Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων
Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών υλών, 523 κροτίδες και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων της Αστυνομίας στη Δυτική Ελλάδα και, συγκεκριμένα, στο Μεσολόγγι και τον Πύργο.
Ειδικότερα, συνελήφθησαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και στον Πύργο Ηλείας, δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και περί όπλων.
Πιο αναλυτικά, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου πραγματοποίησαν έρευνες στα σπίτια των δύο κατηγορούμενων, όπου σε αποθήκη του πρώτου κατηγορούμενου βρήκαν 58 κροτίδες, πέντε κιλά και 244 γραμμάρια εκρηκτικών υλών, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και διαφορά σκεύη παρασκευής πυροτεχνημάτων.
Στο σπίτι του δεύτερου κατηγορούμενου βρήκαν 65 φωτοβολίδες και ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων.
Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε κατάστημα ιδιοκτησίας της τρίτης κατηγορούμενης, βρήκαν 17 κουτιά που περιείχαν συνολικά 400 κροτίδες.
Spark-Down: Πανελλαδική αστυνομική επιχείρηση – Κατασχέθηκαν κροτίδες, φωτοβολίδες και βεγγαλικά
Εν τω μεταξύ, ημέρα δράσης με την κωδική ονομασία «Spark-Down» υλοποιήθηκε την Μεγάλη Τετάρτη από αστυνομικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την αποτροπή της παράνομης κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης-καύσης ειδών πυροτεχνίας.
Όπως ανακοινώθηκε, ο σχεδιασμός της δράσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών ενόψει του Πάσχα.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης διενεργήθηκαν 3.660 έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν 23 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις, ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 49.564 κροτίδες,
- 41.447 πυροτεχνήματα,
- 6.370 παιδικά αθύρματα,
- 152 φωτοβολίδες,
- 127 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,
- 114 βεγγαλικά και
- 2.761 γραμμάρια πρώτων υλών.
