Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Το ημερολόγιο έγραφε 16 Μαΐου 2024 όταν το 138 λεπτών φιλμ Megalopolis έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών. Ήταν η ίδια μέρα, που τα μεγαλύτερα media έθεσαν το μεγάλο ερώτημα: αυτή η ταινία θα είναι το τελευταίο αριστούργημα στο οποίο κανείς δεν πίστεψε ή το μεγάλο ναυάγιο του Φράνσις Φορντ Κόπολα;

Λίγους μήνες μετά η απάντηση είχε δοθεί. Το μεγάλο στοίχημα του 86χρονου δημιουργού και το project το οποίο ονειρευόταν για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, αποδείχθηκε ένα μεγάλο φιάσκο.

Βέβαια, κανείς δεν περίμενε το 2024 για να καταλάβει ότι το Megalopolis ήταν προβληματικό. Επί δεκαετίες προσπαθούσε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα να κάνει την ιδέα του πράξη και πάντα κάπου «πάγωνε» το σχέδιο: πότε στο σενάριο, πότε στους ηθοποιούς, πότε στους χρηματοδότες.

Ωστόσο με το ξεκίνημα ταυτής ης δεκαετίας είχε πάρει την απόφαση πως η ώρα είχε έρθει. Δεν δίστασε μάλιστα να πουλήσει μέρος του οινοποιείου του, προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα. Τα ρεπορτάζ λένε ότι έβαλε 120 εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία για κάνει το Megalopolis πραγματικότητα.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα τα έπαιξε όλα για όλα για αυτό που θεωρούσε ότι ήταν το όνειρο ζωής. Το μεγάλο του έπος. Η ταινία κληρονομιά του. Έκανε λάθος.

Το χαοτικό φιλμ 138 λεπτών δεν ξεπέρασε τα 15 εκατ. δολάρια στο box office, καθώς μετά δυσκολίας βρήκε διανομή. Και τα δυσκολότερα δεν είχαν έρθει ακόμα για τον μεγάλο δημιουργό.

Σύμφωνα με την tSan Francisco Chronicle ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αναγκάστηκε να υποθηκεύσει το Columbus Tower – το εμβληματικό κτίριο στο Σαν Φρανσίσκο που είχε αγοράει για 500.000 δολάρια τη δεκαετία του ’70 μετά την επιτυχία του Godfather.

Οι λεπτομέρειες της υποθήκης δεν έγιναν γνωστές, καθώς κανείς δεν ξέρει το ποσό που είχε δανειστεί από τις τράπεζες ο Φράνσις Φορντ Κόπολα για τη δημιουργία του Megalopolis.

Ωστόσο πριν ένα μήνα πούλησε στη Μπελίζ για 1.8 εκατ. δολάρια, ενώ τον Σεπτέμβριο είχε βγάλει σε δημοπρασία το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής ρολογιών του – με πολλά από αυτά να πιάνουν εξαψήφιο νούμερο στην αγορά.

«Χρειάζομαι χρήματα για να συνεχίσει το πλοίο να επιπλέει» είχε δηλώσει στους New York Times τον Οκτώβριο. Μια δήλωση του Φράνσις Φορντ Κόπολα που ήρθε να προστεθεί σε προηγούμενές του: «Δεν έχω λεφτά γιατί τα επένδυσα όλα στο Megalopolis. Και τώρα πάνε. Είμαι σίγουρος ότι σε 15 με 20 χρόνια θα τα πάρω πίσω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».