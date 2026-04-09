«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν
Fizz 09 Απριλίου 2026, 17:20

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντάστιν Χόφμαν εργάστηκαν ασταμάτητα για να δώσουν ζωή στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» -και η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ώρα για μεσημεριανό: Ποια θεωρείται η ιδανική για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση;

Ώρα για μεσημεριανό: Ποια θεωρείται η ιδανική για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση;

Spotlight

Το πολιτικό θρίλερ «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» βασισμένο στο μη μυθοπλαστικό βιβλίο του 1974 των Καρλ Μπερνστάιν και Μπομπ Γούντγουορντ, απεικόνιζε την ιστορία των δύο δημοσιογράφων (που υποδύθηκαν οι Ρέντφορντ και Χόφμαν) οι οποίοι αποκάλυψαν το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ (Watergate), που οδήγησε στην παραίτηση του Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.

Η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 9 Απριλίου 1976, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και κατακτώντας την κορυφή του box office. Κέρδισε αργότερα οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τέσσερα.

Λίγο μετά την κινηματογραφική κυκλοφορία της ταινίας το 1976, το People συνάντησε τον Χόφμαν και τον Ρέντφορντ για ένα αφιέρωμα στο εξώφυλλο, όπου συζήτησαν την τεράστια επιτυχία του έργου, καθώς και την προφανή έκπληξή τους για αυτό.

«Τα στοιχεία για τα εισιτήρια είναι συγκλονιστικά» είπε ο Ρέντφορντ στο People εκείνη την εποχή. «Έχουμε ενθουσιαστεί».

Προς τιμήν της 50ής επετείου της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» ας ρίξουμε μια ματιά στη συνέντευξη με τους πρωταγωνιστές σχετικά με τη δημιουργία της διαχρονικής ταινίας, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος του People της 3ης Μαΐου 1976.

Ο Ρέντφορντ εργάστηκε ακούραστα για την ταινία

Ο Ρέντφορντ συνέκρινε την επιμονή του να δημιουργήσει την ταινία «Οι Άνθρωποι του Προέδρου» με το να έχει «το δάχτυλό του στην πρίζα» και να μην μπορεί να το βγάλει.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στη ζωή για τα οποία δουλεύεις τόσο σκληρά, που ξοδεύεις τόση ενέργεια από τον εαυτό σου, που δεν σου μένει τίποτα για να απολαύσεις την επιτυχία», εξήγησε.

Μια σχετική ικανοποίηση, ωστόσο, σίγουρα θα απόλαυσε με τα 7,1 εκατομμύρια δολάρια που απέφερε η ταινία σε επτά ημέρες.

Ο Χόφμαν και ο Ρέντφορντ δεν περίμεναν την αναγνώριση των σινεκριτικών

Πριν από την πρεμιέρα του «President’s Men» στις αίθουσες, ο Χόφμαν και ο Ρέντφορντ ανησυχούσαν ότι ο τελευταίος είχε ξοδέψει 8,5 εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει «ένα ικανό, μικρό θρίλερ» που θα συγκέντρωνε μικρή αναγνώριση και θα περνούσε στο πολιτισμικό παρασκήνιο.

Ο Ρέντφορντ συγκέντρωσε χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω των πρεμιερών της ταινίας

Ο Ρέντφορντ διοργάνωσε 13 πρεμιέρες της ταινίας με φιλανθρωπικό σκοπό σε 13 πόλεις, συγκεντρώνοντας 300.000 δολάρια για ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της οικολογίας.

Για να πετύχει τη συγκέντρωση των χρημάτων, έπεισε δύο επικεφαλής στούντιο του Χόλιγουντ και μερικούς «μεγάλους ροκ σταρ» να διοργανώσουν τις πρεμιέρες, με στόχο να συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε ένα χρόνο, ώστε οι ομάδες αυτές να ασκήσουν πιέσεις στο Κογκρέσο.

«Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για όλους μας ενάντια σε ορισμένα ισχυρά ειδικά συμφέροντα», είπε. «Χρειάζονται χρήματα και ελπίζω να βρήκα έναν τρόπο να τους τα εξασφαλίσω».

