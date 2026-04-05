Παλαιά Φώκαια: Συνελήφθη 48χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος – Κατασχέθηκαν 904 κροτίδες
Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στην Παλαιά Φώκαια που εμπορευόταν παράνομα κροτίδες.
Στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για την αποτροπή πώλησης παράνομων ειδών πυροτεχνίας, κλιμάκιο αστυνομικών πραγματοποίησε στοχευμένη έρευνα σε κατάστημα στην Παλαιά Φώκαια, απογευματινές ώρες της 1-4-2026, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν -904- κροτίδες, τις οποίες διέθετε προς πώληση ο 48χρονος ιδιοκτήτης.
Ο 48χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις