Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 60χρονο στην Κάρπαθο το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, ο οποίος διέθετε παράνομα πυροτεχνήματα και κροτίδες στο παντοπωλείο που διατηρεί στο νησί.

Κάθε είδος πυροτεχνίας άνευ άδειας από οποιονδήποτε είναι παράνομη, επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ.

Τα πυροτεχνήματα που κατασχέθηκαν ανέρχονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε 799 τεμάχια, ενώ ο 60χρονος μετά τον σχηματισμό δικογραφίας που σχηματίστηκε εις βάρος του θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη στην Κω και μια 59χρονη που σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή και διάθεση ειδών πυροτεχνίας.

Συλλήψεις για μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών προερχόμενων από το εξωτερικό έχουν γίνει στην Κρήτη, ενώ το προηγούμενο Σάββατο συνελήφθησαν στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα τρεις ανήλικοι που είχαν στην κατοχή τους πάνω από 400 κροτίδες.

Προειδοποίηση ΕΛ.ΑΣ. για τα πυροτεχνήματα

Η Ελληνική Αστυνομία. επισημαίνει και φέτος ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κάθε είδος πυροτεχνίας άνευ άδειας από οποιονδήποτε είναι παράνομη.

«Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανήλικους, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στις εξής συστάσεις:

Η καύση βεγγαλικών απαγορεύεται κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.

Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.

Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.

«Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.