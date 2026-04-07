Αδιανόητη αύξηση στα εισιτήρια του μετρό – Χαμός με την απόφαση των Αρχών της Βοστώνης

Η απόσταση που χωρίζει το κέντρο της Βοστώνης με το Gillett Stadium, το οποίο θα φιλοξενήσει εφτά παιχνίδια της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου (μεταξύ των οποίων και αγώνες της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας), είναι 50 χιλιόμετρα.

Το ιστορικό γήπεδο είναι δηλαδή αρκετά έξω από τον αστικό ιστό της αμερικανικής μεγαλούπολης, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς υπάρχει σύνδεση με το μετρό.

Το πρόβλημα όμως έγκειται στις τιμές των εισιτηρίων που θα κληθούν να πληρώσουν οι φίλαθλοι που θα θελήσουν να πάνε στο γήπεδο με το τρένο, καθώς οι Αρχές της Βοστώνης ανακοίνωσαν εξωπραγματικές αυξήσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, ένα εισιτήριο που σήμερα κοστίζει οκτώ δολάρια, θα κοστίζει 80 τις ημέρες που θα γίνονται αγώνες του Μουντιάλ στο Gillette Stadium.

Πρόκειται δίχως άλλο για μια προκλητική αύξηση, η οποία προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις Άγγλων οπαδών, οι οποίοι θα μεταβούν στην Βοστώνη για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας τους.

Τις μέρες που υπάρχει αγώνας των Πάτριοτς ή συναυλία στο συγκεκριμένο στάδιο, το εισιτήριο ανεβαίνει από τα οκτώ στα είκοσι δολάρια, αλλά και πάλι συγκρίνοντας κάποιος το είκοσι με το ογδόντα, καταλαβαίνει πως η διαφορά είναι τεράστια.

Όπως προαναφέραμε η συγκεκριμένη απόφαση έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις καθώς στην Βοστώνη θα ταξιδέψουν χιλιάδες Άγγλοι οπαδοί για να στηρίξουν την Εθνική τους ομάδα.

Τα σχόλια των Άγγλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενδεικτικά της απογοήτευσης και του θυμού τους, από την στιγμή που έγινε γνωστή η συγκεκριμένη είδηση.

Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση που έκαναν οπαδοί της Εθνικής ομάδας της Σκωτίας, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις για τις τιμές των εισιτηρίων, λέγοντας πως τέτοιες κινήσεις αποδεικνύουν ότι το ποδόσφαιρο έχει χάσει τις «ρίζες» του.

Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις μεγάλες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση από πλευράς Αρχών της Βοστώνης, που να δείχνει ότι οι Αμερικανοί σκέφτονται ν’ αναθεωρήσουν τις αρχικές τους αποφάσεις.