Ο Χόφμαν δήλωσε στο περιοδικό People ότι θεωρούσε «ενοχλητική» την πληθώρα των υπερθετικών επαίνων από τους κριτικούς, υπονοώντας ότι οι κριτικές τους έχουν μια νότα αλαζονείας

Ο Χόφμαν υποβάθμισε τη σημασία των κριτικών

Ο Χόφμαν δήλωσε στο περιοδικό People ότι θεωρούσε «ενοχλητική» την πληθώρα των υπερθετικών επαίνων από τους κριτικούς, υπονοώντας ότι οι κριτικές τους έχουν μια νότα αλαζονείας.

«Προτιμώ ένας κριτικός να με κατακρίνει παρά να με επαινέσει», δήλωσε. «Οι κριτικοί κάνουν στις ταινίες ό,τι κάνουν οι κηπουροί στα φυτά. Τα ποτίζουν μέχρι να πεθάνουν. Αυτό ονομάζεται δολοφονία μέσω λατρείας. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί παίρνουμε αυτούς τους ανθρώπους στα σοβαρά».

«Στον Ντάστιν αρέσει ο θεατρινισμός, και το παραδέχεται» είπε ο Ρέντφορντ. «Η συνεργασία μαζί του ήταν σαν να δούλευα με ένα ρεύμα καθαρού ηλεκτρισμού. Είναι τόσο έντονος και ευέλικτος που δεν μπορείς παρά να αντιδράσεις»

Ο Χόφμαν επαίνεσε τον Ρέντφορντ για τη σκηνοθεσία της ταινίας

«Ο Μπομπ αξίζει αυτή την επιτυχία», δήλωσε ο Χόφμαν, ο οποίος χαρακτήρισε την ταινία «Όλοι οι άνδρες του Προέδρου» ως «ένα έργο που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Ρέντφορντ». Εξήρε τον σταρ ως «τον πιο εργατικό ηθοποιό που έχω γνωρίσει ποτέ».

«Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται», πρόσθεσε ο Χόφμαν. «Κοιμάται τέσσερις ώρες τη νύχτα. Είναι ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος».

Ο Χόφμαν λέει ότι ο Ρέντφορντ είναι κάτι περισσότερο από την εμφάνισή του

Εκείνη την εποχή, τα ξανθά μαλλιά και η ομορφιά του Ρέντφορντ τον έκαναν έναν πρωταγωνιστή που έκανε τις γυναίκες να λιποθυμούν, αλλά ο Χόφμαν είπε ότι αυτή η εικόνα του γοητευτικού άντρα οδήγησε τον κόσμο να τον υποτιμήσει.

«Η ομορφιά του Μπομπ είναι το βάρος του. Σαν ένα όμορφο πλάσμα με λαμπρό μυαλό. Ο κόσμος απλά δεν το πίστευε αυτό που έβλεπε», είπε ο Χόφμαν.

Συνέχισε: «Ως ηθοποιός, είναι υπέροχο να παίζεις απέναντι στον Μπομπ. Είναι γρήγορος και πολύ τολμηρός. Αν χτυπούσες το δάχτυλό σου ή σου έπεφτε ένα μολύβι, το έπιανε αμέσως και το ενσωμάτωνε στη σκηνή. Ως ηθοποιοί, όμως, είμαστε πολύ διαφορετικοί. Ο Μπομπ μπαίνει στη σκηνή, εκτίθεται και βγαίνει πάλι. Επεξεργάζεται τον εαυτό του καθώς προχωράει».

Οι κριτικές του Χόφμαν για την ταινία

Παρά τα ενθουσιώδη σχόλια των κριτικών, ο Χόφμαν δεν ένιωθε απόλυτα «ενθουσιασμένος» με την ταινία στο σύνολό της, υποστηρίζοντας ότι «θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη».

«Έκοψαν μερικές από τις καλύτερες σκηνές», είπε ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

«Είπα στον Μπομπ ότι αποδυνάμωνε την ταινία. Του είπα ότι έπρεπε να προσθέσει μια σκηνή όπου ο Γούντγουορντ και ο Μπερνστάιν θα είχαν μια πραγματικά έντονη αντιπαράθεση. Αλλά δεν το έκανε. Θα είχα παλέψει περισσότερο, αλλά όταν είδα την ταινία ήταν πολύ αργά για να κάνω τις ριζικές αλλαγές που ήθελα».

