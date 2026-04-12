Δύο σοβαροί τραυματισμοί από βεγγαλικά στην Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 19χρονου
Στο Βέλο Κορινθίας, δύο νέοι, 19 και 24 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά στην προσπάθειά τους να ανάψουν ένα βεγγαλικό-ρουκέτα τύπου «σαΐτα»
- Ανοίγει ο δρόμος για «πλήρως αυτόνομη οδήγηση» με Tesla στην ΕΕ
- Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- Ανήλικοι πέταξαν κροτίδα μέσα σε λεωφορείο στον Πειραιά - Μία σύλληψη
- Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
Δεν έλειψαν και φέτος οι τραυματισμοί από βεγγαλικά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.
Στο Βέλο Κορινθίας, δύο νέοι, 19 και 24 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά στην προσπάθειά τους να ανάψουν ένα βεγγαλικό-ρουκέτα τύπου «σαΐτα» στο μπαλκόνι οικίας όπου βρίσκονταν χθες το βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν την Ανάσταση.
Συγκεκριμένα, ο 24χρονος που κρατούσε το βεγγαλικό και το άναψε, ακρωτηριάστηκε σε δάχτυλο και ο 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι.
Αμέσως μετά, οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών που υπέστησαν, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Αθήνας.
Ο 24χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις για να μπορέσουν οι γιατροί να του σώσουν και να του επανασυγκολλήσουν το δάχτυλο και ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου επίσης οι γιατροί προσπαθούν να του σώσουν το μάτι.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας Κορινθίας και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών, που συνελήφθησαν και με προφορική εντολή του εισαγγελέα λόγω της κατάστασής τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.
- Οι πασχαλινές ευχές του Ροντινέι από τις Σπέτσες (pic)
- Έπσταϊν, Ιράν, Lego και Τραμπ: Ο Mr Explosive για τα πιο viral βίντεο των ημερών
- Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις
- Πότε θα πατήσει το Artemis στη Σελήνη; Όλα εξαρτώνται από τον Μπέζος και τον Μασκ
- Νίκησε την Ισπανία η Ελλάδα και περιμένει… (vids)
- Τροχαίο στην Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκοτώθηκε το 3χρονο παιδάκι
- Άδεια η πόλη… : Μία Αθήνα διαφορετική όπου κυκλοφορούν μόνο οι τουρίστες
