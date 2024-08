Οι αμοιβές στο Baywatch δεν ήταν αυτές που φαντάζονταν όλοι

Οι πρωταγωνιστές της θρυλικής σειράς Baywatch μίλησαν για τον χρόνο τους στην επιτυχημένη σειρά, αποκαλύπτοντας μάλιστα τις αμοιβές τους ανά επεισόδιο.

Η εξαιρετικά δημοφιλής σειρά Baywatch είχε περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο θεατές την εβδομάδα και προβλήθηκε για 11 σεζόν μεταξύ 1989 και 2001, με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους να κρατάνε οι Pamela Anderson, David Hasselhoff, Jeremy Jackson, Carmen Electra, Yasmeen Bleeth και Billy Warlock.

Η σειρά ακολουθούσε τις ζωές της ομάδας ναυαγοσωστών που περιπολούσε σε παραλίες του Λος Άντζελες -με ένα spin-off στη Χαβάη- και έκανε τους πρωταγωνιστές να αποκτήσουν παγκόσμια φήμη.

Το καστ, ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται χρόνια μετά δεν πληρώθηκε ανάλογα, συγκριτικά τουλάχιστον με τα ποσά που δίνονταν σε άλλους ηθοποιούς στη βιομηχανία του θεάματος εκείνη την εποχή.

Η Nicole Eggert μίλησε για τις αμοιβές τους στο νέο ντοκιμαντέρ του Hulu «Baywatch: Moment in the Sun». «Πίσω στην εποχή, το ποσό που προσέφεραν σε όλους ήταν περίπου 3.5000 δολάρια ανά επεισόδιο. Φίλοι εκείνη την περίοδο νομίζω ότι έβγαζαν ένα εκατομμύριο δολάρια το επεισόδιο» ανέφερε στην κάμερα η ηθοποιός που υποδύθηκε τη Roberta «Summer» Quinn.

«Θυμάμαι πραγματικά ότι τρόμαξα όταν είδα τον πρώτο μου μισθό μετά την αφαίρεση των φόρων. Σκεφτόμουν ‘τι; τι συνέβη μόλις; Πώς θα ζήσω με αυτά τα χρήματα» σημείωσε η Erika Eleniak.

«Δεν υπάρχει ούτε ένας πλούσιος ηθοποιός στο Baywatch. Ούτε ένας. Αυτό είναι περίεργο γιατί ο πλούτος μοιράζεται πάντα όταν είσαι σε μια επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή» συμφώνησε ο Billy, ο οποίος υποδύθηκε τον Eddie Kramer.

Μετά την πρώτη σεζόν στο NBC, η σειρά αρχικά ακυρώθηκε, αλλά μπόρεσε να αναβιώσει μέσω του συνδικάτου και έγινε τρομερά επιτυχημένη.

Ο συνδημιουργός του «Baywatch» Douglas Schwartz αποκάλυψε ότι η δημοφιλής σειρά συγκέντρωνε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια θεατές την εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, γεγονός που έμεινε στην ιστορία ως ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών από οποιαδήποτε σειρά στην ιστορία της τηλεόρασης.

Ρεκόρ Γκίνες για το Baywatch

Κατέχει ακόμα μάλιστα το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη δημοφιλή σειρά Baywatch, με το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό να καταγράφεται το 1996 και να αγγίζει περισσότερους από 1,1 δισεκατομμύριο θεατές.

Ο σεναριογράφος Michael Berk εξήγησε ότι αν και το σόου ήταν επιτυχία, είχαν περιορισμένο προϋπολογισμό και δεν είχαν την πολυτέλεια να πληρώσουν το καστ ό,τι ήθελε.

«Το Baywatch κέρδισε πολλά χρήματα, απλά όχι για τους ηθοποιούς. Αντιμετώπισαν το να είσαι στη σειρά σαν να είσαι αθλητής κολεγίου. Θα βγάλεις χρήματα μετά επειδή έγινες διάσημος στο Baywatch» σημείωσε ο συνεργάτης του ABC News Chris Connelly.

Οι ηθοποιοί έπρεπε να σκεφτούν out of the box σε ό,τι είχε να κάνει με το να κερδίσουν χρήματα. Κάποιοι στράφηκαν στο μόντελινγκ και στις διαφημίσεις για να εξασφαλίσουν επιπλέον χρήματα.

«Προσωπικά επικοινώνησα με την Adidas. Εγώ προσωπικά θα έπαιρνα τηλέφωνο. Πραγματικά νομίζω ότι εκμεταλλευόμουν κάθε ευκαιρία» σημείωσε ο Jeremy Jackson.

«Ήθελα να αξιοποιήσω το Baywatch με διαφορετικό τρόπο. Οπότε έκανα εμφανίσεις επί πληρωμή για να εμφανιστώ σε κλαμπ σε όλο τον κόσμο εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων. Ήταν εύκολα χρήματα» θυμάται η Carmen Electra.