Καταλήγοντας, είπε: «Κατά τη γνώμη μου, η ταινία είναι λίγο πολύ ομαλή. Θα είχα αφήσει μερικές τρίχες στο φακό. Αλλά είναι δύσκολο να διαφωνήσεις με 40 εκατομμύρια δολάρια».

Ο Ρέντφορντ απαντά στις κριτικές του Χόφμαν

Από την άλλη πλευρά, ο Ρέντφορντ διαφώνησε, δηλώνοντας ότι η αισθησιακή παρουσίαση της ιστορίας θα υπονόμευε την αξιοπιστία της.

«Στον Ντάστιν αρέσει ο θεατρινισμός, και το παραδέχεται» είπε ο Ρέντφορντ. «Η συνεργασία μαζί του ήταν σαν να δούλευα με ένα ρεύμα καθαρού ηλεκτρισμού. Είναι τόσο έντονος και ευέλικτος που δεν μπορείς παρά να αντιδράσεις. Αλλά του αρέσει να το παρακάνει λίγο. Πίστευε ότι είχαμε αποδυναμώσει την ερμηνεία του. Διαφωνώ».

Εξήγησε ότι το τελικό προϊόν έδινε προτεραιότητα στην «ιστορία και την ατμόσφαιρα» έναντι των «χαρακτήρων και των σχέσεων», και ότι «το αποφάσισαν αυτό από την αρχή».

«Ποτέ δεν δούλεψα σε μια ταινία στην οποία είχε δοθεί τόσο πολλή σκέψη», είπε ο Ρέντφορντ. «Προληπτική σκέψη, όχι τόσο το να κάνεις αυτό, όσο το να μην κάνεις εκείνο. Μην το κάνετε ταινία για τον Νίξον ή το Γουότεργκεϊτ. Μην πάρετε μεροληπτική θέση. Μην επιδιώξετε να εξυμνήσετε τον Τύπο. Μην εντυπωσιαστείτε υπερβολικά από την ιστορία που εμπλέκεται. Μην είστε απρόσεκτοι με τα γεγονότα. Μην ερωτευτείτε την Washington Post. Κάντε μια ταινία για τον Τύπο, για δύο δημοσιογράφους που έκαναν μια δύσκολη δουλειά ρεπορτάζ και την έκαναν καλά».

Τι θα έκανε διαφορετικά ο Ρέντφορντ

Παρ’ όλα αυτά, ο Ρέντφορντ είχε μερικές ενστάσεις για την ταινία, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι «η παραγωγή της κράτησε πέντε εβδομάδες παραπάνω από το προβλεπόμενο και κόστισε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια παραπάνω».

Αν έπρεπε να ξαναγυρίσει κάποια σκηνή, είπε, «θα γύριζα τη σκηνή της διάρρηξης με διαφορετικό τρόπο».

Τελικά -και προς μεγάλη του έκπληξη- ήταν ικανοποιημένος με την ταινία.

«Η ταινία που ήθελα να κάνω είναι ακριβώς εκεί στην οθόνη: μια ταινία για την αλήθεια και για το πόσο κοντά ήρθαμε στο να χάσουμε το δικαίωμα να τη γνωρίζουμε» είπε ο Ρέντφορντ.

Ο Ρέντφορντ αποκάλυψε τι τον περίμενε στη συνέχεια

«Μερικές φορές θα κάνω ένα μακρύ ταξίδι με το αυτοκίνητο κατά μήκος της ακτής και θα χαθώ» είπε τότε για το επόμενο εγχείρημά του.

«Πέρασα χρόνια σε αυτή την ταινία και με έχει αφήσει μουδιασμένο. Δεν θέλω να δουλέψω για λίγο, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Δεν με απασχολεί το να διατηρήσω τη δυναμική. Κάνω αρκετές ταινίες. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ηρεμήσω και να επαναφορτιστώ». (Η επόμενη ταινία του, A Bridge Too Far, βγήκε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα.)

