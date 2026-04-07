Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
InShorts 07 Απριλίου 2026, 15:32
Eνσωμάτωση

Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες στο προξενείο του Ισραήλ – Τι γνωρίζουμε για τους δράστες

Δύο από τους δράστες έξω από το προξενείο του Ισραήλ, ήταν αδέρφια και ο ένας είχε ποινικό μητρώο που σχετίζεται με ναρκωτικά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το προξενείο του Ισραήλ.

Τρεις δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών έξω από κτίριο που στεγάζει το Ισραηλινό Προξενείο, πυροδοτώντας ανταλλαγή πυροβολισμών που άφησε έναν δράστη νεκρό, δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι. Οι δύο άλλοι δράστες συνελήφθησαν τραυματισμένοι.

Το προξενείο βρίσκεται στα βόρεια της Κωνσταντινούπολης, της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, και έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στη σύγκρουση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ στους δημοσιογράφους.

Αρχικά, υπήρχαν πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ για 2 νεκρούς δράστες.

Τι γνωρίζουμε για τους δράστες που πυροβολούσαν έξω από το προξενείο

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτί έγραψε στο X ότι οι δράστες ταξίδεψαν από την πόλη Ιζμίτ, περίπου 100 χιλιόμετρα (60 μίλια) ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, με νοικιασμένο αυτοκίνητο.

Ένας από τους δράστες συνδεόταν με μια θρησκευτική ομάδα, χωρίς να κατονομάσει την οργάνωση.

Δύο από τους δράστες ήταν αδέρφια και ο ένας είχε ποινικό μητρώο που σχετίζεται με ναρκωτικά.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, προσθέτει η ανακοίνωση, με τον έναν αστυνομικό να έχει τραυματιστεί στο πόδι και ο άλλος στο αυτί.

«Στην ύπουλη επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη σε βάρος των δυνάμεων ασφαλείας μας, δύο γενναίοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν και βρίσκονται στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η ιατρική τους φροντίδα. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους ήρωές μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Κεμάλ Μεμίσογλου.

Σοκαριστικά τα βίντεο

Όπως ακούγεται στο παρακάτω βίντεο έπεσαν πάνω από 10 πυροβολισμοί.

Βίντεο από την επίθεση έδειξε έναν δράστη να κρατάει κάτι που φαινόταν να είναι ένα τουφέκι, να φοράει ένα καφέ σακίδιο πλάτης και να κρύβεται πίσω από ένα λεωφορείο κατά την ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Υπουργός Δικαιοσύνης: «Ξεκίνησε αμέσως έρευνα»

Ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εισαγγελείς θα ερευνήσουν εμπεριστατωμένα το επεισόδιο.

Στην αρχική του δήλωση, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε: «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το Ισραηλινό Προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς έχουν αναλάβει την έρευνα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι εισαγγελείς μας μετέβησαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνές τους. Προκειμένου να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές του συμβάντος, οι εργασίες συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες μονάδες επιβολής του νόμου υπό τον συντονισμό της Γενικής Εισαγγελίας μας και η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά και ολοκληρωμένα».

Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης: «Μυρίζει προβοκάτσια»

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, έκανε επίσης δηλώσεις.

«Ένας από τους τρομοκράτες σκοτώθηκε και δύο συνελήφθησαν τραυματίες. Ήρθαν με αυτοκίνητο. Συγχαίρω ολόκληρη την ομάδα ασφαλείας. Δόξα τω Θεώ, χάρη στις προφυλάξεις και τα μέτρα, το ξεπεράσαμε με ελάχιστες ζημιές. Η επαλήθευση ταυτότητας και οι έρευνες για τις διασυνδέσεις τους βρίσκονται σε εξέλιξη» ανέφερε.

«Είναι μια πράξη που μυρίζει προβοκάτσια. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τράπεζες, επιχειρήσεις και ένα προξενείο στο πίσω μέρος αυτής της περιοχής. Δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα ή διπλωματική παρουσία σε αυτό το προξενείο εδώ και 2,5 χρόνια. Όλες οι μονάδες μας έχουν ξεκινήσει τις έρευνές τους» συμπλήρωσε.

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Οι επιθέσεις κατά διπλωματικών αποστολών αποτελούν επιθέσεις κατά της διεθνούς τάξης

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σημερινή επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Οι επιθέσεις κατά διπλωματικών αποστολών αποτελούν επιθέσεις κατά της διεθνούς τάξης — και προσβολή των αρχών που ενώνουν τα έθνη. Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στην Τουρκία και στις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση και αποφασιστική αντίδρασή τους» υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Βίντεο ντοκουμέντο με γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα στον δρόμο, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο

Η γυναίκα ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο καταστήματος στη Λακωνία, αλλά δεν έδωσε σαφή απάντηση για το ποιος την έδεσε - Έρευνα σε εξέλιξη για πιθανή κακοποίησή της

Τι λέει ο ιδιοκτήτης της στάνης στην ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους - «Καμία εμπλοκή» λέει ο ΕΦΕΤ

Ο άνδρας φέρεται να είχε διαμορφώσει την ταράτσα 16ου ορόφου σε πρόχειρη στάνη, όπου διατηρούσε κατσίκες, κότες, πάπιες και άλλα πτηνά, τοποθετημένα σε αυτοσχέδιες κατασκευές

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα

«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου

Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

