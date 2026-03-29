Απίστευτο: Οπαδός της Αγγλίας πούλησε το σπίτι του για να πάει στο Μουντιάλ (pic)
Ο Άντι Μίλνε, μεγάλος φίλος της Αγγλίας, αυτή την φορά… έσπασε τα κοντέρ, πουλώντας το σπίτι του για να βρεθεί δίπλα στα «Τρία Λιοντάρια» στο Μουντιάλ
Οι… θυσίες που κάνουν οι οπαδοί προκειμένου να παρακολουθήσουν διά ζώσης την αγαπημένη τους ομάδα, είναι πολλές φορές εντυπωσιακές. Ωστόσο, η περίπτωση του Αντι Μίλνε είναι… παροιμιώδης και δύσκολα θα βρει προηγούμενο ή ακόμη περισσότερο μιμητές, αφού συνδέεται με την εθνική Αγγλίας και το Μουντιάλ στις ΗΠΑ.
Ο 62χρονος Βρετανός συνταξιούχος, έχει γίνει σύμβολο για ένα ολόκληρο έθνος τις τελευταίες ώρες, καθώς σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Mirror», αυτός ο πρώην δάσκαλος φέρεται να έχει βάλει προς πώληση το δεύτερο σπίτι του στο Νόρθγουιτς, στην βόρεια Αγγλία, για περίπου 465.000 δολάρια (σ.σ. 430.000 ευρώ).
Επί σειρά ετών οπαδός της εθνικής Αγγλίας, ο Μίλνε ελπίζει να χρηματοδοτήσει ένα επταήμερο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό, προκειμένου να παρακολουθήσει το Μουντιάλ 2026.
Δείτε την ανάρτηση για τον Μίλνε και το Μουντιάλ
🏴 Sold his house for England… this is next level
🚨 England superfan Andy Milne is selling his £350,000 house to fund his World Cup trip 😳
62 years old. 9 World Cups attended. This will be his 10th.
He’ll spend 7 WEEKS in the USA, Canada & Mexico with tickets for EVERY… pic.twitter.com/k0Z7klo0KK
— Pitch Wire (@wire_pitch) March 29, 2026
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του, το συνολικό κόστος αυτής της… εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων, της διαμονής και των εισιτηρίων για όλους τους αγώνες της εθνικής Αγγλίας, είναι τόσο υψηλό που μόνο η πώληση του σπιτιού του θα ήταν αρκετή για να το καλύψει. Αυτήν την στιγμή ζει στην Ταϊλάνδη, αλλά φαίνεται να μην ανησυχεί για την αναχώρησή του.
Απτόητος από τα υπέρογκα ποσά και τις αυξανόμενες τιμές, δεν έχει εγκαταλείψει το όνειρό του, ελπίζοντας να δει τα «Τρία Λιοντάρια» να θριαμβεύουν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.