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε μέρος των κερδών της η αγορά – Νέοι φόβοι για Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε μέρος των κερδών της η αγορά – Νέοι φόβοι για Μέση Ανατολή

Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα δεν υπήρχε μόνο μπροστά από τις κάμερες του Μπέβερλι Χιλς - «Ήταν μπερδεμένο»

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Σύνταξη
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
Fizz 08.04.26

«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»
Δύναμη 08.04.26

Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»

Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε τις σκοτεινές πτυχές της παιδικής της ηλικίας, μιλώντας ανοιχτά για τη βία και την κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της

Σύνταξη
Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους
Daily Mail 08.04.26

Καθισμένοι σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου – Νέες φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους

Μια συγκλονιστική συλλογή από φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδημοσιευτεί δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον μαζί με «ταλαιπωρημένα» φερόμενα νεαρά θύματα, πυροδοτώντας μια νέα, εκρηκτική αγωγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Σχολιασμός 08.04.26

Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Μελάνια Τραμπ – Τι λένε Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη
Κόντρα σε όλους 08.04.26

Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη - «Ήταν μια τρελή ιδέα που είχα στα 20 μου»

Έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης στα 20 της, έχοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Baywatch. Ωστόσο η Νικόλ Έγκερτ αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Σύνταξη
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 09.04.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 09.04.26

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Σύνταξη
Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει

Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Ελλάδα 09.04.26

Απολογείται τη Μ. Παρασκευή ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Σύνταξη
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό
«Αστείος, ασεβής» 09.04.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό

«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
Πώς δρούσαν 09.04.26

Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»

Οι επιτήδειοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς με τα θύματα και παρίσταναν τους λογιστές καταφέρνοντας να αποσπάσουν χρήματα, χρυσές λίρες και τιμαλφή - Τέσσερα μέλη της σπείρας συνελήφθησαν στην Κατερίνη

Σύνταξη
Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)

Η πόλη του Χιούστον όρισε την 7η Απριλίου ως την ημέρα του ποδοσφαίρου και μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ήταν και ο παλαίμαχος άσος του Άρη Βασίλης Ψηφίδης, ο οποίος κατέκτησε του Κύπελλο το 1970.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της
Ελλάδα 09.04.26

Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της

Ένας άνδρας τηρώντας ένα ακατανόητο και αιματηρό όπως αποδείχθηκε έθιμο, πυροβολούσε στον αέρα, μέχρι που μία από τις σφαίρες χτύπησε την μικρή Αλεξία που έπαιζε με τα αδέρφια του στην αυλή του σπιτιού του.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 09.04.26

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διαμηνύοντας πως «τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη»

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε ό,τι δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»
Ντροπή για τους 27 09.04.26

Σιγή ιχθύος στην Ευρώπη – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε αυτό που δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»

Όταν ένα μπλοκ δημοκρατικών κρατών αδυνατεί να καταδικάσει ανοιχτά μια εγκληματική πρόθεση αρχηγού κράτους και το κάνει ένας διάσημος ηθοποιός, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας σε νέους, έστω και έτσι ίσως υπάρχει ελπίδα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ
Κόσμος 09.04.26

Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με την Ρωσία κατά της ασφάλειας και των συμφερόντων της ΕΕ», τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν

Σύνταξη
Συγκέντρωση αρτοποιών έξω από το υπουργείο Οικονομικών: Ζητούν μείωση κόστους ενέργειας και φορολογίας
Στις 27 Απριλίου 09.04.26

Συγκέντρωση αρτοποιών έξω από το υπουργείο Οικονομικών: Ζητούν μείωση κόστους ενέργειας και φορολογίας

Οι αρτοποιοί τονίζουν πως ένα μήνα μετά την υποβολή υπομνήματος προς το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτείας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα – «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος
Στη Θεσσαλονίκη 09.04.26

Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα - «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος

«Όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η κατάσταση του νευρολογικά» τόνισε ο κ. Γιαννάκος για τον φοιτητή με τη μηνιγγίτιδα - Σε χημειοπροφύλαξη, σαράντα μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

Σύνταξη
Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο
Υγεία 09.04.26

Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο

Υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και της αυξανόμενης ανάγκης για μια ισχυρή και ανθεκτική φαρμακευτική βιομηχανία, η Ευρώπη επιταχύνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του νέου πλαισίου φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

