Αισιόδοξος ο Ποτσετίνο: «Οι ΗΠΑ μπορούν να κατακτήσουν το Μουντιάλ»

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, προέτρεψε τους παίκτες του να παίζουν ελεύθερα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στην χώρα τους, στο Μεξικό και στον Καναδά (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου).

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε σε συνέντευξη Τύπου, λίγες ώρες πριν τον φιλικό αγώνα με το Βέλγιο, που θα γίνει στην Ατλάντα της Τζόρτζιας, ζητώντας από τους παίκτες του να εμπνευστούν από επαγγελματικά πρωταθλήματα όπως το NFL (αμερικανικό ποδόσφαιρο) και το NBA (μπάσκετ).

Τι είπε ο Ποτσετίνο για το Μουντιάλ

«Παίζουν με ελευθερία (σε αυτά τα πρωταθλήματα), προσπαθούν να αποδίδουν καλά και να δημιουργούν ένα διασκεδαστικό θέαμα», δήλωσε ο Ποτσετίνο, ο οποίος πιστεύει ότι «όταν είσαι ελεύθερος, αποδίδεις καλά, δεν χρειάζεται να νιώθεις πίεση».

Και βέβαια, η πίεση αυξάνεται για τους Αμερικανούς διεθνείς, καθώς πλησιάζει η διοργάνωση. Το καλύτερο αποτέλεσμά τους σε ανδρικό επίπεδο είναι μια συμμετοχή στα ημιτελικά το 1930 και μια συμμετοχή στα προημιτελικά πιο πρόσφατα το 2002.

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, θα συμμετάσχει σ’ έναν φαινομενικά… διαχειρίσιμο όμιλο (Δ`) με αντιπάλους την Παραγουάη, την Αυστραλία και τον νικητή των πλέι οφ μεταξύ Κοσόβου και Τουρκίας.

Ο Ποτσετίνο εξήγησε πόση πίεση ένιωθαν αυτός και οι Αργεντινοί συμπαίκτες του το 2002, όταν θεωρούντο μεταξύ των φαβορί, αλλά αποκλείσθηκαν στον πρώτο γύρο:

«Είμαι εδώ επειδή πιστεύω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την διοργάνωση», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα,ο «αστέρας» της ομάδας, ο επιθετικός της Μίλαν, Κρίστιαν Πούλισικ, παραδέχθηκε ότι υπάρχει πίεση στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Όποιος κι’ εάν είναι ο ρόλος μου στην ομάδα, είμαι συνηθισμένος στην πίεση».

Μετά τον φιλικό αγώνα με το Βέλγιο, οι ΗΠΑ θ’ αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία στην Ατλάντα την ερχόμενη Τρίτη.