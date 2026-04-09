«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν

Το πολιτικό θρίλερ «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» βασισμένο στο μη μυθοπλαστικό βιβλίο του 1974 των Καρλ Μπερνστάιν και Μπομπ Γούντγουορντ, απεικόνιζε την ιστορία των δύο δημοσιογράφων (που υποδύθηκαν οι Ρέντφορντ και Χόφμαν) οι οποίοι αποκάλυψαν το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ (Watergate), που οδήγησε στην παραίτηση του Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.

Η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 9 Απριλίου 1976, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και κατακτώντας την κορυφή του box office. Κέρδισε αργότερα οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τέσσερα.

Λίγο μετά την κινηματογραφική κυκλοφορία της ταινίας το 1976, το People συνάντησε τον Χόφμαν και τον Ρέντφορντ για ένα αφιέρωμα στο εξώφυλλο, όπου συζήτησαν την τεράστια επιτυχία του έργου, καθώς και την προφανή έκπληξή τους για αυτό.

«Τα στοιχεία για τα εισιτήρια είναι συγκλονιστικά» είπε ο Ρέντφορντ στο People εκείνη την εποχή. «Έχουμε ενθουσιαστεί».

Προς τιμήν της 50ής επετείου της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» ας ρίξουμε μια ματιά στη συνέντευξη με τους πρωταγωνιστές σχετικά με τη δημιουργία της διαχρονικής ταινίας, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος του People της 3ης Μαΐου 1976.

Ο Ρέντφορντ εργάστηκε ακούραστα για την ταινία

Ο Ρέντφορντ συνέκρινε την επιμονή του να δημιουργήσει την ταινία «Οι Άνθρωποι του Προέδρου» με το να έχει «το δάχτυλό του στην πρίζα» και να μην μπορεί να το βγάλει.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στη ζωή για τα οποία δουλεύεις τόσο σκληρά, που ξοδεύεις τόση ενέργεια από τον εαυτό σου, που δεν σου μένει τίποτα για να απολαύσεις την επιτυχία», εξήγησε.

Μια σχετική ικανοποίηση, ωστόσο, σίγουρα θα απόλαυσε με τα 7,1 εκατομμύρια δολάρια που απέφερε η ταινία σε επτά ημέρες.

Ο Χόφμαν και ο Ρέντφορντ δεν περίμεναν την αναγνώριση των σινεκριτικών

Πριν από την πρεμιέρα του «President’s Men» στις αίθουσες, ο Χόφμαν και ο Ρέντφορντ ανησυχούσαν ότι ο τελευταίος είχε ξοδέψει 8,5 εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει «ένα ικανό, μικρό θρίλερ» που θα συγκέντρωνε μικρή αναγνώριση και θα περνούσε στο πολιτισμικό παρασκήνιο.

Ο Ρέντφορντ συγκέντρωσε χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω των πρεμιερών της ταινίας

Ο Ρέντφορντ διοργάνωσε 13 πρεμιέρες της ταινίας με φιλανθρωπικό σκοπό σε 13 πόλεις, συγκεντρώνοντας 300.000 δολάρια για ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της οικολογίας.

Για να πετύχει τη συγκέντρωση των χρημάτων, έπεισε δύο επικεφαλής στούντιο του Χόλιγουντ και μερικούς «μεγάλους ροκ σταρ» να διοργανώσουν τις πρεμιέρες, με στόχο να συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε ένα χρόνο, ώστε οι ομάδες αυτές να ασκήσουν πιέσεις στο Κογκρέσο.

«Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για όλους μας ενάντια σε ορισμένα ισχυρά ειδικά συμφέροντα», είπε. «Χρειάζονται χρήματα και ελπίζω να βρήκα έναν τρόπο να τους τα εξασφαλίσω».

