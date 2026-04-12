Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Δύο σοβαροί τραυματισμοί από βεγγαλικά στην Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 19χρονου
Ελλάδα 12 Απριλίου 2026, 14:48

Δύο σοβαροί τραυματισμοί από βεγγαλικά στην Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 19χρονου

Στο Βέλο Κορινθίας, δύο νέοι, 19 και 24 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά στην προσπάθειά τους να ανάψουν ένα βεγγαλικό-ρουκέτα τύπου «σαΐτα»

Δεν έλειψαν και φέτος οι τραυματισμοί από βεγγαλικά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Στο Βέλο Κορινθίας, δύο νέοι, 19 και 24 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά στην προσπάθειά τους να ανάψουν ένα βεγγαλικό-ρουκέτα τύπου «σαΐτα» στο μπαλκόνι οικίας όπου βρίσκονταν χθες το βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν την Ανάσταση.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος που κρατούσε το βεγγαλικό και το άναψε, ακρωτηριάστηκε σε δάχτυλο και ο 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι.

Αμέσως μετά, οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών που υπέστησαν, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Ο 24χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις για να μπορέσουν οι γιατροί να του σώσουν και να του επανασυγκολλήσουν το δάχτυλο και ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου επίσης οι γιατροί προσπαθούν να του σώσουν το μάτι.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας Κορινθίας και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών, που συνελήφθησαν και με προφορική εντολή του εισαγγελέα λόγω της κατάστασής τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Mega deals εν μέσω πολέμου

Ελληνικός τουρισμός: Mega deals εν μέσω πολέμου

Vita.gr
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
Ιράν: Δεν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Δεν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς – Το phishing και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες
Ελλάδα 12.04.26

Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς - Το phishing και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Το phishing δεν είναι πια μια σποραδική απάτη του διαδικτύου. Στην ελληνική πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε ένα διαρκές, εξελισσόμενο φαινόμενο που ακολουθεί την ψηφιακή καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Ελλάδα 12.04.26

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας

Διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

Σύνταξη
Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, με την Ανάσταση να συνοδεύεται από αγκαλιές, φιλιά και ανταλλαγή ευχών μεταξύ των πιστών

Σύνταξη
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι
Καιρός 12.04.26

Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Έπσταϊν, Ιράν, Lego και Τραμπ: Ο Mr Explosive για τα πιο viral βίντεο των ημερών
Νέα προπαγάνδα; 12.04.26

Έπσταϊν, Ιράν, Lego και Τραμπ: Ο Mr Explosive σπάει τη σιωπή του για τα πιο viral βίντεο των ημερών

Βίντεο με αισθητική Lego, πυραύλους και τον Ντόναλντ Τραμπ γίνονται viral, αποκαλύπτοντας μια νέα, ισχυρή μορφή προπαγάνδας μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις
Έγινε viral 12.04.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις

Ο Μαμντάνι περιέγραψε την εμπειρία της συμμετοχής στην πομπή του Επιταφίου, ως σύμβολο τόσο της θρησκευτικής αφοσίωσης όσο και του κοινού ανθρώπινου βάρους

Σύνταξη
Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Euroleague 12.04.26

Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Σύνταξη
Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός
Κόσμος 12.04.26

Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός

Πέρυσι είχε κηρυχθεί ξανά εκεχειρία στην Ουκρανία για το Πάσχα των ορθοδόξων, αλλά και πάλι τα δύο στρατόπεδα είχαν αλληλοκατηγορηθεί για την παραβίασή της πολλές φορές

Σύνταξη
Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς – Το phishing και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες
Ελλάδα 12.04.26

Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς - Το phishing και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Το phishing δεν είναι πια μια σποραδική απάτη του διαδικτύου. Στην ελληνική πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε ένα διαρκές, εξελισσόμενο φαινόμενο που ακολουθεί την ψηφιακή καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Πολιτική 12.04.26

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Σύνταξη
Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
Κόσμος 12.04.26

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ουγγαρία, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα

Σύνταξη
One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
English edition 12.04.26

One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds

New national data reveal widespread chronic health conditions, lifestyle-related risks, and limited access to care, highlighting concerns over mental and physical wellbeing across age groups

Σύνταξη
Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Ελλάδα 12.04.26

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας

Διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

