Πειραιάς: Ανήλικοι πέταξαν κροτίδα μέσα σε λεωφορείο – Μία σύλληψη
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:30 του Μεγάλου Σαββάτου στην ακτή Μιαούλη, λίγο προτού το λεωφορείο Πειραιάς – Κερατσίνι φτάσει στο τέρμα του
Στη σύλληψη ενός ανηλίκου 15 ετών προχώρησαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στον Πειραιά, έπειτα από ρίψη κροτίδας σε λεωφορείο την ώρα που αυτό βρισκόταν εν κινήσει.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Μεγάλο Σάββατο, όταν ο συλληφθείς μαζί με ακόμα ένα άτομο αποφάσισαν να «γιορτάσουν» την Ανάσταση βάζοντας σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους.
Ήταν 19:30 χθες, όταν λεωφορείο στην ακτή Μιαούλη που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κερατσίνι έφτανε στον τερματικό του σταθμό. Τότε, οι δύο δράστες που κινούνταν με πατίνι πλησίασαν το λεωφορείο και πέταξαν μέσα την κροτίδα, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ακινητοποιηθεί.
Αυτό που δεν γνώριζαν οι δύο νεαροί, ωστόσο, ήταν ότι εντός του λεωφορείου επέβαιναν τρεις αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη». Έτσι, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. τους ακινητοποίησαν και κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν εξ αυτών.
Να σημειωθεί ότι στο σακίδιο του συλληφθέντος βρέθηκαν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί καθώς και γκαζάκια με κροτίδες.
