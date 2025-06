Η διαμάχη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ, που κάποτε ήταν «κολλητοί», όπως έλεγε ο ιδιοκτήτης της Tesla, έχει προκαλέσει θυμηδία στη Ρωσία. Ανώτεροι και ανώτατοι Ρώσοι αξιωματούχοι, σύμμαχοι του Βλαντιμίρ Πούτιν, χλευάζουν και περιγελούν την κατάσταση στην Ουάσιγκτον, που ομολογουμένως, δεν δείχνει και πολύ σοβαρότητα.

Μεταξύ αυτών, κάποιος πρότεινε τη διοργάνωση ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Έλον Μασκ και Τραμπ, ενώ άλλος κάλεσε τον πρώτο να μεταφέρει τις επιχειρήσεις του στη Ρωσία.

Η σύγκρουση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του μεγαλύτερου δωρητή και υποστηρικτή του κατά την προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε με αφορμή το «Μεγάλο, Όμορφο Νομοσχέδιο». Ο Μασκ, που είχε αναλάβει το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), για να κάνει περικοπές δαπανών στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, αποχώρησε αφού προηγουμένως κατήγγειλε το φορολογικό νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι θα αυξήσει τις δαπάνες και το δημόσιο χρέος. Είπε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στις λίστες του Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή, όπου βρισκόταν κατηγορούμενος για μαστροπεία και κακοποίηση ανηλίκων.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025