Ο Χόφμαν δήλωσε στο περιοδικό People ότι θεωρούσε «ενοχλητική» την πληθώρα των υπερθετικών επαίνων από τους κριτικούς, υπονοώντας ότι οι κριτικές τους έχουν μια νότα αλαζονείας

Ο Χόφμαν υποβάθμισε τη σημασία των κριτικών

Ο Χόφμαν δήλωσε στο περιοδικό People ότι θεωρούσε «ενοχλητική» την πληθώρα των υπερθετικών επαίνων από τους κριτικούς, υπονοώντας ότι οι κριτικές τους έχουν μια νότα αλαζονείας.

«Προτιμώ ένας κριτικός να με κατακρίνει παρά να με επαινέσει», δήλωσε. «Οι κριτικοί κάνουν στις ταινίες ό,τι κάνουν οι κηπουροί στα φυτά. Τα ποτίζουν μέχρι να πεθάνουν. Αυτό ονομάζεται δολοφονία μέσω λατρείας. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί παίρνουμε αυτούς τους ανθρώπους στα σοβαρά».

«Στον Ντάστιν αρέσει ο θεατρινισμός, και το παραδέχεται» είπε ο Ρέντφορντ. «Η συνεργασία μαζί του ήταν σαν να δούλευα με ένα ρεύμα καθαρού ηλεκτρισμού. Είναι τόσο έντονος και ευέλικτος που δεν μπορείς παρά να αντιδράσεις»

Ο Χόφμαν επαίνεσε τον Ρέντφορντ για τη σκηνοθεσία της ταινίας

«Ο Μπομπ αξίζει αυτή την επιτυχία», δήλωσε ο Χόφμαν, ο οποίος χαρακτήρισε την ταινία «Όλοι οι άνδρες του Προέδρου» ως «ένα έργο που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Ρέντφορντ». Εξήρε τον σταρ ως «τον πιο εργατικό ηθοποιό που έχω γνωρίσει ποτέ».

«Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται», πρόσθεσε ο Χόφμαν. «Κοιμάται τέσσερις ώρες τη νύχτα. Είναι ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος».

Ο Χόφμαν λέει ότι ο Ρέντφορντ είναι κάτι περισσότερο από την εμφάνισή του

Εκείνη την εποχή, τα ξανθά μαλλιά και η ομορφιά του Ρέντφορντ τον έκαναν έναν πρωταγωνιστή που έκανε τις γυναίκες να λιποθυμούν, αλλά ο Χόφμαν είπε ότι αυτή η εικόνα του γοητευτικού άντρα οδήγησε τον κόσμο να τον υποτιμήσει.

«Η ομορφιά του Μπομπ είναι το βάρος του. Σαν ένα όμορφο πλάσμα με λαμπρό μυαλό. Ο κόσμος απλά δεν το πίστευε αυτό που έβλεπε», είπε ο Χόφμαν.

Συνέχισε: «Ως ηθοποιός, είναι υπέροχο να παίζεις απέναντι στον Μπομπ. Είναι γρήγορος και πολύ τολμηρός. Αν χτυπούσες το δάχτυλό σου ή σου έπεφτε ένα μολύβι, το έπιανε αμέσως και το ενσωμάτωνε στη σκηνή. Ως ηθοποιοί, όμως, είμαστε πολύ διαφορετικοί. Ο Μπομπ μπαίνει στη σκηνή, εκτίθεται και βγαίνει πάλι. Επεξεργάζεται τον εαυτό του καθώς προχωράει».

Οι κριτικές του Χόφμαν για την ταινία

Παρά τα ενθουσιώδη σχόλια των κριτικών, ο Χόφμαν δεν ένιωθε απόλυτα «ενθουσιασμένος» με την ταινία στο σύνολό της, υποστηρίζοντας ότι «θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη».

«Έκοψαν μερικές από τις καλύτερες σκηνές», είπε ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

«Είπα στον Μπομπ ότι αποδυνάμωνε την ταινία. Του είπα ότι έπρεπε να προσθέσει μια σκηνή όπου ο Γούντγουορντ και ο Μπερνστάιν θα είχαν μια πραγματικά έντονη αντιπαράθεση. Αλλά δεν το έκανε. Θα είχα παλέψει περισσότερο, αλλά όταν είδα την ταινία ήταν πολύ αργά για να κάνω τις ριζικές αλλαγές που ήθελα».

