magazin
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Fizz 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:40

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της Fox ότι το reboot της διάσημης σειράς «Baywatch» έχει πάρει το πράσινο φως, η ηθοποιός Κάρμεν Ηλέκτρα ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να φορέσε και πάλι το θρυλικό κόκκινο μαγιό και να ριχτεί σε μια μάχη για διασώσεις, έρωτες, πάθη και δράμα.

Η σταρ είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, καθώς αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την παραγωγή για τη συμμετοχή της στο νέο καστ.

Ωστόσο, έχει κάποιες αμφιβολίες. «Μου αρέσει να βρίσκομαι κοντά στη θάλασσα, αλλά το να δουλεύεις μέσα στη θάλασσα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι αρκετά περίπλοκο», είπε. «Ακόμα μου πάει πολύ καλά [όμως] το μαγιό, οπότε αυτό δεν είναι πρόβλημα», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

Εντάσεις και προκλήσεις

Η νέα σειρά θα κάνει το ντεμπούτο της με μια σεζόν δώδεκα επεισοδίων, σύμφωνα με δελτίο τύπου του καναλιού. Θα παρουσιάσει επίσης «νέο καστ, αδρεναλίνη, ρομάντζο, σόου σε αργή κίνηση και το εμβληματικό κόκκινο μαγιό!».

«Η επανεκκίνηση θα γιορτάσει τη διαχρονική κληρονομιά της σειράς», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν όλες τις γεμάτες αδρεναλίνη διασώσεις, τις περίπλοκες σχέσεις, τις αλλόκοτες χημικές αντιδράσεις και τις ηρωικές πράξεις στην παραλία που χαρακτήρισαν την αρχική σειρά — τώρα με ένα εντελώς νέο καστ, σύγχρονα στοιχεία, εντάσεις και προκλήσεις, και μια ανανεωμένη αποστολή για την προστασία των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας».

«Baywatch bimbos»

Το 2022, η Κάρμεν Ηλέκτρα δήλωσε στο περιοδικό People ότι «θα συμμετείχε σίγουρα» αν γινόταν ποτέ αναβίωση της σειράς, καθώς θυμήθηκε ότι έπρεπε να «τσιμπήσει τον εαυτό της» όταν εντάχθηκε στο καστ.

«Ήταν η νούμερο 1 σειρά στον κόσμο και απλά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νομίζω ότι πρέπει να επαναφέρουν το Baywatch», είπε. «Είμαι 100% υπέρ της [επανεκκίνησης]».

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι συμπρωταγωνιστές της δεν συμμερίζονται την ίδια άποψη. Η Νικόλ Έγκερτ, που υποδύθηκε τη Ρομπέρτα Κουίν για δύο σεζόν, δήλωσε πρόσφατα ότι η εμπειρία της στη σειρά ήταν «παράξενη», κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Μάιο στο podcast του Στιβ Κμέτκο.

«Μας διέλυσαν στον Τύπο», είπε, πράγμα που σήμαινε ότι «οι πόρτες των καστίνγκ δεν άνοιγαν πια» και ένιωθε ότι η «επιτυχημένη καριέρα» της δεν είχε πια σημασία.

«Και ξαφνικά ήταν σαν να μας αποκαλούσαν ‘Baywatch bimbos’ και αυτές τις χαζές γκόμενες στην παραλία», θυμήθηκε. «Και από την άλλη πλευρά, έχεις αυτό το νούμερο ένα χιτ στα χέρια σου. Τι χάος».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη
Buongiorno 29.09.25

«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο γνωστός παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno θυμήθηκε εκείνη τη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης του ζήτησε δύο μπουκάλια ουίσκι για να κάνουν μια συνέντευξη.

Σύνταξη
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 
Fizz 29.09.25

Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους του να αναλογιστούν αν τα όποια οικονομικά οφέλη άξιζαν τον κοινωνικό διχασμό και τις επιθέσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Σύνταξη
Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Σύνταξη
«Άπληστη, ηλίθια, χειριστική, Χουντίνι»: Βιογράφος κατακεραυνώνει τη Σάρα Φέργκιουσον για τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Απειλή» 28.09.25

«Άπληστη, ηλίθια, χειριστική, Χουντίνι»: Βιογράφος κατακεραυνώνει τη Σάρα Φέργκιουσον για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η Σάρα Φέργκιουσον φαίνεται πως δεν έχει πάρει το μάθημά της. Ένας βασιλικός βιογράφος ισχυρίζεται ότι η Δούκισσα θα «υποδυθεί το θύμα» και «δεν αποδέχεται καθόλου τι έχει κάνει», μετά την αποκάλυψη της εξευτελιστικής επιστολής στον Τζέφρι Έπσταϊν, στην οποία τον αποκαλούσε «υπέρτατο φίλο», τινάζοντας στον αέρα κάθε ελπίδα για οριστική επιστροφή στη βασιλική οικογένεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Μάχη 28.09.25

«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο
Ίντριγκα 28.09.25

Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι διαψεύδει δημοσιεύματα για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας για «καθαρή επινόηση» από κύκλους που επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή τους.

Σύνταξη
Όλα ξεκινούν από τους γονείς: Πώς δεν καβάλησαν το «καλάμι» οι ανήλικοι πρωταγωνιστές του «Stranger Things»;
«Ανακούφιση» 28.09.25

Όλα ξεκινούν από τους γονείς: Πώς δεν καβάλησαν το «καλάμι» οι ανήλικοι πρωταγωνιστές του «Stranger Things»;

Με το φινάλε του «Stranger Things» να πλησιάζει, οι Ντάφερ μιλούν για το ταξίδι από το 2016, την ενηλικίωση των πρωταγωνιστών και τους δεσμούς που κράτησαν την ομάδα ενωμένη σαν οικογένεια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο