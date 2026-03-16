Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε στο «Τζοβάνι Τζίνι». Οι «Βιόλα» ανέβηκαν στην 16η θέση αφήνοντας ζώνη του υποβιβασμού τη σημερινή τους αντίπαλο.
Μέχρι και πριν λίγο καιρό η Φιορεντίνα ήταν ουραγός, όμως στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος «αφυπνίστηκε» πλέον αρχίζει και απομακρύνεται από τις επικίνδυνες θέσεις. Το βράδυ της Δευτέρας (16/3) στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της Serie A, οι «Βιόλα» πέρασαν σαν… σίφουνας από την έδρα της Κρεμονέζε και νικώντας 4-1 πήραν μία ακόμη «βαθιά» ανάσα στη μάχη της σωτηρίας.
Επί της ουσίας η Φιορεντίνα «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, καθώς άνοιξε το σκορ στο 25′ με τον Παρίσι κι επτά λεπτά μετά απέκτησε «αέρα» δύο τερμάτων, καθώς στο 32′ ο Πίκολι έκανε το 0-2.
Αν κανείς περίμενε αντίδραση από τους γηπεδούχους στη συνέχεια, μάταια την περίμενε. Η Φιορεντίνα πέτυχε και τρίτο γκολ στην αρχή του Β’ μέρους με τον Ντόντο (0-3) κι έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της.
Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο 57′ με τον Νταβίντ Οκερεκέ σε 1-3, κι αυτό όμως προσωρινά, καθώς στο 70′ ο Άλμπερτ Γκούντμουντσον απάντησε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-4.
Αυτή ήταν η 6η νίκη των «Βιόλα» στο πρωτάθλημα οι οποίοι έχουν πλέον 28 βαθμούς και είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης.
Στον αντίποδα για την Κρεμονέζε αυτή ήταν η 15η ήττα της, παρέμεινε στους 24 βαθμούς και είναι 3η από το τέλος.
Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστική της Serie A
Σάββατο 14/03
Ίντερ-Αταλάντα 1-1
(26′ Εσπόζιτο – 82′ Κρστόβιτς)
Νάπολι-Λέτσε 2-1
(46′ Χόιλουντ, 67′ Πολιτάνο – 3′ Ζίμπερτ)
Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1
(38′ Μπογκά)
Κυριακή 15/03
Βερόνα-Τζένοα 0-2
(61′ Bιτίνια, 86′ Έστιγκορντ)
Πίζα-Κάλιαρι 3-1
(9′ Μόρεο, 52′, 54′ Καράτσολο – 67′ Παβολέτι)
Σασουόλο-Μπολόνια 0-1
(6′ Νταλίγνκα)
Κόμο-Ρόμα 2-1
(59′ Δουβίκας, 79′ Ντιέγκο Κάρλος – 7′ Μάλεν)
Λάτσιο-Μίλαν 1-0
(26′ Ίσακσεν)
Δευτέρα 16/03
Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 1-4
(25′ Παρίσι, 32′ Πίκολι, 49′ Ντόντο, 70′ Γκούντμουντσον – 49΄ Ντοντό)
Η βαθμολογία της Serie A σε 29 αγωνιστικές
Η επόμενη (30η) αγωνιστική:
Παρασκευή 20/03
Κάλιαρι-Νάπολι 19:30
Τζένοα-Ουντινέζε 21:45
Σάββατο 21/03
Πάρμα-Κρεμονέζε 16:00
Μίλαν-Τορίνο 19:00
Γιουβέντους-Σασουόλο 21:45
Κυριακή 22/03
Κόμο-Πίζα 13:30
Αταλάντα-Βερόνα 16:00
Μπολόνια-Λάτσιο 16:00
Ρόμα-Λέτσε 19:00
Φιορεντίνα-Ίντερ 21:45
- Μπρέντφορντ – Γουλβς 2-2: Οι γηπεδούχοι έχασαν έδαφος για την Ευρώπη
