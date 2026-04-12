Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα

Η ηθοποιός Ελένη Ράντου και ο μουσικός Βασίλης Παπακωνσταντίνου έχουν καταφέρει κάτι που φαντάζει ακατόρθωτο για πρόσωπα της δικής τους εμβέλειας: να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους με απόλυτο σεβασμό.

Η φετινή Ανάσταση έγινε η αφορμή για μια εξαίρεση στον κανόνα. Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες όπου το ζευγάρι ποζάρει μαζί με την κόρη τους, Νικολέττα, κρατώντας τις λαμπάδες τους και ανταλλάσσοντας ευχές, υπενθυμίζοντας σε όλους πως οι δεσμοί της οικογένειας είναι η δική τους σταθερά.

Η 29χρονη Νικολέττα, η οποία έχει κληρονομήσει την καλλιτεχνική φλέβα των γονιών της αλλά την έχει διοχετεύσει στη ζωγραφική και τα εικαστικά, ζει μόνιμα στην Ολλανδία.

Εκεί πραγματοποιεί τις μεταπτυχιακές της σπουδές και εργάζεται, χαράζοντας τη δική της αυτόνομη πορεία.

Η επίσκεψή της στην Ελλάδα για τις ημέρες του Πάσχα ήταν η ιδανική ευκαιρία για μια τρυφερή.

«Καλή Ανάσταση! Μακάρι η ζωή να νικά πάντα τον θάνατο!» έγραψε η Ελένη Ράντου στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε αρχικά με την κόρη της από το σπίτι τους, ενώ στην οικογενειακή εικόνα έγραψε: «Χριστός Ανέστη αδέρφια!!!Καλή Άνοιξη….»

«Είμαι ένας τρυφερός μπαμπάς, πολύ αγαπησιάρης. Πάντα αγαπούσα τα παιδιά, αλλά από τότε που γεννήθηκε η κόρη μου, τα αγαπώ ακόμα περισσότερο… Συγγενεύουν οι τέχνες, η υποκριτική με τη μουσική και τη ζωγραφική. Είναι ένα σπίτι χωρίς φασαρίες και προβλήματα, ο ένας ενδιαφέρεται για τη δουλειά του άλλου χωρίς να επεμβαίνει» είχε πει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου για την Νικολέττα που έχει αποφοιτήσει από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Τρεις δεκαετίες μαζί

Στην 30η επέτειο του γάμου τους η Ελένη Ράντου ανάρτησε στο Facebook μια λεζάντα που επιβεβαιώνει την κωμική φλέβα της.

«Το πρωί πληροφορήθηκα από τη φίλη μου την Αγγελική, γιατί η μνήμη μου εμένα με απατά, ότι σήμερα κλείνουμε 30 χρόνια γάμου!» έγραψε.

«Σκουντάω τον Βασίλη, του λέω “ξύπνα σήμερα έχουμε επέτειο 30 χρόνων. Πάω να πέσω απ’ το μπαλκόνι”. Κι εκείνος μου λέει, “περίμενέ με, έρχομαι να πέσουμε μαζί”!». Αυτό θα πει 30 χρόνια μαζί!».

Σε τηλεοπτική συνέντευξή της στο MEGA η Ράντου είχε μιλήσει για την πρώτη, μοιραία, συνάντηση.

«Στο πρώτο ραντεβού ο Βασίλης είχε φέρει όλη του την παρέα. Ήμασταν και οι δυο πάρα πολύ ντροπαλοί. Ήμασταν και οι δυο πολύ αμήχανοι» είχε εξομολγηθεί η Ελένη Ράντου για το πρώτο ραντεβού της με τον σύντροφο ζωής της.

«Ήπια δυο ποτέ και έκανα εμετό στο αμάξι του, δε το έπλυνε για 15 μέρες και μου είχε πει, ‘δεν το πλένω γιατί είναι ο δικός σου εμετός’. Μάλλον κατάλαβε την αγωνία μου να πιώ ενώ δεν πίνω».