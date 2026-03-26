Μουντιάλ 2026: Χιλιάδες κρατήσεις ξενοδοχείων ακυρώνει η FIFA

Έντονη είναι η ανησυχία στα υψηλά κλιμάκια της FIFA για την εμπορική επιτυχία του προσεχούς Μουντιάλ. Κάτι η κατάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κάτι η αμερικανική εξωτερική πολιτική και ο πόλεμος στο Ιράν, κάτι οι… ποικιλίες στον γενικότερο σχεδιασμό της διοργάνωσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, έχουν προκαλέσει πολλά ερωτηματικά σχετικά με το πώς όλα αυτά θα «μεταφραστούν» σε επίπεδο εμπορικότητας της διοργάνωσης. Ήδη μάλιστα, οι πρώτες… απαντήσεις δίνονται με επίσημα στοιχεία που αφορούν στο κομμάτι της φιλοξενίας του κοινού.

Συγκεκριμένα, η FIFA ακύρωσε κρατήσεις για περίπου 2.000 δωμάτια ξενοδοχείων στη Φιλαδέλφεια, τα οποία προορίζονταν για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βορείου Αμερικής, όπως και ακόμη 800 στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων της Φιλαδέλφειας, η FIFA είχε αρχικά δεσμεύσει συνολικά 10.000 δωμάτια στην πόλη. Όπως αναφέρεται τώρα, οι περισσότερες ακυρώσεις σημειώθηκαν σε τέσσερα ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα όμως με το ABC, οι ακυρώσεις δεν περιορίζονται στη Φιλαδέλφεια, αλλά πραγματοποιούνται μαζικά και σε άλλες πόλεις υποδοχής στις ΗΠΑ. Η Φιλαδέλφεια συγκεκριμένα, είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει έξι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμπεριλαμβανομένου ενός της φάσης των «16».

Επιπλέον, σύμφωνα με την εφημερίδα El Financiero, στις αρχές Μαρτίου, η FIFA είχε ήδη ακυρώσει το 40% των κρατήσεων που είχε κάνει στην Πόλη του Μεξικού, δηλαδή τα 800 από τα 2.000 δωμάτια που είχε αρχικά δεσμεύσει. Η Ομοσπονδία εκτιμούσε ότι το τουρνουά της γιορτής του ποδοσφαίρου θα το παρακολουθούσαν μεταξύ 5 και 6,5 εκατομμυρίων οπαδών, ωστόσο τα τελευταία νούμερα ίσως να μην… πλησιάσουν καν το συγκεκριμένο νούμερο.