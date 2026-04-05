Παλαιά Φώκαια: Συνελήφθη 48χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος – Κατασχέθηκαν 904 κροτίδες

Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στην Παλαιά Φώκαια που εμπορευόταν παράνομα κροτίδες.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για την αποτροπή πώλησης παράνομων ειδών πυροτεχνίας, κλιμάκιο αστυνομικών πραγματοποίησε στοχευμένη έρευνα σε κατάστημα στην Παλαιά Φώκαια, απογευματινές ώρες της 1-4-2026, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν -904- κροτίδες, τις οποίες διέθετε προς πώληση ο 48χρονος ιδιοκτήτης.

Ο 48χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.