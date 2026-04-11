Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Go Fun 11 Απριλίου 2026, 15:00

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην παγκόσμια πολιτική σκηνή από την πρώτη κιόλας θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έγινε σαφές ότι η θητεία του δεν θα ήταν συμβατική.

Με έναν λόγο επιθετικό, απρόβλεπτο και γεμάτο υπερβολές, ο Τραμπ δεν δίστασε να προκαλέσει συμμάχους και αντιπάλους.

Ωστόσο, πολλές φορές και οι υπόλοιποι ηγέτες του κόσμου δεν κράτησαν τη συνήθη διπλωματική ψυχραιμία.

Από ειρωνείες και δημόσια «τρολαρίσματα» μέχρι σκληρές προσβολές και πρωτοφανείς σκηνές σε ζωντανή μετάδοση, η διεθνής πολιτική σκηνή απέκτησε στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται.

Ακολουθούν 16 χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου παγκόσμιοι ηγέτες επέκριναν, αμφισβήτησαν ή προσέβαλαν ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Buzzfeed.

Όλη η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον περιγελά κατάμουτρα

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβιο του 2018, ο Τραμπ υποστήριξε: «Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η κυβέρνησή μου έχει επιτύχει περισσότερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας μας. Της Αμερικής — τόσο αληθινό», προκαλώντας την αίθουσα να ξεσπάσει σε ακουστό γέλιο.

Ο Τραμπ έκανε μια παύση, εμφανώς αιφνιδιασμένος, και είπε:

«Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση, αλλά δεν πειράζει», κάτι που προκάλεσε ακόμη περισσότερο γέλιο και χειροκροτήματα.

Αργότερα είπε στους δημοσιογράφους ότι το γέλιο ήταν σκόπιμο.

Το Twitter απάντησε αμέσως με ένα παλιό του tweet: «Χρειαζόμαστε έναν Πρόεδρο που να μην είναι περίγελος για ολόκληρο τον κόσμο.»

Η τοποθέτηση του Πάπα Φραγκίσκου

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο παπικό αεροπλάνο κατά την επιστροφή από το Μεξικό τον Φεβρουάριο του 2016, ο Πάπας Φραγκίσκος είπε: «Ένα άτομο που σκέφτεται μόνο να χτίζει τείχη, όπου κι αν βρίσκονται αυτά, και όχι να χτίζει γέφυρες, δεν είναι Χριστιανός».

Ο Τραμπ απάντησε: «Είναι ντροπή για έναν θρησκευτικό ηγέτη να αμφισβητεί την πίστη ενός ατόμου. Αν και όταν το Βατικανό δεχτεί επίθεση από το ISIS… ο Πάπας θα εύχονταν και θα προσευχόταν μόνο να ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ Πρόεδρος».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως γράψει στο Twitter:

«Ο νέος Πάπας είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, πολύ σαν εμένα, κάτι που πιθανώς εξηγεί γιατί μου αρέσει τόσο πολύ!» Όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε το Βατικανό το 2017, η φωτογραφία που έγινε viral με έναν χαμογελαστό Τραμπ δίπλα σε έναν εμφανώς δυσαρεστημένο Πάπα Φραγκίσκο έγινε αμέσως meme.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έμαθε στον κόσμο τη λέξη «dotard»

Αφού το 2017 ο Τραμπ απείλησε να «καταστρέψει ολοσχερώς» τη Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ, ο Κιμ εξέδωσε προσωπική δήλωση αποκαλώντας τον Τραμπ «διανοητικά διαταραγμένο γεροξεκούτη (dotard) των ΗΠΑ» τον οποίο θα «υποτάξει σίγουρα και οριστικά με τη φωτιά». Πρόσθεσε: «Ένα φοβισμένο σκυλί γαβγίζει πιο δυνατά».

Η λέξη «dotard» — ένας αρχαϊκός αγγλικός όρος για έναν γεροντικό, αδύναμο στο μυαλό ηλικιωμένο — έγινε αμέσως viral.

Το Merriam-Webster ανέφερε ότι οι αναζητήσεις της λέξης στο λεξικό ήταν «στα ύψη».

