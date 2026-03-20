Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Αυτοί δεν είναι ηθοποιοί, αλλά influencers: Στην «πυρά» το νέο Baywatch
20 Μαρτίου 2026, 13:03

Μετά από 25 χρόνια τα κόκκινα μαγιό του Baywatch ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη μικρή οθόνη, ωστόσο οι περισσότεροι είναι έξαλλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν Σεπτέμβριος του 1989 όταν μια ομάδα από ναυαγοσώστες που περιπολούσαν τις ακτές του Λος Άντζελες εμφανίστηκε στις μικρές οθόνες και θα άλλαζε το τηλεοπτικό τοπίο της δεκαετίας του ’90. Το Baywatch ήταν μια σειρά τόσο κακή που δεν θα μπορούσε παρά να γίνει επιτυχία.

Και τι εννοούμε με αυτό: οι κριτικές ήταν αρνητικές, το NBC ακύρωσε τη σειρά μετά την πρώτη σεζόν (ω, ναι), ωστόσο το Baywatch των ωραίων ανθρώπων να τρέχουν σε αργή κίνηση με μαγιό στις αμμουδιές της Καλιφόρνιας κατάφερε να έχει 1.1 δισ. θεατές κάθε εβδομάδα.

Για περίπου δέκα χρόνια, ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ, η Πάμελα Άντερσον και η παρέα τους κυριαρχούσαν στη μικρή οθόνη.

Ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ έδωσε μια νέα ζωή στην καριέρα του μετά τον Ιππότη της Ασφάλτου, οι Πάμελα Άντερσον, Αλεξάντρα Πολ, Γιασμήν Μπλι και Νικόλ Έγκερτ έγιναν σταρ, και για τα επόμενα δέκα χρόνια η σειρά κυριάρχησε στη μικρή οθόνη, ενώ κατάφερε να αντέξει έως το 2001 – έχοντας «μετακομίσει» στη Χαβάη.

Σήμερα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Αυτό το κατάλαβε για τα καλά η Paramount Pictures που είδε την ταινία του 2017 να «βουλιάζει», παρά το γεγονός ότι είχε στην πρώτη γραμμή τον Ντουέιν Τζόνσον και τον Ζακ Έφρον. Το πάθημα όμως δεν έγινε μάθημα και τον Σεπτέμβριο το Fox ανακοίνωσε το reboot του Baywatch, με 12 νέα επεισόδια.

Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες παρουσίασε και το νέο καστ της σειράς και οι χρήστες των social media δεν ξεσάλωσαν στα social media, ρίχνοντας στην… πυρά το νέο Baywatch.

«Ποιος στο διάολο θεώρησε ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή;», «ήδη είναι αποτυχία. Το Χόλιγουντ έχει ξεμείνει από ιδεές», «δεν μπορώ να φανταστώ πόσο κακό είναι το σενάριο για να έχουν τόσους influencers στο καστ. Μάλλον το Χόλιγουντ έχει σταματήσει να προσλαμβάνει ηθοποιούς», «πάμε στοίχημα ότι θα ακυρωθεί μετά την πρώτη σεζόν;» ήταν μερικά από τα σχόλια που έκαναν την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Daniel Cole

Vita.gr
Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Κόσμος
Ιρανική επίθεση στη Ρεχοβότ στο κεντρικό Ισραήλ

Ιρανική επίθεση στη Ρεχοβότ στο κεντρικό Ισραήλ

Stream magazin
Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του dpa. Εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ

«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Η συνάντηση πραγματοποιείται στα γραφεία της Νέας Αριστεράς, επί της Πατησίων - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι και οι σκέψεις παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

