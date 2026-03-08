Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ

Μετά τη δύσκολη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Θέλτα την Παρασκευή, η Μπαρτσελόνα απάντησε με δική της, αντίστοιχα δύσκολη, επικράτηση στο «Σαν Μαμές» επί της Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, στο ματς που έκλεισε το σαββατιάτικο πρόγραμμα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Το τελικό 0-1 έδωσε στους «μπλαουγκράνα» το πολύτιμο «τρίποντο», που τους ανέβασε ξανά στο +4 από τη «Βασίλισσα», με 67 βαθμούς, πετυχαίνοντας παράλληλα την τρίτη τους συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα.

Παρά τις πολλές απουσίες για τις δύο ομάδες, ο ρυθμός του αγώνα ήταν πολύ καλός από το πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να έχουν αρκετές φάσεις, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Μόλις στο 1ο λεπτό η Μπιλμπάο είχε δοκάρι όταν ο Κανσέλο έδιωξε άτσαλα τη μπάλα που σταμάτησε στο οριζόντιο, ενώ στο 3′ ο Γκαρσία έπιασε την κεφαλιά του Ινιάκι, στην πρώτη από τις αρκετές καθοριστικές επεμβάσεις του. Στο 6′ η Μπαρτσελόνα είχε τη δική της πρώτη φάση, αλλά ο Σιμόν έδιωξε καθοριστικά ένα γύρισμα του Φεράν που κόντραρε και πήρε πορεία προς τα δίχτυα.

Στο 34′ ο Κανσέλο έχασε μεγάλη φάση για τη Μπαρτσελόα και ένα λεπτό αργότερα στην απέναντι εστία ο Γκαρσία σταμάτησε τον Σάντσεθ κρατώντας το 0-0. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Φεράν με τακουνάκι μετά από κόρνερ έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ, ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου, ο Κουμπαρσί με κεφαλιά έστειλε ξανά άουτ τη μπάλα. Στο 59′ ο Γκαρσία έπιασε το κοντινό σουτ του Σανθέτ κρατώντας το 0-0 και στην αμέσως επόμενη φάση, η Μπάρτσα βρήκε το γκολ νίκης.

Lamine yamal with a beautiful blitz culer from pedri’s assist 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🔥🔥🔥🔥🔥

Atletico Bilbao vs Barcelona

0 – 1 https://t.co/SoXtG4cRUZ pic.twitter.com/NBPjWlXBds — Most friendly ☻ (@Big_Neddyfx) March 7, 2026

Πέδρι – Γιαμάλ σε μια… κλασική φάση Μπάρτσα

Ήταν το 68 λεπτό, όταν σε μια γρήγορη επίθεση, ο Πέδρι βρήκε με υπέροχη διαγώνια μπαλιά τον Γιαμάλ που είχε κάνει κίνηση από τα δεξιά για να μπει στην περιοχή, έκανε το κοντρόλ, εκμεταλλεύθηκε και το γλίστρημα του Μποΐρό μπροστά του και με ένα καταπληκτικό πλασέ με το αριστερό έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 0-1. Ως το φινάλε του ματς, η ομάδα του Χάνσι Φλικ διαχειρίστηκε εύκολα το υπέρ της σκορ και έφτασε έτσι σε μια πολύτιμη και δύσκολη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως το γκολ του Λαμίν Γιαμάλ ήταν το 19ο φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει ακόμη και 14 ασίστ, φτάνοντας έτσι τις 33 «συμμετοχές» σε γκολ (γκολ/ασίστ). Και αυτό, λίγες μόλις μέρες μετά το ιστορικό χατ-τρικ που είχε πετύχει την περασμένη εβδομάδα στο 4-1 επί της Βιγιαρεάλ, δείχνοντας έτοιμος για να… φορτσάρει στο φινάλε της σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (06/03)

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Σάββατο (07/03)

Οσασούνα-Μαγιόρκα 2-2

Λεβάντε-Τζιρόνα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 0-1

Κυριακή (08/03)

(15:00) Βιγιαρεάλ-Έλτσε

(17:15) Χετάφε-Μπέτις

(19:30) Σεβίλλη-Ράγιο Βαγιεκάνο

(22:00) Βαλένθια-Αλαβές

Δευτέρα (09/03)

(22:00) Εσπανιόλ-Οβιέδο