Καταλήγοντας, είπε: «Κατά τη γνώμη μου, η ταινία είναι λίγο πολύ ομαλή. Θα είχα αφήσει μερικές τρίχες στο φακό. Αλλά είναι δύσκολο να διαφωνήσεις με 40 εκατομμύρια δολάρια».

Ο Ρέντφορντ απαντά στις κριτικές του Χόφμαν

Από την άλλη πλευρά, ο Ρέντφορντ διαφώνησε, δηλώνοντας ότι η αισθησιακή παρουσίαση της ιστορίας θα υπονόμευε την αξιοπιστία της.

«Στον Ντάστιν αρέσει ο θεατρινισμός, και το παραδέχεται» είπε ο Ρέντφορντ. «Η συνεργασία μαζί του ήταν σαν να δούλευα με ένα ρεύμα καθαρού ηλεκτρισμού. Είναι τόσο έντονος και ευέλικτος που δεν μπορείς παρά να αντιδράσεις. Αλλά του αρέσει να το παρακάνει λίγο. Πίστευε ότι είχαμε αποδυναμώσει την ερμηνεία του. Διαφωνώ».

Εξήγησε ότι το τελικό προϊόν έδινε προτεραιότητα στην «ιστορία και την ατμόσφαιρα» έναντι των «χαρακτήρων και των σχέσεων», και ότι «το αποφάσισαν αυτό από την αρχή».

«Ποτέ δεν δούλεψα σε μια ταινία στην οποία είχε δοθεί τόσο πολλή σκέψη», είπε ο Ρέντφορντ. «Προληπτική σκέψη, όχι τόσο το να κάνεις αυτό, όσο το να μην κάνεις εκείνο. Μην το κάνετε ταινία για τον Νίξον ή το Γουότεργκεϊτ. Μην πάρετε μεροληπτική θέση. Μην επιδιώξετε να εξυμνήσετε τον Τύπο. Μην εντυπωσιαστείτε υπερβολικά από την ιστορία που εμπλέκεται. Μην είστε απρόσεκτοι με τα γεγονότα. Μην ερωτευτείτε την Washington Post. Κάντε μια ταινία για τον Τύπο, για δύο δημοσιογράφους που έκαναν μια δύσκολη δουλειά ρεπορτάζ και την έκαναν καλά».

Τι θα έκανε διαφορετικά ο Ρέντφορντ

Παρ’ όλα αυτά, ο Ρέντφορντ είχε μερικές ενστάσεις για την ταινία, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι «η παραγωγή της κράτησε πέντε εβδομάδες παραπάνω από το προβλεπόμενο και κόστισε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια παραπάνω».

Αν έπρεπε να ξαναγυρίσει κάποια σκηνή, είπε, «θα γύριζα τη σκηνή της διάρρηξης με διαφορετικό τρόπο».

Τελικά -και προς μεγάλη του έκπληξη- ήταν ικανοποιημένος με την ταινία.

«Η ταινία που ήθελα να κάνω είναι ακριβώς εκεί στην οθόνη: μια ταινία για την αλήθεια και για το πόσο κοντά ήρθαμε στο να χάσουμε το δικαίωμα να τη γνωρίζουμε» είπε ο Ρέντφορντ.

Ο Ρέντφορντ αποκάλυψε τι τον περίμενε στη συνέχεια

«Μερικές φορές θα κάνω ένα μακρύ ταξίδι με το αυτοκίνητο κατά μήκος της ακτής και θα χαθώ» είπε τότε για το επόμενο εγχείρημά του.

«Πέρασα χρόνια σε αυτή την ταινία και με έχει αφήσει μουδιασμένο. Δεν θέλω να δουλέψω για λίγο, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Δεν με απασχολεί το να διατηρήσω τη δυναμική. Κάνω αρκετές ταινίες. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ηρεμήσω και να επαναφορτιστώ». (Η επόμενη ταινία του, A Bridge Too Far, βγήκε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα.)

*Με στοιχεία από people.com