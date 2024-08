Reunion για το καστ του «Baywatch» – Έτσι είναι οι πρωταγωνιστές μετά από 35 χρόνια

Το καστ της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «Baywatch» έκανε reunion με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του ABC News Studios «After Baywatch: Moment in the Sun» στο Λος Άντζελες.

Και ενώ πολλοί από τους πρωταγωνιστές της θρυλικής σειράς «Baywatch» των 11 σεζόν εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα, δύο από τα πιο διάσημα αστέρια έλαμψαν δια της απουσίας τους.

Το ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών περιγράφεται ως «μια νοσταλγική και οξυδερκής εξερεύνηση του πολιτιστικού φαινομένου που καθόρισε μια εποχή και μια άνευ προηγουμένου ματιά στα αστέρια που ενσάρκωσαν τους πιο διάσημους ναυαγοσώστες του κόσμου».

Θα περιλαμβάνει δεκάδες νέες συνεντεύξεις με το καστ και σκηνές που δεν έχουν προβληθεί ξανά για να αποκαλύψουν πως η σειρά απαθανάτισε τη μυθολογία της παραλιακής κουλτούρας της Καλιφόρνιας, έθεσε πρότυπα φυσικής ομορφιάς για μια ολόκληρη γενιά και αξιοποίησε το ρητό ‘το σεξ πουλάει’.

Μεταξύ των ηθοποιών που έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα ήταν οι Carmen Electra, Nicole Eggert, Alexandra Paul, Jeremy Jackson, Brandy Ledford, David Chokachi, Brande Roderick, Traci Bingham, Jaason Simmons, Erika Eleniak, Michael Bergin, Nancy Valen και Michael Newman.

‘Baywatch’ cast reunites at ‘Moment in the Sun’ doc premiere — with one glaring absence https://t.co/1qUqIG2GJn pic.twitter.com/lYzHwEE3s3

— New York Post (@nypost) August 27, 2024