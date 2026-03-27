Οι αλλαγές της FIFA: Νέα όρια χρόνου, ενισχυμένο VAR και αυστηρότεροι κανονισμοί στο Μουντιάλ 2026!
Η FIFA έδωσε το σύνθημα για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026, προχωρώντας σε πέντε αλλαγές στους κανονισμούς της
Το Μουντιάλ του 2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές στην μορφή και στους κανονισμούς της διοργάνωσης, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 ομάδες και οι αγώνες θα ξεπεράσουν τους 100 (συνολικά 104), στην πιο μεγάλη καινοτομία της FIFA.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκαστόν Εντούλ, πέντε είναι οι βασικές αλλαγές που προωθούνται ενόψει της τελικής φάσης που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με στόχο -μεταξύ άλλων- την μείωση των καθυστερήσεων και την βελτίωση της ροής των αγώνων.
Συγκεκριμένα η FIFA προωθεί τις παρακάτω αλλαγές για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026:
Γρήγορες αλλαγές: Ο παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Αν καθυστερήσει, ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.
Διαχείριση χρόνου σε επαναφορές: Θα εφαρμόζεται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για πλάγια άουτ και ελεύθερα βολέ από τέρμα. Η υπέρβαση του χρόνου θα οδηγεί σε απώλεια κατοχής.
Ιατρική φροντίδα εκτός αγωνιστικού χώρου: Παίκτης που δέχεται ιατρική βοήθεια εντός γηπέδου θα πρέπει να αποχωρεί και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει, εκτός αν ο τραυματισμός προήλθε από παράβαση που τιμωρήθηκε με κάρτα.
Διεύρυνση VAR: Το VAR θα μπορεί να εξετάζει δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε αποβολή, καθώς και εσφαλμένα καταλογισμένα κόρνερ.
Αρχηγός και διαιτητές: Ενισχύεται ο κανονισμός ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάζει τον διαιτητή για εξηγήσεις, οι υπόλοιποι παίκτες κινδυνεύουν με κίτρινη κάρτα αν τον περικυκλώσουν.
