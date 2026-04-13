Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Ελλάδα 13 Απριλίου 2026, 18:50

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

Χιλιάδες ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποιούν κάθε εβδομάδα οι αστυνομικοί της Τροχαίας σε όλη τη χώρα.

Όπως ήταν φυσικό, την περίοδο των εορτών του Πάσχα οι έλεγχοι ήταν πιο εντατικοί, καθώς η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ήθελε να μειώσει τους κινδύνους για ατυχήματα στους δρόμους.

Χιλιάδες έλεγχοι, λίγοι οι παραβάτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 06:00 τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης (09/4) έως και τις 06:00 της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και των κατά τόπου Τμημάτων Τροχαίας πραγματοποίησαν περισσότερους από 18.000 ελέγχους.

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς (και οι ακόλουθες συνέπειες) φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι.

Ειδικότερα, μετά από συνολικά 18.651 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν μόλις 102 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Μάλιστα, οι τέσσερις εξ αυτών οδήγησε στη σύλληψη των οδηγών με τη διαδικασία του αυτοφώρου, με την υπόθεση της 48χρονης γυμνάστριας – influencer να ξεχωρίζει.

Ένας στους τέσσερις στο χαμηλό όριο

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των παραβάσεων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οι 25 αφορούσαν την ειδική κατηγορία των 0,10mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Σε αυτήν υπάγονται οι επαγγελματίες οδηγοί, οι οδηγοί μοτοσικλετών και οι νέοι οδηγοί που δεν έχουν συμπληρώσει δύο έτη από την έκδοση της άδειας οδήγησης.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα καταστραφεί»

Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα καταστραφεί»

Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ελλάδα 13.04.26

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος

Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»
Ελλάδα 13.04.26

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»

Ο αφθώδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία στη Λέσβο ενώ όλα τα βασικά ζητήματα παραμένουν «στον αέρα» - Μιλούν στο in ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής και ο αντιπρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου Μανταμάδου, Νίκος Αψώκαρδος

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Χορεύοντας στον Δούναβη: Ο χαμένος των εκλογών Όρμπαν και τα ραντάρ της ΕΕ στον Μαγιάρ

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100», στην Ελλάδα αγοράζουμε «68» - Αθήνα και Σόφια «ξύνουν» τον πάτο του βαρελιού

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ελλάδα 13.04.26

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος

Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.

Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks
English edition 13.04.26

Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks

Kyriakos Pierrakakis is in Washington for the IMF–World Bank Spring Meetings and his first in-person G7 sessions as Eurogroup President, holding key talks with global financial leaders and taking part in discussions on global economic uncertainty

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
Βίντεο 13.04.26

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

