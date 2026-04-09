ΕΛ.ΑΣ.: Προειδοποίηση για κροτίδες και βεγγαλικά την περίοδο του Πάσχα – «Απαγορεύεται η χρήση τους»
Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι κροτίδες, τα βεγγαλικά και άλλα αυτοσχέδια είδη πυροτεχνίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς έως και ακρωτηριασμούς
Παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΛ.ΑΣ. κάθε χρόνο για τις κροτίδες και τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα – μεταξύ των οποίων και αυτοσχέδια – κατά την περίοδο του Πάσχα, πολλοί άνθρωποι επιμένουν στο έθιμο με αποτέλεσμα κάποιοι εξ αυτών να τραυματίζονται σοβαρά.
«Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα» τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.
Πέραν των κινδύνων, η Αστυνομία. επισημαίνει και φέτος ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κάθε είδος πυροτεχνίας άνευ άδειας από οποιονδήποτε είναι παράνομη.
«Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανήλικους, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Κροτίδες και λοιπά πυροτεχνήματα: Η απαγόρευση
Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στις εξής συστάσεις:
- Η καύση βεγγαλικών απαγορεύεται κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.
- Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.
- Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.
- Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.
«Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.
- Τρομακτικές στιγμές: Κοριτσάκι καταγράφει τη στιγμή που το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει τη Βηρυτό
- Ποια είναι η «κρυφή αίσθηση» που έχει ο σκύλος σας και καθορίζει το σώμα του; – Τι είναι η ιδιοδεκτικότητα
- Κόνι Μεταξά: Ο χωρισμός της έφερε παραπανίσια κιλά – Πόσο έδειξε η ζυγαριά
- Νέα απάτη στο όνομα του e-ΕΦΚΑ – Απατεώνες αποσπούν στοιχεία ασφαλισμένων
- Easter Holiday Pay Rules in Greece Explained
- Ξεκάθαρος ο Σλοτ για την ήττα από την Παρί: «Ήμασταν τυχεροί που χάσαμε μόνο με 2-0»
- Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια
