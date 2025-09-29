Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της Fox ότι το reboot της διάσημης σειράς «Baywatch» έχει πάρει το πράσινο φως, η ηθοποιός Κάρμεν Ηλέκτρα ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να φορέσε και πάλι το θρυλικό κόκκινο μαγιό και να ριχτεί σε μια μάχη για διασώσεις, έρωτες, πάθη και δράμα.

Η σταρ είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, καθώς αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την παραγωγή για τη συμμετοχή της στο νέο καστ.

Ωστόσο, έχει κάποιες αμφιβολίες. «Μου αρέσει να βρίσκομαι κοντά στη θάλασσα, αλλά το να δουλεύεις μέσα στη θάλασσα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι αρκετά περίπλοκο», είπε. «Ακόμα μου πάει πολύ καλά [όμως] το μαγιό, οπότε αυτό δεν είναι πρόβλημα», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

Εντάσεις και προκλήσεις

Η νέα σειρά θα κάνει το ντεμπούτο της με μια σεζόν δώδεκα επεισοδίων, σύμφωνα με δελτίο τύπου του καναλιού. Θα παρουσιάσει επίσης «νέο καστ, αδρεναλίνη, ρομάντζο, σόου σε αργή κίνηση και το εμβληματικό κόκκινο μαγιό!».

«Η επανεκκίνηση θα γιορτάσει τη διαχρονική κληρονομιά της σειράς», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν όλες τις γεμάτες αδρεναλίνη διασώσεις, τις περίπλοκες σχέσεις, τις αλλόκοτες χημικές αντιδράσεις και τις ηρωικές πράξεις στην παραλία που χαρακτήρισαν την αρχική σειρά — τώρα με ένα εντελώς νέο καστ, σύγχρονα στοιχεία, εντάσεις και προκλήσεις, και μια ανανεωμένη αποστολή για την προστασία των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας».

«Baywatch bimbos»

Το 2022, η Κάρμεν Ηλέκτρα δήλωσε στο περιοδικό People ότι «θα συμμετείχε σίγουρα» αν γινόταν ποτέ αναβίωση της σειράς, καθώς θυμήθηκε ότι έπρεπε να «τσιμπήσει τον εαυτό της» όταν εντάχθηκε στο καστ.

«Ήταν η νούμερο 1 σειρά στον κόσμο και απλά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νομίζω ότι πρέπει να επαναφέρουν το Baywatch», είπε. «Είμαι 100% υπέρ της [επανεκκίνησης]».

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι συμπρωταγωνιστές της δεν συμμερίζονται την ίδια άποψη. Η Νικόλ Έγκερτ, που υποδύθηκε τη Ρομπέρτα Κουίν για δύο σεζόν, δήλωσε πρόσφατα ότι η εμπειρία της στη σειρά ήταν «παράξενη», κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Μάιο στο podcast του Στιβ Κμέτκο.

«Μας διέλυσαν στον Τύπο», είπε, πράγμα που σήμαινε ότι «οι πόρτες των καστίνγκ δεν άνοιγαν πια» και ένιωθε ότι η «επιτυχημένη καριέρα» της δεν είχε πια σημασία.

«Και ξαφνικά ήταν σαν να μας αποκαλούσαν ‘Baywatch bimbos’ και αυτές τις χαζές γκόμενες στην παραλία», θυμήθηκε. «Και από την άλλη πλευρά, έχεις αυτό το νούμερο ένα χιτ στα χέρια σου. Τι χάος».

*Με πληροφορίες από: People