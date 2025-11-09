Φράνσις Φορντ Κόπολα: Βγάζει στο σφυρί και το ιδιωτικό νησί του στην Καραϊβική

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αφού έχασε εκατομμύρια δολάρια από το έργο με το οποίο είχε παθιαστεί, την ταινία «Μεγαλόπολη», αναγκάστηκε να πουλήσει ένα ακόμη από τα υπάρχοντάν του.

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Μετά τα πολύτιμα αντικείμενα σειρά παίρνουν τα νησιά

Αποφάσισε να πουλήσει το ιδιωτικό νησί στη Μπελίζ στις βορειοδυτικές ακτές της Καραϊβικής, όπου έκανε συχνά διακοπές. Η περιοχή, που ονομάζεται Coral Caye, είναι έκταση 10 στρεμμάτων, έχει μήκος οκτώ μίλια, απέχει 25 λεπτά με σκάφος από την ηπειρωτική χώρα και είναι αυτάρκης με δεξαμενές νερού και ηλιακούς συλλέκτες.

Κάποτε ήταν αλιευτικό καταυλισμό, αλλά μετατράπηκε σε ένα από τα οικογενειακά καταφύγια του Κόπολα.

Πόσο πουλήθηκε το νησί και ποιος ο αγοραστής

Τα τελευταία εννέα χρόνια, ο σκηνοθέτης είχε μισθώσει το νησί, ωστόσο, η μίσθωση έληξε τον περασμένο μήνα και τώρα το πουλήθηκε έναντι 1,8 εκατομμύρια δολαρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της San Fransisco Chronicle, ένας επιχειρηματίας από τη Γουατεμάλα έχει πλέον αγοράσει το νησί, με σχέδια να το μετατρέψει σε θέρετρο.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επένδυσε 120 εκατομμύρια δολάρια από δικά του χρήματα για την ταινία «Megalopolis», η οποία απέφερε έσοδα μόλις 14,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ, Σάια ΛαΜπέφ, Όμπρεϊ Πλάζα, Ναταλί Εμάνουελ και Τζον Βόιτ.

Η οικονομική αποτυχία της ταινίας Megalopolis

Κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2024, ο σκηνοθέτης μίλησε για την ακριβή παραγωγή. «Τα παιδιά μου, χωρίς εξαίρεση, έχουν υπέροχες καριέρες χωρίς περιουσία. Είμαστε καλά. Δεν έχει σημασία» είπε ο Κόπολα.

«Όλοι εσείς εδώ: Τα χρήματα δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι φίλοι. Ένας φίλος δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Τα χρήματα μπορεί να εξανεμιστούν» τόνισε.