Παγκόσμιοι ηγέτες πιάστηκαν από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σε δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Δεκέμβριο του 2019, μια κάμερα έπιασε τους ηγέτες να συσπειρώνονται και να μιλάνε ξεκάθαρα για τον Τραμπ.

Ο Τζόνσον ρώτησε τον Μακρόν: «Γι’ αυτό άργησες;» Ο Τρουντό απάντησε: «Άργησε επειδή κάθε φορά κάνει μια συνέντευξη Τύπου 40 λεπτών από την αρχή.»

Πρόσθεσε: «Μόλις είδες τα σαγόνια της ομάδας του να πέφτουν στο πάτωμα.»

Το βίντεο διάρκειας 25 δευτερολέπτων έγινε viral.

Ο Τραμπ εξοργίστηκε, αποκαλώντας τον Τρουντό «διπρόσωπο», ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου λήξης και επέστρεψε νωρίτερα στην πατρίδα του.

Μακρόν και το «Make America Great Again»

Αφού ο Τραμπ αποχώρησε από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα το 2017, ο Μακρόν έδωσε τηλεοπτική ομιλία — για πρώτη φορά στα αγγλικά — από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Προσκάλεσε τους απογοητευμένους Αμερικανούς επιστήμονες να μετακομίσουν στη Γαλλία και στη συνέχεια έριξε την ατάκα: «Make our planet great again.»

Στη συνέχεια, δημιούργησε μια πραγματική ιστοσελίδα (makeourplanetgreatagain.fr) για να τους προσελκύσει.

Αργότερα μάλιστα έμαθε να λέει τη φράση στα μανδαρινικά κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Κίνα.

Βρετανοί βουλευτές τον αποκάλεσαν «βλάκα» και «παλιάτσο»

Μία αίτηση με 574.000 υπογραφές πυροδότησε μια επίσημη συζήτηση για την απαγόρευση εισόδου του Τραμπ στη Βρετανία, τον Ιανουάριο του 2016.

Η συντηρητική βουλευτής Βικτόρια Άτκινς χαρακτήρισε τις πολιτικές του «τρελές» και είπε ότι οι ψηφοφόροι της θα του έλεγαν «είναι βλάκας».

Ο Πολ Σκάλι είπε: «Έχω ακούσει για περιπτώσεις όπου άνθρωποι έχουν αποκλειστεί για υποκίνηση μίσους. Δεν έχω ακούσει ποτέ για περίπτωση λόγω ηλιθιότητας, και δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να αρχίσουμε τώρα.»

Η Άνν ΜακΛάφλιν του SNP σημείωσε ότι ο Τραμπ είναι «γιος Σκωτσέζου μετανάστη. Και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό.»

Δεν έγινε ψηφοφορία.

«Δεν πρόκειται να πληρώσω για αυτό το γ*μημένο τείχος».

Τον Φεβρουάριο του 2016 στο Fusion TV, ο πρώην πρόεδρος του Μεξικού Βισέντε Φοξ είπε τη διάσημη φράση:

«Δεν πρόκειται να πληρώσω για αυτό το γ*μ*μένο τείχος».

Στη συνέχεια, την επανέλαβε ζωντανά στο Fox Business. Την είπε για άλλη μια φορά σε ένα podcast, προσθέτοντας: «Παρακαλώ, μην αφαιρέσετε τη γ*μ*μένη λέξη.»

Την είπε ακόμη και στο CNN, προκαλώντας τον παρουσιαστή να ζητήσει συγγνώμη από το πρωινό κοινό.

Φόρεσε επίσης ένα μπλουζάκι με τη φράση: «Δεν μπορείς να χτίσεις τείχος αν τα χέρια σου είναι πολύ μικρά».

Σύγκρινε τον Τραμπ με τον Χίτλερ. Έκανε βίντεο στο YouTube που έγιναν viral. Τελικά, ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι ο Φοξ «πρέπει να ζητήσει συγγνώμη!»

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ είχαν μια έντονη διαμάχη στο Οβάλ Γραφείο — σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση

Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν η υπογραφή μιας συμφωνίας για ορυκτά τον Φεβρουάριο του 2025 εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ ενός προέδρου των ΗΠΑ και του ηγέτη της Ουκρανίας. Ο Τραμπ φώναξε: «Παίζεις με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο!», ενώ ο αντιπρόεδρος Βανς είπε στον Ζελένσκι να «εκφράσει κάποια λόγια ευγνωμοσύνης».

