magazin
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07 Απριλίου 2026, 10:35

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Spotlight

Ο Τόμι Μοτόλα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς μουσικούς παραγωγούς των τελευταίων δεκαετιών. Ως διευθυντής της Sony Music από το 1988 μέχρι και το 2003 και μάνατζερ καλλιτεχνών όπως οι Hall & Oates, Κάρλι Σάιμον, Τζον Μέλενκαμπ, Μαράια Κάρεϊ, Σελίν Ντιόν, Τζένιφερ Λόπεζ, Destiny’s Child, Ρίκι Μάρτιν, Σακίρα και Μαρκ Άντονι, η επιρροή του στον χώρο της μουσικής ήταν τεράστια. Η προσωπικότητά του έγινε συνώνυμη της έντονης απαιτητικότητας: κατηγορίες για χειριστική συμπεριφορά, εκρηκτικό θυμό και ελέγχουσα συμπεριφορά συνόδευαν τη φήμη του, ενώ η σχέση του με τη Μαράια Κάρεϊ χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «απολύτως λάθος» λόγω της εμμονικής του φύσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ισχύος εμφανίζεται ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο καταδικασμένος παιδοβιαστής και μαστροπός, που κατάφερε να χτίσει ένα δίκτυο ισχυρών επαφών, από πολιτικούς και επιχειρηματίες έως δημόσια πρόσωπα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Η πρόσφατη δημοσιοποίηση πάνω από 3 εκατομμυρίων εγγράφων του Υπουργείου Διακιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως τις επικοινωνίες του Μοτόλα με τον Έπσταϊν από το 2004 μέχρι τον Ιούνιο του 2019, λίγες εβδομάδες πριν τη σύλληψη και τον θάνατο του Έπσταϊν, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Η επικοινωνία του 2019: SMS για ιδιωτικό ντετέκτιβ

Τον Ιούνιο του 2019, ο Μοτόλα έστειλε στον Έπσταϊν SMS: «Σε καλώ, μπορείς να απαντήσεις;»

Ο λόγος ήταν να βοηθήσει τον Έπσταϊν να βρει έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ, τον Νταν Ναρντέλο της Nardello & Co., εταιρεία που είχε χαρακτηριστεί ως «corporate spies for hire [εταιρικοί κατάσκοποι για ανάθεση]». Ο Έπσταϊν γνώριζε ήδη την εταιρεία από το 2007, όταν είχε προσλάβει τη Nardello για μια «εμπιστευτική έρευνα» με τιμολόγιο 150.000 δολαρίων. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού επιστράφηκε εντός ενός μήνα, αφού η εταιρεία ένιωσε «άβολα» και διέκοψε τη συνεργασία.

SMS:

Μοτόλα: «Στείλ’ του μήνυμα αύριο το πρωί για να κανονίσετε ώρα»

Έπσταϊν: «Ευχαριστώ»

Μοτόλα: «Δεν χρειάζεται ποτέ να λες ευχαριστώ» + δύο emoji αντίχειρες

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 6 Ιουλίου 2019, ο Έπσταϊν συνελήφθη για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης και πέθανε πέντε εβδομάδες μετά στη φυλακή.

Emails και προσωπικές/επαγγελματικές συζητήσεις

Τα emails μεταξύ Μοτόλα και Έπσταϊν αποκαλύπτουν μια σχέση που περιλάμβανε:

  • Συζητήσεις για ανακαινίσεις ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εργασιών στο Little St. James- γνωστό πλέον ως το «νησί του Έπσταϊν.
  • Επιχειρηματικές προτάσεις, όπως η πιθανότητα συμμετοχής του Μοτόλα σε EMI και Next Model Management.
  • Συμβουλές για άτομα που έπρεπε να γνωρίσει κατά την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική το 2011.
  • Ανταλλαγή δώρων, όπως σοκολάτες Bridgewater, ιταλικό ψωμί και προσφορές σε καταστήματα επίπλων.
  • Προσωπικές συμβουλές για social events και δημόσιες εμφανίσεις τρίτων, όπως ο Λες Μουνβές (Πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CBS) .

Παράδειγμα email 2017:

Έπσταϊν: «Ναι, σπίτια. Και ένα έξτρα δωμάτιο μασάζ για σένα, με αλεξίσφαιρο γυαλί».

Επίσης, ο Μοτόλα συμμετείχε σε παραγωγές θεάτρου, όπως το Donna Summer Musical, και ενημέρωνε τον Έπσταϊν για τις πρεμιέρες και τις ανασκοπήσεις Τύπου.

Επαφές με φερόμενα θύματα

Τα αρχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον τρεις γυναίκες που αργότερα θεωρήθηκαν θύματα είχαν συναντήσει τον Μοτόλα. Σε emails του 2010, μια γυναίκα καταγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έκανε για τον Έπσταϊν, από την προετοιμασία πρωινού και ψώνια έως παρακολούθηση περιεχομένου, αναφέροντας ότι ο Μοτόλα ήταν παρών σε κάποιες στιγμές. Οι δικηγόροι του επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε καμία οργάνωση συναντήσεων από τον ίδιο και ότι ποτέ δεν συμμετείχε σε κακοποιητική δραστηριότητα.

