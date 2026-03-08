Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

«Μωρό μου ξύπνα. Συμμετέχω στο Baywatch».

Η Χάσι Χάρισον, πρωταγωνίστρια του «Yellowstone», είναι και επίσημα κομμάτι του επερχόμενου reboot της σειράς του Fox.

Η ηθοποιός προστίθεται σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο καστ που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Στίβεν Άμελ, Τζέσικα Μπέλκιν και Ντέιβιντ Τσοκάτσι.

Στο νέο «Baywatch», η Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη. Η Nat απαιτεί από όλους τα ίδια υψηλά πρότυπα που έχει για τον εαυτό της, κάτι που μερικές φορές εμποδίζει τις σχέσεις της εντός και εκτός παραλίας».

Οι συμμετοχές

Στο βιογραφικό της Χάσι Χάρισον περιλαμβάνονται συμμετοχές σε ταινίες όπως «Dangerous Animals», καθώς και τα επερχόμενα «The Rescue», «Deep Eddy» και «Raven».

Στη γουέστερν σειρά «Yellowstone» των Τέιλορ Σέρινταν και Τζον Λίνσον για την Paramount, συμμετείχε για τρεις σεζόν ως η Laramie, ενώ εμφανίστηκε επίσης στο «It’s Florida, Man» και στο «Tires».

Στη νέα σειρά «Baywatch», που θα κάνει πρεμιέρα στο Fox, ο Άμελ ενσαρκώνει τον Hobie Buchannon, τον γιο του πρωταγωνιστή της αρχικής σειράς «Baywatch», Mitch Buchannon, ενώ η Μπέλκιν είναι η Charlie Vale και ο Τσοκάτσι επαναλαμβάνει τον ρόλο του από την αρχική σειρά, Cody Madison.

Ανατροπές στην παραλία;

«Ο άγριος Hobie Buchannon που όλοι αγαπήσαμε στην αρχική σειρά είναι πλέον αρχηγός της Baywatch, ακολουθώντας τα βήματα του θρυλικού πατέρα του, Mitch. Ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie, η κόρη για την οποία δεν γνώριζε, εμφανίζεται στην πόρτα του, πρόθυμη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια της Baywatch μαζί με τον πατέρα της. Ο γοητευτικός Cody Madison διευθύνει τώρα το The Shoreline, το ανεπίσημο επίσημο μπαρ-εστιατόριο του Baywatch, και εξακολουθεί να φοράει το κόκκινο μαγιό για να σώζει ζωές κατά καιρούς. Είναι μέντορας και φίλος, προσφέροντας ένα δεύτερο σπίτι στους συναδέλφους του ναυαγοσώστες… και πάντα προσφέροντας δωρεάν φτερούγες μετά από μια μεγάλη διάσωση», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της σειράς.

Το «Baywatch» επιλέχθηκε για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 με παραγγελία 12 επεισοδίων.

Όπως αναφέρει το Variety, το reboot είναι συμπαραγωγή της Fox Entertainment και της Fremantle. Η Fox Entertainment Global κατέχει τα δικαιώματα διανομής στην εγχώρια αγορά, ενώ η Fremantle διαχειρίζεται τις διεθνείς πωλήσεις.

Η Χάρισον εκπροσωπείται από τις εταιρείες Gersh, Range Media Partners και Johnson Shapiro Slewett & Kole.

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram