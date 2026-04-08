Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη

Στα 20 της δεν ήταν απλά μια από τις ωραίες, αλλά ένα από τα μεγάλα ονόματα της μικρής οθόνης. Μαζί με την Πάμελα Άντερσον και τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ, η Νικόλ Έγκερτ ήταν μια από τις σταρ του Baywatch – μια σειρά που κατάφερε να αγγίξει τους 1.1 δισ. θεατές την εβδομάδα στα καλά της χρόνια και να «αντέξει» 12 χρόνια.

Το σήριαλ που εμπνεύστηκαν οι Μάικλ Μπερκ, Ντάγκλας Σβαρτς και Γκρέγκορι Μπόναν ήταν «η κότα με τα χρυσά αυγά», το σόου που έφτιαχνε καριέρα από το πουθενά και όλοι ήθελαν να περάσουν, έστω και για μια guest εμφάνιση.

Ωστόσο, η 54χρονη ηθοποιός δεν το έβλεπε έτσι. Και το 1994, ενώ η σειρά βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου και η ίδια ήταν το νέο αγαπημένο αστεράκι μπροστά από τις κάμερες, αποφάσισε να αποχωρήσει από το Baywatch αφήνοντας τους πάντες άναυδους.

Και τώρα, τρεις δεκαετίες μετά, αποφάσισε να αποκαλύψει τους λόγους που την οδήγησαν σε μια τέτοια απόφαση. «Όταν άρχισε να ακούγεται η ιδέα, έπαιζα στο Charles in Charge και οι παραγωγοί μας ήθελαν σε μια νέα σειρά που σκέφτονταν. Ήθελαν να φτιάξουν ένα δικό τους Μπεβερλι Χιλς, κάτι σαν ένα λύκειο αλλά για ναυαγοσώστες που όλη η δράση θα γινόταν στην παραλία» είπε η Νικόλ Έγκερτ που για δύο χρόνια υποδύθηκε την Σάμερ.

«Μπήκα στην ομάδα του Baywatch και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε η κορυφαία σειρά του πλανήτη. Και οι παραγωγοί πανηγύριζαν και δεν ήθελαν τίποτα να αλλάξει» συμπλήρωσε στο Still Here Hollywood podcast.

«Τότε είχα μια τρελή ιδέα στο μυαλό μου, πως αν φύγω από τη σειρά θα καταφέρω να βγάλω από πάνω μου το στίγμα, τη ταμπέλα, που είχε βάλει το Baywatch» τόνισε η Νικόλ Έγκερτ – και μάλλον, λέγοντας «ταμπέλα» εννοούσε την εικόνα των ωραίων γυναικών που τρέχουν με καυτά μαγιό στην παραλία.

«Βέβαια ήμουν 20 ετών και ήταν μια τρελή ιδέα» κατέληξε. Τελικά, αυτό της το σχέδιο δεν έπιασε, επαγγελματικά τουλάχιστον. Μέσα στα επόμενα χρόνια η Νικόλ Έγκερτ εμφανίστηκε σε πολλές τηλεοπτικές ταινίες και σε guest ρόλους σε σήριαλ, ωστόσο ποτέ δεν κατάφερε να κάνει την καριέρα που όλοι πίστευαν ότι θα πετύχει.