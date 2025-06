Πώς ο καβγάς Μασκ-Τραμπ απειλεί να εκτροχιάσει το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ

Το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα κινδυνεύει με δραματικές αλλαγές στον απόηχο του εκρηκτικού καβγά ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να τερματίσει συμβόλαια της SpaceX ύψους 22 δισ. δολαρίων.

Ο δημόσιος τσακωμός, τον οποίο πυροδότησαν οι επικρίσεις του Μασκ στο σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ, βγήκε εκτός ελέγχου την Πέμπτη όταν ο πρόεδρος επιτέθηκε κατά του πρώην συνεργάτη του με δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο.

Ακολούθησε ένα μπαράζ οργισμένων αναρτήσεων από τον εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο, του οποίου η διαστημική εταιρεία έχει αναδειχθεί σε μεγάλο εργολάβο της αμερικανικής κυβέρνηση.

Απαντώντας στην απειλή του προέδρου να τερματίσει τα συμβόλαια της SpaceΧ, o Μασκ δήλωσε ότι αποσύρει το σκάφος Dragon της SpaceX, το μόνο αμερικανικό σκάφος που μπορεί να μεταφέρει αστροναύτες της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025