Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Χιλιάδες ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποιούν κάθε εβδομάδα οι αστυνομικοί της Τροχαίας σε όλη τη χώρα.

Όπως ήταν φυσικό, την περίοδο των εορτών του Πάσχα οι έλεγχοι ήταν πιο εντατικοί, καθώς η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ήθελε να μειώσει τους κινδύνους για ατυχήματα στους δρόμους.

Χιλιάδες έλεγχοι, λίγοι οι παραβάτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 06:00 τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης (09/4) έως και τις 06:00 της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και των κατά τόπου Τμημάτων Τροχαίας πραγματοποίησαν περισσότερους από 18.000 ελέγχους.

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς (και οι ακόλουθες συνέπειες) φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι.

Ειδικότερα, μετά από συνολικά 18.651 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν μόλις 102 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Μάλιστα, οι τέσσερις εξ αυτών οδήγησε στη σύλληψη των οδηγών με τη διαδικασία του αυτοφώρου, με την υπόθεση της 48χρονης γυμνάστριας – influencer να ξεχωρίζει.

Ένας στους τέσσερις στο χαμηλό όριο

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των παραβάσεων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οι 25 αφορούσαν την ειδική κατηγορία των 0,10mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Σε αυτήν υπάγονται οι επαγγελματίες οδηγοί, οι οδηγοί μοτοσικλετών και οι νέοι οδηγοί που δεν έχουν συμπληρώσει δύο έτη από την έκδοση της άδειας οδήγησης.