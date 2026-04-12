Δύο σοβαροί τραυματισμοί από βεγγαλικά στην Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 19χρονου

Δεν έλειψαν και φέτος οι τραυματισμοί από βεγγαλικά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Στο Βέλο Κορινθίας, δύο νέοι, 19 και 24 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά στην προσπάθειά τους να ανάψουν ένα βεγγαλικό-ρουκέτα τύπου «σαΐτα» στο μπαλκόνι οικίας όπου βρίσκονταν χθες το βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν την Ανάσταση.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος που κρατούσε το βεγγαλικό και το άναψε, ακρωτηριάστηκε σε δάχτυλο και ο 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι.

Αμέσως μετά, οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών που υπέστησαν, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Ο 24χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις για να μπορέσουν οι γιατροί να του σώσουν και να του επανασυγκολλήσουν το δάχτυλο και ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου επίσης οι γιατροί προσπαθούν να του σώσουν το μάτι.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας Κορινθίας και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών, που συνελήφθησαν και με προφορική εντολή του εισαγγελέα λόγω της κατάστασής τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.