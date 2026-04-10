Ένας 15χρονος από το χωριό Μαλώνα στη Ρόδο τραυματίστηκε χθες το βράδυ μπροστά από τον Ιερό Ναό του χωριού, όταν προσπάθησε να ανάψει πυροτέχνημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Το πυροτέχνημα εξερράγη στα χέρια του, προκαλώντας έγκαυμα στα δάχτυλα του αριστερού του χεριού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, κ. Νεκτάριο Μουστακέλλη, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ζητούν ενίσχυση των μέτρων ελέγχου

Ο κ. Μουστακέλλης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ανεξέλεγκτη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων συνεχίζεται και φέτος από μικρούς και μεγάλους, γι’ αυτό και ζήτησε ενίσχυση των μέτρων ελέγχου από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Στο ίδιο χωριό έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαροί τραυματισμοί κατά την περίοδο του Πάσχα, λόγω πυροτεχνημάτων.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, ενώ ο νεαρός παραμένει υπό παρακολούθηση.