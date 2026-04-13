Φιορεντίνα – Λάτσιο 1-0: Βήμα παραμονής με Γκόσενς
Η Φιορεντίνα επικράτησε με 1-0 της Λάτσιο και ξέφυγε στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.
Με γκολ του Γκόσενς στο 28’, η Φιορεντίνα επικράτησε της Λάτσιο με 1-0, στο παιχνίδι για την 32η αγωνιστική της Serie A. Με αυτό το τρίποντο οι Βιόλα έφτασαν τους 35 βαθμούς και έκαναν βήμα παραμονής, καθώς πλέον απέχουν 8 πόντους από την Λέτσε (27 β.) και την επικίνδυνη ζώνη. Στους 44 βαθμούς και στην 9η θέση η Λάτσιο.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν στο 3ο λεπτό με τον Τζακάνι, αλλά ο Ντε Χέα του είπε «όχι». Στο 28’ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Γκόσενς, μετά από σέντρα του Ντοντό. Στο 66’ ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για την Φιορεντίνα, αλλά μετά την εξέταση της φάσης στο VAR άλλαξε γνώμη, με το 1-0 να παραμείνει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Ντοντό, Γκόζενς (80’ Μπάλμπο), Ρουγκάνι (71’ Πόνγκρατσιτς), Ρανιέρι, Μαντραγκόρα, Εντούρ, Χάρισον, Φατσίνι (84’ Σόλομον), Πίκολι, Φαμπιάν
ΛΑΤΣΙΟ: Μότα, Μπάσιτς (46’ Ντελέ Μπασιρού), Πάτρικ, Λατσάρι, Πρόβστγκααρντ, Ταβάρες, Ρομανιόλι, Τέιλορ (79’ Ράτκοβ), Τζακάνι (46’ Νόσλιν), Καντσελιέρι (67’ Ίζακσεν), Ντιά (67’ Πέδρο).
Tα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:
Ρόμα – Πίζα 3-0
Τορίνο – Βερόνα 2-1
Κάλιαρι – Κρεμονέζε 1-0
Μίλαν – Ουντινέζε 0-3
Αταλάντα – Γιουβέντους 0-1
Τζένοα – Σασουόλο 2-1
Πάρμα – Νάπολι 1-1
Μπολόνια – Λέτσε 2-0
Κόμο – Ίντερ 3-4
Φιορεντίνα – Λάτσιο 1-0
Η βαθμολογία της Serie A:
Η επόμενη αγωνιστική:
17/4 19:30 Σασουόλο – Κόμο
17/4 21:45 Ίντερ – Κάλιαρι
18/4 16:00 Ουντινέζε – Πάρμα
18/4 19:00 Νάπολι – Λάτσιο
18/4 21:45 Ρόμα – Αταλάντα
19/4 13:30 Κρεμονέζε – Τορίνο
19/4 16:00 Βερόνα – Μίλαν
19/4 19:00 Πίζα – Τζένοα
19/4 21:45 Γιουβέντους – Μπολόνια
20/4 21:45 Λέτσε – Φιορεντίνα