Ο Ζελένσκι αντέδρασε στον Βανς: «Έχεις πάει ποτέ στην Ουκρανία; Έχεις δει τα προβλήματα που έχουμε; Έλα μια φορά.» Όταν του είπαν ότι η χώρα του βρισκόταν «σε μεγάλο μπελά», ο Ζελένσκι απάντησε: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όλοι έχουν προβλήματα, ακόμα και εσύ. Αλλά έχεις ωραίο ωκεανό και δεν το νιώθεις τώρα. Αλλά θα το νιώσεις στο μέλλον.»

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τον Ζελένσκι να φύγει.

Το CNN ανέφερε: «Ποτέ στο παρελθόν ένας Αμερικανός πρόεδρος δεν επιτέθηκε λεκτικά σε επισκέπτη του όπως έκανε ο Τραμπ στον Ζελένσκι».

Το σχόλιο για τις «σκ*τόχώρες» προκάλεσε παγκόσμια θύελλα αντιδράσεων.

Αφού ο Τραμπ φέρεται να ρώτησε το 2018: «Γιατί έρχονται εδώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τις σκ*τοχώρες (shithole countries);» αναφερόμενος στην Αϊτή, το Ελ Σαλβαδόρ και τις αφρικανικές χώρες, η αντίδραση ήταν άμεση και παγκόσμια.

Η Μποτσουάνα κάλεσε τον πρέσβη των ΗΠΑ και απαίτησε από τις ΗΠΑ να «διευκρινίσουν αν η Μποτσουάνα θεωρείται τέτοια χώρα».

Η Αφρικανική Ένωση δήλωσε: «Δεδομένης της ιστορικής πραγματικότητας του πόσοι Αφρικανοί έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως σκλάβοι, αυτή η δήλωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με κάθε αποδεκτή συμπεριφορά».

Ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε: «Δεν μπορείς να αποδοκιμάζεις ολόκληρες χώρες και ηπείρους ως σκ*τοχώρες. Δεν υπάρχει άλλη λέξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από ρατσιστικό».

Η τηλεοπτική παρουσιάστρια της Νότιας Αφρικής Λεάνε Μανάς έγραψε στο Twitter: «Καλημέρα από τη μεγαλύτερη και ομορφότερη ‘σκ*τοχώρα’ στον κόσμο!!!»

Η επιχειρηματική οπτική του Μαρκ Κάρνι

Στην πρώτη του συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Μάιο του 2025, ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι , έβαλε τέλος στις συζητήσεις για την 51η πολιτεία χρησιμοποιώντας γλώσσα που ο Τραμπ θα καταλάβαινε: «Όπως γνωρίζετε από τον τομέα των ακινήτων, υπάρχουν κάποια μέρη που δεν είναι προς πώληση. Και ο Καναδάς δεν είναι προς πώληση. Δεν θα είναι ποτέ προς πώληση».

Όταν ο Τραμπ είπε: «Ποτέ μην λες ποτέ», ο Κάρνι επανέλαβε: «Ποτέ.»

Μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Κάρνι είχε δηλώσει: «Ο Τραμπ προσπαθεί να μας σπάσει ώστε η Αμερική να μας αποκτήσει». Μια δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου 2025 έδειξε ότι το 60% των Καναδών πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να εμπιστευτεί τις ΗΠΑ με τον ίδιο τρόπο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, απέδωσε τα εύσημα για τη νίκη του Κάρνι στον εαυτό του, λέγοντας: «Νομίζω ότι ήμουν πιθανώς το καλύτερο πράγμα που του συνέβη».

Ο πρόεδρος του Παναμά δήλωσε κατηγορηματικά: «Ο Τραμπ λέει ψέματα»

Αφού ο Τραμπ ισχυρίστηκε στην ομιλία του προς το Κογκρέσο τον Μάρτιο του 2025 ότι οι ΗΠΑ θα «ανακτήσουν» τη Διώρυγα του Παναμά, ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο απάντησε με μια ευθύτητα που σπάνια συναντάται στη διπλωματία: «Ο Πρόεδρος Τραμπ λέει ψέματα».

