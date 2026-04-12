Ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας, προκαλώντας αμηχανία στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στον τοπικό Ιερό Ναό.

Το «Χριστός Ανέστης» είναι ο κατεξοχήν ύμνος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και το κλίμα στο οποίο ψάλλεται είναι πανηγυρικό, χαρμόσυνο και θριαμβευτικό. Αποτελεί τη μετάβαση από το πένθος (Μεγάλη Παρασκευή) στην αγαλλίαση (Κυριακή του Πάσχα).

Τη στιγμή που επρόκειτο να ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο ιερέας διέκοψε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία και απευθύνθηκε με έντονο ύφος προς ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο, οι οποίοι ετοιμάζονταν να ανάψουν πυροτεχνήματα.

Γηροκομείο σε πολύ κοντινή απόσταση

Ο λόγος της παρέμβασης, όπως εξήγησε ο ίδιος, ήταν η ύπαρξη γηροκομείου σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ναό, με τον ιερέα να τονίζει ότι οι δυνατοί κρότοι προκαλούν αναστάτωση στους ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.

Η παρέμβασή του προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στο εκκλησίασμα, καθώς η ροή της ακολουθίας διακόπηκε σε μια από τις πιο κορυφαίες στιγμές της βραδιάς. Μια φωνή από το ποίμνιο ακούγεται να λέει «μπράβο πάτερ».

Η επισήμανση του ιερέα έγινε κατανοητή από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, με το περιστατικό να αναδεικνύει την ανάγκη σεβασμού και προσοχής, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε κλίμα κατάνυξης.