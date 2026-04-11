Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «Twilight», και ο Ρόμπερτ Πάτινσον εξακολουθεί να παρατηρεί πράγματα σχετικά με την ερμηνεία του ως Έντουαρντ Κάλεν που δεν είχε προσέξει έως και σήμερα.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στη Vogue, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια αλλόκοτη κίνηση που έκανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας.

«Υπήρχε ένα στοιχείο, το οποίο είναι αρκετά αστείο, όπου κάθομαι στην καφετέρια για πρώτη φορά, και κυριολεκτικά δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ αυτό, και, για κάποιο λόγο, κάνω έτσι πάνω στο τραπέζι για να καθίσω», είπε στη συνέντευξη, πιέζοντας τον δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο κάθε χεριού πάνω στο τραπέζι για να κατεβεί.

«Νόμιζα ότι ήταν κάτι κομψό, βαμπιρικό. Νομίζω ότι αυτή ήταν η λογική μου», συνέχισε γελώντας. «Αλλά κοιτάζοντάς το 20 χρόνια μετά, σκέφτεσαι: ‘Ε, είναι πολύ περίεργο’».

«Αγαπώ πραγματικά αυτή την ταινία. Νομίζω ότι θα την έκανα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω καν ότι θα μπορούσα να δώσω την ίδια ερμηνεία σήμερα», δήλωσε στη Vogue. «Όλοι δρούσαν με τρομερή σοβαρότητα. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο ειρωνείας. Κανείς δεν κλείνει το μάτι στο κοινό», συνέχισε.

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», κατέληξε.

«Παράξενο, περίεργο»

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με την Τζένιφερ Λόπεζ για τη σειρά «Actors on Actors» του περιοδικού Variety το 2019, ο Ρόμπερτ Πάτινσον παραδέχτηκε ότι η πλοκή του «Twilight» είναι κάπως «παράξενη», αλλά παρόλα αυτά γνώρισε παγκόσμια επιτυχία.

Αν και η ταινία παρουσιάζει ένα ερωτικό τρίγωνο, η Μπέλα (Κρίστεν Στίουαρτ) είναι άνθρωπος, ενώ ο Έντουαρντ είναι βαμπίρ και ο Τζέικομπ Μπλακ, τον οποίο υποδύεται ο Τέιλορ Λότνερ, είναι λυκάνθρωπος.

«Θέλω να πω, το Twilight είναι μια περίεργη ιστορία. Είναι παράξενο το πώς αντέδρασε ο κόσμος», είπε. «Είναι πολύ ρομαντικό, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο όπως το The Notebook, το οποίο είναι πολύ, πολύ γλυκό και σπαρακτικό. Το Twilight αφορά έναν τύπο που βρίσκει το κορίτσι με το οποίο θέλει να είναι, αλλά ταυτόχρονα θέλει να την φάει. Λοιπόν, όχι να την φάει, να της πιει το αίμα, κοινώς: ό,τι να ‘ναι».

«Νόμιζα ότι υπήρχαν σημεία που ήταν πολύ ρομαντικά», συνέχισε. «Αλλά για μένα, νόμιζα ότι ήταν μια αρκετά περίεργη ιστορία, και ακόμα και όταν την προωθούσα, ήμουν αρκετά ειλικρινής για το πόσο παράξενο το θεωρούσα».