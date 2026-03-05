Τα παπούτσια του Γιαμάλ «σπάνε καρδιές» – Το μοντέλο που σχεδίασε η adidas για τον σούπερ σταρ της Μπάρτσα

Ο Λαμίν Γιαμάλ «τρελαίνει» κόσμο με την φανέλα της Μπαρτσελόνα και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο νεαρός σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα» κάνει την διαφορά κι εκτός γηπέδου, με τις συμφωνίες που έχει συνάψει με μεγάλες εταιρείες.

Ο 18χρονος άσος της Μπάρτσα έχει φροντίσει για την υπογραφή μεγάλων συμφωνιών και μία από αυτές είναι με την Adidas, με τον παγκόσμιο κολοσσό αθλητικών ειδών να ποντάρει πολλά στην συνεργασία της με τον νεαρό σούπερ σταρ της ομάδας της Βαρκελώνης.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η Adidas λάνσαρε ένα νέο μοντέλο παπουτσιών με την ονομασία «Football Heartbreaker» (σ.σ. αυτός που σπάει καρδιές) ειδικά σχεδιασμένο για τον Λαμίν Γιαμάλ.

«Το λογότυπο αναδεικνύει τον αστραπιαίο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο γήπεδο ο Γιαμάλ, αφήνοντας τους αντιπάλους του με… σπασμένες καρδιές. Φεύγοντας όμως αφήνει κι ένα… τριαντάφυλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά η Adidas.

Το νέο μοντέλο της Adidas, έχει ιδιαίτερη αναφορά και στην γιορτή του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είναι πολιούχος της Βαρκελώνης και η 23η Απριλίου (Dia de Sant Jordi) γιορτάζεται στην Καταλωνία με ανταλλαγές λουλουδιών και βιβλίων μεταξύ ερωτευμένων.

Γι’ αυτό άλλωστε στα παπούτσια που θα φορά τώρα ο Γιαμάλ, είναι ζωγραφισμένα πολλά ρόδα, ενώ χρήζει ιδιαίτερης μνείας πως το συγκεκριμένο μοντέλο παπουτσιών είναι το τρίτο που σχεδιάζει η Adidas για τον άσο της Μπάρτσα και ο Ισπανός εξτρέμ είναι μόλις 18 ετών.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα απέδειξε και το ταλέντο που έχει στο design καθώς ήταν μέλος του τιμ που σχεδίασε το συγκεκριμένο μοντέλο, γεγονός που σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιαμάλ θα φορά λοιπόν τα συγκεκριμένα παπούτσια μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν κι απομένει να δούμε αν θα τα φορέσει και στο Μουντιάλ του καλοκαιριού, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Κανείς πάντως δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το σενάριο να φτιάξει άλλο μοντέλο η Adidas για να φορέσει ο νεαρός άσος στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το σίγουρο πάντως είναι πως η μεγάλη αυτή συνεργασία αποφέρει τεράστια κέρδη και στις δύο πλευρές.