sports betsson
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 08 Μαρτίου 2026, 00:09

Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ

Ένα γκολ σήμα-κατατεθέν αυτής της Μπαρτσελόνα, με τρομερή ασίστ από τον Πέδρι και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Γιαμάλ, χάρισε στους Καταλανούς τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο, ανεβαίνοντας ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
A
A
Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

Μετά τη δύσκολη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Θέλτα την Παρασκευή, η Μπαρτσελόνα απάντησε με δική της, αντίστοιχα δύσκολη, επικράτηση στο «Σαν Μαμές» επί της Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, στο ματς που έκλεισε το σαββατιάτικο πρόγραμμα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Το τελικό 0-1 έδωσε στους «μπλαουγκράνα» το πολύτιμο «τρίποντο», που τους ανέβασε ξανά στο +4 από τη «Βασίλισσα», με 67 βαθμούς, πετυχαίνοντας παράλληλα την τρίτη τους συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα.

Παρά τις πολλές απουσίες για τις δύο ομάδες, ο ρυθμός του αγώνα ήταν πολύ καλός από το πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να έχουν αρκετές φάσεις, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Μόλις στο 1ο λεπτό η Μπιλμπάο είχε δοκάρι όταν ο Κανσέλο έδιωξε άτσαλα τη μπάλα που σταμάτησε στο οριζόντιο, ενώ στο 3′ ο Γκαρσία έπιασε την κεφαλιά του Ινιάκι, στην πρώτη από τις αρκετές καθοριστικές επεμβάσεις του. Στο 6′ η Μπαρτσελόνα είχε τη δική της πρώτη φάση, αλλά ο Σιμόν έδιωξε καθοριστικά ένα γύρισμα του Φεράν που κόντραρε και πήρε πορεία προς τα δίχτυα.

Στο 34′ ο Κανσέλο έχασε μεγάλη φάση για τη Μπαρτσελόα και ένα λεπτό αργότερα στην απέναντι εστία ο Γκαρσία σταμάτησε τον Σάντσεθ κρατώντας το 0-0. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Φεράν με τακουνάκι μετά από κόρνερ έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ, ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου, ο Κουμπαρσί με κεφαλιά έστειλε ξανά άουτ τη μπάλα. Στο 59′ ο Γκαρσία έπιασε το κοντινό σουτ του Σανθέτ κρατώντας το 0-0 και στην αμέσως επόμενη φάση, η Μπάρτσα βρήκε το γκολ νίκης.

Πέδρι – Γιαμάλ σε μια… κλασική φάση Μπάρτσα

Ήταν το 68 λεπτό, όταν σε μια γρήγορη επίθεση, ο Πέδρι βρήκε με υπέροχη διαγώνια μπαλιά τον Γιαμάλ που είχε κάνει κίνηση από τα δεξιά για να μπει στην περιοχή, έκανε το κοντρόλ, εκμεταλλεύθηκε και το γλίστρημα του Μποΐρό μπροστά του και με ένα καταπληκτικό πλασέ με το αριστερό έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 0-1. Ως το φινάλε του ματς, η ομάδα του Χάνσι Φλικ διαχειρίστηκε εύκολα το υπέρ της σκορ και έφτασε έτσι σε μια πολύτιμη και δύσκολη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως το γκολ του Λαμίν Γιαμάλ ήταν το 19ο φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει ακόμη και 14 ασίστ, φτάνοντας έτσι τις 33 «συμμετοχές» σε γκολ (γκολ/ασίστ). Και αυτό, λίγες μόλις μέρες μετά το ιστορικό χατ-τρικ που είχε πετύχει την περασμένη εβδομάδα στο 4-1 επί της Βιγιαρεάλ, δείχνοντας έτοιμος για να… φορτσάρει στο φινάλε της σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (06/03)

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Σάββατο (07/03)

Οσασούνα-Μαγιόρκα 2-2
Λεβάντε-Τζιρόνα 1-1
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-2
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 0-1

Κυριακή (08/03)

(15:00) Βιγιαρεάλ-Έλτσε
(17:15) Χετάφε-Μπέτις
(19:30) Σεβίλλη-Ράγιο Βαγιεκάνο
(22:00) Βαλένθια-Αλαβές

Δευτέρα (09/03)

(22:00) Εσπανιόλ-Οβιέδο

Η βαθμολογία

Headlines:
Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Κόσμος
Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ

Ένα γκολ σήμα-κατατεθέν αυτής της Μπαρτσελόνα, με τρομερή ασίστ από τον Πέδρι και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Γιαμάλ, χάρισε στους Καταλανούς τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο, ανεβαίνοντας ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Καρέ - καρέ με βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψε η ΠΑΕ Καλαμάτα την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην πόλη μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και την μαθηματική άνοδο στη Superleague.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Καρέ - καρέ με βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψε η ΠΑΕ Καλαμάτα την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην πόλη μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και την μαθηματική άνοδο στη Superleague.

Σύνταξη
Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν

Μία εβδομάδα μετά την ήττα από την Μπάγερν, η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες περνώντας με «διπλό» από το «Ένερτζι Στάντιον» απέναντι στην Κολονία με 2-1 για την 25η αγωνιστική της Bundesliga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Τσέλσι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία
Woman 08.03.26

5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία – Και γιατί το μήνυμά τους είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Από τη Μαρί Κιουρί έως τη Ρόζα Παρκς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία και τα μαθήματα που μας δίνουν σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 07.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

«Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ελλάδα 07.03.26

Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε άλλα οχήματα ενώ κινήθηκαν επικίνδυνα σε δρόμους αντίθετα στο ρεύμα μέσα στη Λαμία - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους

Σύνταξη
Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Καρέ - καρέ με βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψε η ΠΑΕ Καλαμάτα την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην πόλη μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και την μαθηματική άνοδο στη Superleague.

Σύνταξη
Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
ΕΚ σε τέλμα 07.03.26

Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν άφησε τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα διχασμένα μεταξύ της συνήθους υποστήριξής τους στον Ντόναλντ Τραμπ και του φόβου για την αντίδραση των ψηφοφόρων τους στο εσωτερικό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν
Ε-ε-έρχεται! 07.03.26

Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν

Το 1921, μια έξυπνη Γαλλίδα επιχειρηματίας του Παρισιού, η Coco Chanel, δημιούργησε ένα άρωμα που έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες άφηναν το σημάδι τους στον χώρο και στον χρόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν

Μία εβδομάδα μετά την ήττα από την Μπάγερν, η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες περνώντας με «διπλό» από το «Ένερτζι Στάντιον» απέναντι στην Κολονία με 2-1 για την 25η αγωνιστική της Bundesliga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Απόρρητο