Το περιστατικό στο spa (Δεκέμβριος 2017)

Σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Φλόριντα, ο Μοτόλα και η σύζυγός του δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το spa κατά τη διάρκεια των θεραπειών μασάζ τους. Ο Μοτόλα επικοινώνησε με τον Έπσταϊν ζητώντας βοήθεια.

SMS/email 23–25 Δεκ 2017:

Μοτόλα: «Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα; Να σωπάσω;»

Έπσταϊν: «Είσαι ασφαλής»

Ο Έπσταϊν εκμεταλλεύτηκε τη μικρή κρίση για να προσφέρει συμβουλή ή παρέμβαση, χωρίς ένδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Από το 2017 έως τον Ιούνιο του 2019, η επικοινωνία του Μοτόλα με τον Έπσταϊν συνεχίστηκε σε καθημερινή και επαγγελματική βάση και περιλάμβανε:

  • Συζητήσεις για θεατρικές παραγωγές, πρεμιέρες και οικονομικές λεπτομέρειες.
  • Ενημερώσεις για ανακαινίσεις, αγορές και προσωπικά projects.
  • Συζητήσεις για social events και δημόσιες εμφανίσεις τρίτων, όπως ο Λες Μούνβες.
  • Την αποστολή των τελευταίων SMS για τον Νταν Ναρντέλο, μόλις ένα μήνα πριν τη σύλληψη του Έπσταϊν.

Η «χρήση» του ονόματος Μοτόλα για νεαρές γυναίκες

Τα emails αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν εκμεταλλευόταν τη φήμη του Μοτόλα για να προσελκύσει νεαρές γυναίκες που ήθελαν να εισέλθουν στη μουσική βιομηχανία.

Σε emails του 2008–2009, ζητούσε από γυναίκες να φορούν συγκεκριμένα ρούχα για να συναντήσουν τον Μοτόλα, υπονοώντας ότι η συνάντηση θα μπορούσε να τους ανοίξει πόρτες στην αγορά εργασίας ή σε δισκογραφικές εταιρείες.

Οι δικηγόροι του Μοτόλα διευκρινίζουν ότι ο ίδιος δεν γνώριζε αυτές τις προσπάθειες και δεν είχε συμμετοχή.

YouTube thumbnail

Το Τρέχον Πλαίσιο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τα αρχεία Έπσταϊν

Η δημοσιοποίηση των λεγόμενων αρχείων Έπσταϊν αποκάλυψε το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και τις έντονες πολιτικές πιέσεις. Ο Αντιεισαγγελέας Τοντ Μπλανς, που διορίστηκε προσωρινά επικεφαλής μετά την απομάκρυνση της Παμ Μπόντι, ανέλαβε τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και την υπεράσπιση της κυβέρνησης σε δημόσιες αντιπαραθέσεις γύρω από τα αρχεία Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μπλανς δέχθηκε κριτική για τον τρόπο που χειρίστηκε τη μεταγωγή και τις συνεντεύξεις της Γκισλέιν Μάξγουελ, για τα έγγραφα της περιουσίας Έπσταϊν που παρέδωσε στο Κογκρέσο, αλλά και για την απομάκρυνση ή συνταξιοδότηση περισσότερων από 200 υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI που είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις και δικαστικές έρευνες γύρω από τον Τραμπ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι κατανοεί την κριτική, αλλά ότι οι υποθέσεις αυτές ανήκουν πλέον στο παρελθόν και δεν πρέπει να επηρεάζουν τη λειτουργία του Υπουργείου στο μέλλον. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη Μπόντι, σημειώνοντας ότι «έκανε εξαιρετική δουλειά» και ότι ήταν φίλη του προέδρου.

Σε σχέση με τις διώξεις, ο Μπλανς τόνισε ότι κατανοεί την επιθυμία ορισμένων να επιδιώξουν περαιτέρω ενέργειες κατά πολιτικών αντιπάλων, αλλά ξεκαθάρισε ότι η δουλειά του Υπουργείου δεν θα παραβιάζει ηθικές υποχρεώσεις και ότι οι διώξεις που αφορούν τον Τραμπ και άλλες υποθέσεις θα εξετάζονται με βάση τους νόμους και τους θεσμούς, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Η σχέση Μοτόλα – Έπσταϊν

Η ανάλυση των emails και SMS αποκαλύπτει μια πολυετή, πολύπλοκη σχέση με δεκάδες τηλεφωνήματα, μηνύματα κινητού και emails, καλύπτοντας επιχειρηματικά, προσωπικά και κοινωνικά ζητήματα. Παρά την έκταση και διάρκεια της επικοινωνίας, δεν προκύπτει καμία ένδειξη ότι ο Μοτόλα γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν ή συμμετείχε σε αυτά. Οι δικηγόροι του τονίζουν ότι ποτέ δεν επισκέφτηκε τον Έπσταϊν σε φυλακή, δεν πήγε σε πάρτι, ούτε συμμετείχε σε καμία κακοποιητική ενέργεια.

Τα έγγραφα δείχνουν όμως πόσο ένας άνθρωπος όπως ο Έπσταϊν μπορούσε να καλλιεργεί σχέσεις με ισχυρούς παράγοντες επί δεκαετίες, χρησιμοποιώντας την επιρροή τους ακόμη και για να εντυπωσιάσει ή να χειραγωγήσει νεαρές γυναίκες που ονειρεύονταν μια καριέρα στη μουσική, μεταξύ άλλων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Κόσμος
Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν

inWellness
inTown
Stream magazin
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Απόρρητο