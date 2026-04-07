Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής

Στην απόκτηση μιας ακόμα αδόμητης έκτασης στα όρια της πόλης προχωράει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προκειμένου να αυξήσει τους κοινόχρηστους χώρους και να τονώσει το πράσινο έναντι των κτιρίων. Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, πρόκειται για μια ομάδα ελεύθερων, γειτονικών, ιδιωτικών οικοπέδων στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Διομήδη Κομνηνού Δραγατσανίου και Κορυτσάς (σύνορα με Μεταμόρφωση).

«Μετά από τις ενέργειες της δημοτικής αρχής του Νίκου Μπάμπαλου, οι ιδιοκτήτες συμφώνησαν να πουλήσουν τις εκτάσεις στον Δήμο και, με αυτόν τον τρόπο, να δημιουργηθεί ένας νέος, ενιαίος χώρος πρασίνου και αναψυχής των δημοτών, αντί για κτίρια. Η σημασία δε αυτής της αγοράς είναι ακόμα πιο σημαντική εάν αναλογιστεί κανείς ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται κοντά σε σχολείο και συγκεκριμένα στο 4ο Δημοτικό.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης έγινε το πρώτο βήμα με το σώμα να αποφασίζει ομόφωνα την εξέταση της δυνατότητας της αγοράς των εκτάσεων απευθείας από τους ιδιοκτήτες του, χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Όπως εξήγησε, άλλωστε, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Ηλίας Μπάρμπας, οι συγκεκριμένες εκτάσεις είχαν τεθεί υπό απαλλοτρίωση από την δεκαετία του 1990, δεν αποζημιώθηκαν όμως ποτέ, με αποτέλεσμα η απαλλοτρίωση να χαθεί και να κινδυνεύουν, πλέον, με οικοδόμηση.

Η δημοτική αρχή ήρθε σε επαφή με τους ιδιοκτήτες και με διαπραγμάτευση κατάφερε να εξασφαλίσει την συμφωνία για την αγορά των εκτάσεων σε ένα καλό τίμημα» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.

«Θέλουμε ένα Ηράκλειο κάθε ημέρα πιο πράσινο»

«Η εξασφάλιση περισσότερου πράσινου και ελεύθερων χώρων είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ο Δήμος μας. Για αυτό και εμείς, από το 2014 έως σήμερα έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε κατά 40, περίπου, στρέμματα τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας αποκτώντας κάθε διαθέσιμη έκταση – συν το Κτήμα Φιξ των 27 στρεμμάτων – ώστε, αντί για περισσότερο τσιμέντο, να φτιάξουμε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές.

Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε χάρη στο καλό νοικοκυριό στα οικονομικά του Δήμου που μας επιτρέπουν να κάνουμε τέτοιες κινήσεις αλλά και με διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων όπου αυτή είναι διαθέσιμη και επιτρεπτή. Θέλουμε ένα Ηράκλειο κάθε ημέρα πιο πράσινο, με περισσότερους χώρους, που οι δημότες μας θα μπορούν να τους χαίρονται», το σχόλιο του Νίκου Μπάμπαλου.

*πηγή φωτογραφίας: https://iraklio.gr/el