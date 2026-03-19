Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.
Ένας 16χρονος και ο 52χρονος πατέρας του συνελήφθησαν καθώς ο ανήλικος στο δωμάτιό του είχε δημιουργήσει ολόκληρο εργαστήριο κατασκευής βεγγαλικών και κροτίδων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 6.500 κροτίδες, ενώ ο ανήλικος κατασκεύαζε, χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας, και διακινούσε παρανόμως βεγγαλικά και κροτίδες. Ο ανήλικος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο τη στιγμή που μετέφερε εκατοντάδες κροτίδες προς πώληση. Η εκτίμηση είναι ότι η δράση του ήταν συστηματική. Εκτός από τον 16χρονο συνελήφθη και ο 52χρονος πατέρας του, για παραμέληση ανηλίκου και συνέργεια σε μια σειρά από αδικήματα.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών εντόπισαν και εξάρθρωσαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής αυτοσχέδιων κροτίδων.
Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία, ενώ ο 52χρονος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο γιος του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 16χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη κατασκευή και διάθεση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή.
Εντοπίστηκε από αστυνομικούς να μεταφέρει σακούλα με 728 κροτίδες, τις οποίες προόριζε για πώληση, οι οποίες κατασχέθηκαν, ενώ σε επακόλουθη έρευνα στην οικία και σε παρακείμενη αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
5.842 κροτίδες, 303 γραμμ. σκόνης τιτανίου, 3 κιλά και 233 γραμμ. σκόνης αλουμινίου, 5,5 κιλά πυρίτιδας, 640 γραμμ. σκόνης θείου, 3 κιλά νιτρικού καλίου, 216 χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση, 3 βεγγαλικά, 5 καπνογόνα, ζυγαριά ακριβείας και 2 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
