Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας
Από τις 7 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας για την αποτροπή διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας για το φετινό Πάσχα έχουν γίνει τουλάχιστον 100 συλλήψεις
Πάνω από 30.000 έλεγχοι για βεγγαλικά έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα από τις 7 Μαρτίου έως σήμερα, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει προχωρήσει σε 100 συλλήψεις.
Παράλληλα έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας (κροτίδες, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, παιδικά δυναμιτάκια, συσκευές εκτόξευσης κ.λπ.).
Ρουκέτες και οβίδες
Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, αρκετές συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Νίσυρο και Κάρπαθο.
Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, τη Μ. Τετάρτη εντοπίστηκαν σε ρεματιά στην περιοχή του Βροντάδου στη Χίο 118 αυτοσχέδιες ρουκέτες και την ίδια ημέρα εντοπίστηκαν σε ορεινή τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθοκάμπου στη Σάμο 8 οβίδες με πυρίτιδα.
Ατυχήματα
Μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί 5 ατυχήματα με 11 τραυματίες από βεγγαλικά, με τους επτά να αφορούν ατύχημα στο Βροντάδο της Χίου κατά την κατασκευή αυτοσχέδιων ρουκετών.
Τελευταία περίπτωση ήταν ο πολύ ελαφρύς τραυματισμός ενός 15χρονου στη Ρόδο χθες το βράδυ στο χωριό Μαλώνα, όπου βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του, όταν ξαφνικά βρέθηκε μία αναμμένη κροτίδα μπροστά τους και όπως έσκυψε για να την πετάξει μακριά για μη σκάσει μπροστά τους, από τη φλόγα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα δάχτυλα του χεριού του.