Πρόσθεσε: «Απορρίπτω, εκ μέρους του Παναμά και όλων των Παναμέζων, αυτή τη νέα προσβολή προς την αλήθεια και την αξιοπρέπειά μας ως έθνος.»

Νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2025, σε απάντηση στην ομιλία ενθρόνισης του Τραμπ, ο Μουλίνο είχε δηλώσει: «Η Διώρυγα δεν ήταν παραχώρηση από κανέναν. Ήταν το αποτέλεσμα αγώνων γενεών.»

 Η ειρωνεία από την Αλβανία

Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα μπερδέψει την Αρμενία με την Αλβανία ενώ καυχιόταν για τη μεσολάβηση σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, λέγοντας πράγματα όπως:

«Επιλύσαμε το Αζερμπαϊτζάν και την Αλβανία».

Σε μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, ο Ράμα πλησίασε τον Μακρόν και τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Αλιέφ και είπε με σοβαρό ύφος:

«Πρέπει να μας ζητήσετε συγγνώμη επειδή δεν μας συγχαρήκατε για τη συμφωνία ειρήνης που έφερε ο Πρόεδρος Τραμπ μεταξύ Αλβανίας και Αζερμπαϊτζάν».

Ο Αλιέφ ξέσπασε σε γέλια.

Ο Μακρόν έπαιξε το παιχνίδι, λέγοντας: «Λυπάμαι γι’ αυτό.»

Περιττό να αναφερθεί πως Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε πόλεμο.

Απολύεσαι» σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση

Στις 22 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν, ο εκπρόσωπος του IRGC Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι πέρασε από τα φαρσί στα αγγλικά στην ιρανική κρατική τηλεόραση για να χρησιμοποιήσει το ίδιο το σλόγκαν του Τραμπ εναντίον του, κοιτάζοντας κατάματα την κάμερα καθώς έλεγε: «Έι Τραμπ — απολύεσαι. Γνωρίζεις καλά αυτή τη φράση».

Το βίντεο διαδόθηκε παγκοσμίως μέσα σε λίγες ώρες.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Ζολφαγκάρι χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο ψεύτη μεταξύ των προέδρων των χωρών του κόσμου», ο οποίος «δεν διαθέτει πνευματική και ρητορική σταθερότητα» και «δεν είναι καθόλου αξιόπιστος».

Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι αλλάζει θέσεις ανά ώρα, λέγοντας ότι ο Τραμπ προβαίνει σε απειλές το πρωί και υποχωρεί από αυτές το βράδυ, ενώ εναλλάσσεται μεταξύ συζητήσεων για διαπραγματεύσεις και αποφάσεων για τη συνέχιση του πολέμου.

Στη συνέχεια, ρώτησε ειρωνικά αν οι εσωτερικές συγκρούσεις της Αμερικής είχαν φτάσει στο σημείο να «διαπραγματεύονται με τους εαυτούς τους».

Προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική δύναμη επιχειρούσε χερσαία εισβολή θα δεχόταν θερμή υποδοχή από τις ιρανικές δυνάμεις και ότι οι καρχαρίες του Περσικού Κόλπου ήταν πεινασμένοι.

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλάει για το «Twilight» σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Η Τζένα Ορτέγκα νόμιζε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Μπαράκ Ομπάμα - Αλλά τελικά, ήθελε μόνο τη δουλειά του

Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας
Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας

Ο 24χρονος Γάλλος αθλητής του παρκούρ ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο κόβοντας την ανάσα τον θαυμαστών του για την επικινδυνότητα των αλμάτων που κάνει στα πιο απίθανα μέρη.

Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
«Δεν μπορεί» - Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria» - Ο θάνατος του, άλλαξε τα πάντα

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει τις δηλώσεις της Μελάνια περί Έπσταϊν
Η Μελάνια Τραμπ αρνείται ότι ήταν φίλη με τον Τζέφρι Έπσταϊν - Όμως, ο Τζίμι Κίμελ βρήκε μια φωτογραφία τους

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της στον Λευκό Οίκο ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια: H Björk διοργανώνει rave με φόντο την ολική ηλιακή έκλειψη

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga
Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»
Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

