Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»

Μέχρι και πριν λίγο καιρό η Φιορεντίνα ήταν ουραγός, όμως στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος «αφυπνίστηκε» πλέον αρχίζει και απομακρύνεται από τις επικίνδυνες θέσεις. Το βράδυ της Δευτέρας (16/3) στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της Serie A, οι «Βιόλα» πέρασαν σαν… σίφουνας από την έδρα της Κρεμονέζε και νικώντας 4-1 πήραν μία ακόμη «βαθιά» ανάσα στη μάχη της σωτηρίας.

Επί της ουσίας η Φιορεντίνα «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, καθώς άνοιξε το σκορ στο 25′ με τον Παρίσι κι επτά λεπτά μετά απέκτησε «αέρα» δύο τερμάτων, καθώς στο 32′ ο Πίκολι έκανε το 0-2.

Αν κανείς περίμενε αντίδραση από τους γηπεδούχους στη συνέχεια, μάταια την περίμενε. Η Φιορεντίνα πέτυχε και τρίτο γκολ στην αρχή του Β’ μέρους με τον Ντόντο (0-3) κι έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της.

Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο 57′ με τον Νταβίντ Οκερεκέ σε 1-3, κι αυτό όμως προσωρινά, καθώς στο 70′ ο Άλμπερτ Γκούντμουντσον απάντησε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-4.

Αυτή ήταν η 6η νίκη των «Βιόλα» στο πρωτάθλημα οι οποίοι έχουν πλέον 28 βαθμούς και είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης.

Στον αντίποδα για την Κρεμονέζε αυτή ήταν η 15η ήττα της, παρέμεινε στους 24 βαθμούς και είναι 3η από το τέλος.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστική της Serie A

Σάββατο 14/03

Ίντερ-Αταλάντα 1-1

(26′ Εσπόζιτο – 82′ Κρστόβιτς)

Νάπολι-Λέτσε 2-1

(46′ Χόιλουντ, 67′ Πολιτάνο – 3′ Ζίμπερτ)

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1

(38′ Μπογκά)

Κυριακή 15/03

Βερόνα-Τζένοα 0-2

(61′ Bιτίνια, 86′ Έστιγκορντ)

Πίζα-Κάλιαρι 3-1

(9′ Μόρεο, 52′, 54′ Καράτσολο – 67′ Παβολέτι)

Σασουόλο-Μπολόνια 0-1

(6′ Νταλίγνκα)

Κόμο-Ρόμα 2-1

(59′ Δουβίκας, 79′ Ντιέγκο Κάρλος – 7′ Μάλεν)

Λάτσιο-Μίλαν 1-0

(26′ Ίσακσεν)

Δευτέρα 16/03

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 1-4

(25′ Παρίσι, 32′ Πίκολι, 49′ Ντόντο, 70′ Γκούντμουντσον – 49΄ Ντοντό)

Η βαθμολογία της Serie A σε 29 αγωνιστικές

Η επόμενη (30η) αγωνιστική:

Παρασκευή 20/03

Κάλιαρι-Νάπολι 19:30

Τζένοα-Ουντινέζε 21:45

Σάββατο 21/03

Πάρμα-Κρεμονέζε 16:00

Μίλαν-Τορίνο 19:00

Γιουβέντους-Σασουόλο 21:45

Κυριακή 22/03

Κόμο-Πίζα 13:30

Αταλάντα-Βερόνα 16:00

Μπολόνια-Λάτσιο 16:00

Ρόμα-Λέτσε 19:00

Φιορεντίνα-Ίντερ 21:45