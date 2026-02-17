Ο αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό Ρόμπερτ Ντιβάλ, που πέθανε προχθές Κυριακή στα 95 του χρόνια, κάνοντας λόγο για «σπουδαίο ηθοποιό» και «στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ», με τον οποίο συνεργάστηκε σε πέντε από τις ταινίες του (στη φωτογραφία του Reuters/Lucy Nicholson, επάνω, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ).

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός…»

De Niro congrega a Coppola, Pacino, Keaton, Duvall y Caan para celebrar los 45 años del estreno de ‘El Padrino’ https://t.co/RW2CGmdP8A pic.twitter.com/t0lNHtCi3d — EL PAÍS América (@elpais_america) May 1, 2017

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ είχε ιδίως ενσαρκώσει τον δικηγόρο και σύμβουλο («κονσιλιέρε») της οικογένειας Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός», καθώς και τον αντισυνταγματάρχη που «λάτρευε τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί» στην «Αποκάλυψη τώρα».

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός και τόσο στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ στην American Zoetrope (σ.σ. εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών συνιδρυτής της οποίας υπήρξε ο κ. Κόπολα) από την αρχή», ανέφερε ο διάσημος σκηνοθέτης μέσω Instagram.

«Γεννημένος ηθοποιός»

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν «γεννημένος ηθοποιός» και «θα λείψει» στον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός», ανέφερε αυτός ο τελευταίος σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, χθες Δευτέρα.

«Ηταν τιμή το ότι συνεργάστηκα με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ. Ηταν γεννημένος ηθοποιός, όπως λένε (…) θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε», σημείωσε ο Αλ Πατσίνο.

Πηγή: ΑΠΕ