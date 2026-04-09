Παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΛ.ΑΣ. κάθε χρόνο για τις κροτίδες και τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα – μεταξύ των οποίων και αυτοσχέδια – κατά την περίοδο του Πάσχα, πολλοί άνθρωποι επιμένουν στο έθιμο με αποτέλεσμα κάποιοι εξ αυτών να τραυματίζονται σοβαρά.

«Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα» τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Πέραν των κινδύνων, η Αστυνομία. επισημαίνει και φέτος ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κάθε είδος πυροτεχνίας άνευ άδειας από οποιονδήποτε είναι παράνομη.

«Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανήλικους, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Κροτίδες και λοιπά πυροτεχνήματα: Η απαγόρευση

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στις εξής συστάσεις:

Η καύση βεγγαλικών απαγορεύεται κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.

Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.

Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.

«Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.