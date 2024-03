Επιστρέφει στην τηλεόραση το «Baywatch» με νέους ναυαγοσώστες 

Καλλίγραμμες γυναίκες με πληθωρικές καμπύλες τρέχουν σε αργή κίνηση, με φόντο τον ωκεανό. Με αυτό το σκηνικό αυτόματα μας έρχεται στο μυαλό το «Baywatch». Ήταν μια πρωτότυπη ιδέα που σάρωνε τις τηλεθεάσεις σε όλο τον κόσμο τη δεκαετία του ’90 και «προβαλλόταν σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική».

Υπήρξε μια από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές του παρελθόντος με την σωστή συνταγή της επιτυχίας. Διήρκεσε 11 σεζόν με 242 επεισόδια ενώ κατάφερε να αποκτήσει φανατικούς θεατές από 145 χώρες και να ταυτίσει πολλούς ηθοποιούς με τους ρόλους στη σειρά.

To Baywatch ήταν ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Είχε καμπύλες πανέμορφων γυναικών και κοιλιακούς αψεγάδιαστων ανδρών. Οι οντισιόν για τη σειρά ήταν πολλές και εξαιρετικά απαιτητικές. Στο καστ συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Πάμελα ‘Αντερσον, η Γιασμίν Μπλιθ, ο Τζέισον Μομόα, η Αλεξάντρα Πολ και ο Μίχαελ Νιούμαν.

Η πρωτότυπη σειρά με τον ηθοποιό και τραγουδιστή Ντέιβιντ Χέισελχοφ επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα επεισόδια και σε συμπαραγωγή της Fremantle και της Fox Entertainment.

«Τολμηρές διασώσεις στον ωκεανό, παρθένες παραλίες και εμβληματικά κόκκινα μαγιό επιστρέφουν, μαζί με μια εντελώς νέα γενιά ναυαγοσωστών Baywatch, οι οποίοι περιηγούνται σε περίπλοκες, ακατάστατες προσωπικές ζωές σε αυτό το γεμάτο δράση reboot που αποδεικνύει ότι υπάρχει η οικογένεια στην οποία γεννιέσαι και η οικογένεια που βρίσκεις», σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της σειράς.

Το σενάριο υπογράφει η Λάρα Όλσεν η οποία θα είναι και η showrunner με την ίδια ομάδα παραγωγών της αρχικής σειράς, αναφέρει το Deadline.

