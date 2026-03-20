Αυτοί δεν είναι ηθοποιοί, αλλά influencers: Στην «πυρά» το νέο Baywatch

Ήταν Σεπτέμβριος του 1989 όταν μια ομάδα από ναυαγοσώστες που περιπολούσαν τις ακτές του Λος Άντζελες εμφανίστηκε στις μικρές οθόνες και θα άλλαζε το τηλεοπτικό τοπίο της δεκαετίας του ’90. Το Baywatch ήταν μια σειρά τόσο κακή που δεν θα μπορούσε παρά να γίνει επιτυχία.

Και τι εννοούμε με αυτό: οι κριτικές ήταν αρνητικές, το NBC ακύρωσε τη σειρά μετά την πρώτη σεζόν (ω, ναι), ωστόσο το Baywatch των ωραίων ανθρώπων να τρέχουν σε αργή κίνηση με μαγιό στις αμμουδιές της Καλιφόρνιας κατάφερε να έχει 1.1 δισ. θεατές κάθε εβδομάδα.

Ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ έδωσε μια νέα ζωή στην καριέρα του μετά τον Ιππότη της Ασφάλτου, οι Πάμελα Άντερσον, Αλεξάντρα Πολ, Γιασμήν Μπλι και Νικόλ Έγκερτ έγιναν σταρ, και για τα επόμενα δέκα χρόνια η σειρά κυριάρχησε στη μικρή οθόνη, ενώ κατάφερε να αντέξει έως το 2001 – έχοντας «μετακομίσει» στη Χαβάη.

Σήμερα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Αυτό το κατάλαβε για τα καλά η Paramount Pictures που είδε την ταινία του 2017 να «βουλιάζει», παρά το γεγονός ότι είχε στην πρώτη γραμμή τον Ντουέιν Τζόνσον και τον Ζακ Έφρον. Το πάθημα όμως δεν έγινε μάθημα και τον Σεπτέμβριο το Fox ανακοίνωσε το reboot του Baywatch, με 12 νέα επεισόδια.

Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες παρουσίασε και το νέο καστ της σειράς και οι χρήστες των social media δεν ξεσάλωσαν στα social media, ρίχνοντας στην… πυρά το νέο Baywatch.

Αφορμή για αυτό στάθηκε ότι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές βρίσκονταν διάφοροι influencers – όπως η Λίβι Ντουν και η Μπρουκς Ναντίρ, ενώ η ιδέα του να τρέχουν άντρες και γυναίκες με μαγιό στις παραλίες μοιάζει αρκετά ξεπερασμένη.

«Ποιος στο διάολο θεώρησε ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή;», «ήδη είναι αποτυχία. Το Χόλιγουντ έχει ξεμείνει από ιδεές», «δεν μπορώ να φανταστώ πόσο κακό είναι το σενάριο για να έχουν τόσους influencers στο καστ. Μάλλον το Χόλιγουντ έχει σταματήσει να προσλαμβάνει ηθοποιούς», «πάμε στοίχημα ότι θα ακυρωθεί μετά την πρώτη σεζόν;» ήταν μερικά από τα σχόλια που έκαναν την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

