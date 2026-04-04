Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που διακινούσαν κροτίδες στην πλατεία Συντάγματος

Συνελήφθησαν κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες το βράδυ (3-4-2026) στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., 3 ανήλικοι, ηλικίας 16 και 15 ετών κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Επίσης συνελήφθησαν και 3 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην πλατεία Συντάγματος

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με ανήλικα άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου, κατόπιν επισταμένων και στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τους 3 ανήλικους να κινούνται πεζή στο κέντρο της Αθήνας και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στην κατοχή εντός εξ’ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 425 κροτίδες.

Σε επερχόμενη έρευνα στις οικίες τους, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν -369- κροτίδες.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.