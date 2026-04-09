Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.04.2026 | 17:17
Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Spark-Down: Πανελλαδική αστυνομική επιχείρηση για τα παράνομα είδη πυροτεχνίας – 23 συλλήψεις
Ελλάδα 09 Απριλίου 2026, 17:07

Spark-Down: Πανελλαδική αστυνομική επιχείρηση για τα παράνομα είδη πυροτεχνίας – 23 συλλήψεις

Συνολικά διενεργήθηκαν 3.660 έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν 23 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις - Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 98.000 είδη πυροτεχνίας

Ώρα για μεσημεριανό: Ποια θεωρείται η ιδανική για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση;

Ημέρα Δράσης με την κωδική ονομασία «Spark-Down» υλοποιήθηκε χθες Μ. Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, από αστυνομικές Υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την αποτροπή της  παράνομης κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης-καύσης ειδών πυροτεχνίας.

Όπως ανακοινώθηκε ο σχεδιασμός της Δράσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών ενόψει του Πάσχα.

Εντατικοί έλεγχοι

YouTube thumbnail

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία αστυνομικών, τα οποία επιχείρησαν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και δραστηριότητες που συνδέονται με τραυματισμούς, ακόμη και απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Χιλιάδες κροτίδες

Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Δράσης διενεργήθηκαν -3.660- έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν -23- συλλήψεις και βεβαιώθηκαν -22- παραβάσεις, ενώ –μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -49.564- κροτίδες,
  • -41.447- πυροτεχνήματα,
  • -6.370- παιδικά αθύρματα,
  • -152- φωτοβολίδες,
  • -127- αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,
  • -114- βεγγαλικά και
  • -2.761- γραμμάρια πρώτων υλών.

Συνολικά, από τις 7 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του φαινομένου, μέχρι και χθες 8 Απριλίου 2026, έχουν διενεργηθεί -27.027- έλεγχοι, με τον αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε -93- και των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε -79-.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί:

  • -105.762- κροτίδες,
  • -44.139- πυροτεχνήματα,
  • -6.975- παιδικά αθύρματα,
  • -1.439- αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,
  • -452- συσκευές εκτόξευσης,
  • -163- φωτοβολίδες,
  • -149- βεγγαλικά και
  • -27.167,64- γραμμάρια πρώτων υλών.

Παρατίθενται ενδεικτικές υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της χθεσινής δράσης:

  • στην Κόρινθο, συνελήφθη αλλοδαπή, καθώς σε κατάστημα εποχιακών προϊόντων βρέθηκαν πάνω από -32.000- είδη πυροτεχνίας,
  • στο Λασίθι, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε επιχείρηση βρέθηκαν πάνω από -23.000- κροτίδες.
  • στην Αττική, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν πάνω από -22.000- κροτίδες καθώς και καπνογόνα, εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα, πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων κ.α.
  • στη Μεσσηνία, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς είχε παραγγείλει από το εξωτερικό -1.000- κροτίδες, τις οποίες θα παραλάμβανε με δέμα από εταιρεία ταχυδρομικών μεταφορών, ενώ στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον -59- κροτίδες.

Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

ΕΕ: Προειδοποιήσεις για «στασιμοπληθωριστικό σοκ» από Βρυξέλλες

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Κατερίνη: Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της
Συγκέντρωση αρτοποιών έξω από το υπουργείο Οικονομικών: Ζητούν μείωση κόστους ενέργειας και φορολογίας
Θεσσαλονίκη: Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα – «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος
ΕΚΠΑ: Τιμητική συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κάρπαθος: Συνελήφθη 60χρονος που διέθετε στο παντοπωλείο του πυροτεχνήματα – Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό
Κατερίνη: Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)
Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της
Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε ό,τι δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»
Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ
Συγκέντρωση αρτοποιών έξω από το υπουργείο Οικονομικών: Ζητούν μείωση κόστους ενέργειας και φορολογίας
Θεσσαλονίκη: Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα – «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος
Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο
Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου
Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli
Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

