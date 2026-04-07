Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Stories 07 Απριλίου 2026, 19:50

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πριν από δεκαετίες, στο ιστορικό του έργο «Biographical Dictionary of Film», ο κριτικός Ντέιβιντ Τόμσον είχε πει για τον θρυλικό Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Κανείς δεν διατηρεί τόσα χαρούμενα χαρακτηριστικά που συναντάμε σε έναν νεαρό κινηματογραφιστή».

Και αν ανατρέξουμε στην μακροχρόνια πορεία του Κόπολα όλα αυτά τα χρόνια, από τα φοιτητικά του χρόνια στο UCLA μέχρι τα διεθνή κινηματογραφικά βραβεία στα οποία σάρωνε για δεκαετίες, κατανοούμε πως πράγματι, αυτός ο σκηνοθέτης, κατάφερε να εξελιχθεί σε μια πραγματική δύναμη που έκανε το κοινό να παραληρεί με τα διαμάντια που ζωντάνεψε στην οθόνη.

Η αρχή

Το παιδί-θαύμα έκανε την εμφάνισή του ως νικητής ενός φοιτητικού διαγωνισμού σεναρίου. Ένα άρθρο του Variety από εκείνη την εποχή σημειώνει: «Το πρώτο βραβείο των 2.000 δολαρίων στον όγδοο ετήσιο διαγωνισμό δημιουργικής γραφής του Ιδρύματος Samuel Goldwyn του UCLA κέρδισε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, μεταπτυχιακός φοιτητής Θεατρικών Σπουδών, για το σενάριό του με τίτλο Pilma Pilma».

«Πρόκειται να μεταβεί σύντομα στην Ευρώπη ως βοηθός του παραγωγού Ρότζερ Κόρμαν στην ταινία The Young Racers, έχοντας συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν ως σύμβουλος διαλόγων στην ταινία Tower of London».

Έχοντας στο ενεργητικό του συμμετοχές σε παραγωγές ως ένας από τους πιο αξιοσημείωτους προστατευόμενους του θρύλου του ανεξάρτητου κινηματογράφου Κόρμαν — σε μια λίστα που περιλαμβάνει τους Τζέιμς Κάμερον, Μάρτιν Σκορσέζε, Ρον Χάουαρντ, Μόντε Χέλμαν— ανέλαβε τη σκηνοθεσία μιας παραγωγής του Κόρμαν, του θρίλερ τρόμου «Dementia 13», μέσα σε ένα χρόνο από την απονομή του φοιτητικού βραβείου του.

Φωτογραφία: Η Φράνσις Φορντ Κόπολα (κέντρο), ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (δεξιά) και ο Αλ Πατσίνο (αριστερά) ανεβαίνουν στη σκηνή κατά τη διάρκεια ενός αφιερώματος στις ταινίες «Ο Νονός» στα 94α Βραβεία Όσκαρ στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 27 Μαρτίου 2022. REUTERS/Brian Snyde

Ενώ δεν είχε κλείσει καν τα 30 του χρόνια, ο Κόπολα είχε ξεπεράσει τις χαμηλού προϋπολογισμού ανεξάρτητες ταινίες και προχώρησε στη σκηνοθεσία μιας ταινίας μεγάλου κινηματογραφικού στούντιο.

Φυσικά, αναφερόμαστε στη ρομαντική κωμωδία του 1966 «You’re a Big Boy Now» όχι μόνο σηματοδότησε την απομάκρυνσή του από τον κόσμο των indie ταινιών, αλλά έφερε επίσης στον Κόπολα την πρώτη του επαφή με τη δόξα των βραβείων, καθώς διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας καλύτερης ταινίας (κωμωδία) και μια υποψηφιότητα για το βραβείο σεναρίου της WGA.

Και κάπως μαγικά φτάσαμε στον «Νονό»

Η ταινία «Ο Νονός», με τους Τζέιμς Καν, Αλ Πατσίνο και Μάρλον Μπράντο στους ρόλους της οικογένειας Κορλεόνε, εδραίωσε τον Κόπολα στο κινηματογραφικό προσκήνιο.

Η ταινία του 1972 γέμισε τους κινηματογράφους και σάρωσε στα Όσκαρ, κερδίζοντας βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπράντο και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Κόπολα και τον Μάριο Πούζο.

Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το σίκουελ της ταινίας, με ένα ακόμη λαμπρό καστ που περιλάμβανε τους Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντυβάλ, Νταϊάν Κίτον, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τη μικρότερη αδελφή του Κοπόλα, Τάλια, και άλλους.

Το κινηματογραφικό αριστούργημα του Κόπολα γνώρισε κριτική επιτυχία και του χάρισε (ξανά) Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

«Megalopolis» – Το τέλος

Μετά από πέντε ολόκληρες δεκαετίες συζητήσεων, το έργο του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το «Megalopolis», που βρισκόταν σε διαρκή φάση ανάπτυξης, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το φθινόπωρο του 2024 και απέτυχε στα ταμεία, αποφέροντας μόλις 14 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι προϋπολογισμού περίπου 120 εκατομμυρίων δολαρίων, μεγάλο μέρος του οποίου είχε καλύψει ο ίδιος ο Κόπολα.

Ούτε καν μια σειρά από εντυπωσιακές προβολές σε Imax, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με ζωντανή δράση, δεν κατάφερε να προσελκύσει παρά μόνο μια σχετικά μικρή ομάδα περίεργων κινηματογραφόφιλων που βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τον Κόπολα να πραγματοποιεί το όραμά του: μια ταινία για έναν οραματιστή αρχιτέκτονα (Άνταμ Ντράιβερ), ο οποίος έρχεται σε σύγκρουση με τον διεφθαρμένο δήμαρχο Φράνκλιν Σίσερο (Τζιανκάρλο Εσπόζιτο) σε μια σύγχρονη επανέκδοση της πτώσης της Ρώμης.

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian

