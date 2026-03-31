Πέντε χρόνια μετά την αναταραχή που οδήγησε σε αλλαγή ηγεσίας στην Apollo Global Management, το όνομα του καταδικασμένου παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει για να δοκιμάσει ξανά τα αντανακλαστικά της εταιρείας. Αυτή τη φορά, το βάρος πέφτει σε ένα τεράστιο σύνολο εγγράφων που ρίχνει νέο φως στις επαφές του με την κορυφή της διοίκησης — και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το πόσο κοντά έφτασε πραγματικά στον πυρήνα της Apollo.

Νέα στοιχεία από τα αρχεία Έπσταϊν

Το υλικό που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σκιαγραφεί με λεπτομέρειες τις προσπάθειες του Έπσταϊν να αποκτήσει πρόσβαση στους τρεις δισεκατομμυριούχους ιδρυτές της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, oι αποκαλύψεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα για τις σχέσεις του με την Apollo, παρά το γεγονός ότι πριν από περίπου πέντε χρόνια ο Λέον Μπλακ αποχώρησε από τη διοίκηση εν μέσω έντονου ελέγχου για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

Τότε, η εταιρεία είχε επιχειρήσει να καθησυχάσει τους επενδυτές, δημοσιεύοντας έκθεση ανεξάρτητης νομικής εταιρείας, η οποία — εξετάζοντας 60.000 έγγραφα και λαμβάνοντας καταθέσεις από στελέχη — κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε «καμία ένδειξη» σχέσης του Έπσταϊν με την ίδια την Apollo.

Emails, συναντήσεις και οικονομικές προτάσεις

Στο νέο υλικό, που εκτείνεται σε εκατομμύρια σελίδες, εντοπίζονται τουλάχιστον 17 email chains (αλυσιδωτές ηλεκτρονικές επιστολές) με τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Ρόουαν, καθώς και αναφορές σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και απόπειρες κανονισμού πέντε συναντήσεων.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι τόσο ο Ρόουαν όσο και ο συνιδρυτής Τζος Χάρις είχαν επαφή με τον Έπσταϊν, ο οποίος προσπαθούσε να εισχωρήσει στα οικονομικά ζητήματα της ηγεσίας της Apollo και να επεκτείνει τον ρόλο του πέρα από τη σχέση του με τον Μπλακ.

Ο τελευταίος έχει αναγνωρίσει ότι κατέβαλε στον Έπσταϊν 158 εκατομμύρια δολάρια για συμβουλές σε θέματα φορολογίας και διαχείρισης περιουσίας.

Το 2016, ο Έπσταϊν απευθύνθηκε στον Ρόουαν ζητώντας αμοιβή για υπηρεσίες που ισχυριζόταν ότι παρείχε. Σε μεταγενέστερο μήνυμα προς το γραφείο του Μπλακ, ανέφερε ότι απέρριψε πρόταση 25 εκατομμυρίων δολαρίων — στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, το μεγαλύτερο μέρος θα κατέβαλε ο Μπλακ, ενώ οι Ρόουαν και Χάρις θα συνεισέφεραν από κοινού 10 εκατομμύρια.

Παράλληλα, επιχείρησε να εμπλακεί και σε στρατηγικά ζητήματα της εταιρείας, προτείνοντας ακόμη και συνεργασίες με επενδυτικό οίκο της οικογένειας Ρότσιλντ, που διαχειρίζεται περιουσίες από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ευρώπης.

Πώς κινούνταν μέσα στην Apollo

Η αλληλογραφία δείχνει ότι ο Έπσταϊν επικοινωνούσε απευθείας με κορυφαία στελέχη, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για αδικήματα που περιλάμβαναν την προώθηση ανήλικης στην πορνεία.

Σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρούσε να παρουσιαστεί ως έμπιστος συνεργάτης, «λύτης προβλημάτων», οικοδεσπότης και διαμεσολαβητής για σημαντικές γνωριμίες. Ταυτόχρονα, από τα ίδια έγγραφα προκύπτει ότι συχνά γινόταν πιεστικός ή και ενοχλητικός.

Σε μία χαρακτηριστική ανταλλαγή, κάλεσε τον Ρόουαν στο σπίτι του για συνάντηση με στελέχη της Rothschild, ενώ αλλού ζητούσε λεπτομερή οικονομικά στοιχεία, όπως οργανωτικά διαγράμματα και συμφωνίες.

Παράλληλα, κατείχε περισσότερες από 250.000 μετοχές της Apollo — συμμετοχή που σήμερα θα ξεπερνούσε τα 27 εκατομμύρια δολάρια — γεγονός που εξηγεί το έντονο ενδιαφέρον του για την πορεία της εταιρείας.

Η θέση της εταιρείας και οι δηλώσεις

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Apollo, Τζιμ Ζέλτερ, ανέφερε σε πελάτες και συνεργάτες ότι σε «ορισμένες περιπτώσεις» ο Μαρκ Ρόουαν και άλλα στελέχη παρείχαν πληροφορίες στον Έπσταϊν στο πλαίσιο της φορολογικής του εργασίας για τον Λέον Μπλακ, επιμένοντας ωστόσο ότι κάθε άλλη προσπάθεια συνεργασίας «απορρίφθηκε σε κάθε στάδιο»

Εκπρόσωπος της Apollo υποστηρίζει ότι τα νέα στοιχεία δεν αλλάζουν την ουσία της υπόθεσης:

Ο Ρόουαν δεν είχε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Έπσταϊν

Δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές προς αυτόν

Οι όποιες επαφές περιορίζονταν σε ζητήματα που σχετίζονταν με φορολογικές υποθέσεις του Μπλακ

Ο ίδιος ο Ρόουαν σχολίασε δημόσια: «Αν μια σχέση σημαίνει μία συνάντηση σε 20 χρόνια και μερικά emails χωρίς απάντηση, τότε ναι — αυτό είναι σχέση. Δεν μου άρεσε ποτέ. Μου έτρωγε τον χρόνο. Και ακόμη και τώρα, το ίδιο κάνει.»

Νομικές πιέσεις και αντιδράσεις

Παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας, οι αποκαλύψεις έχουν ήδη πυροδοτήσει νομικές εξελίξεις. Μέσα στον μήνα κατατέθηκε αγωγή με αίτημα να λάβει χαρακτήρα συλλογικής προσφυγής, εκ μέρους μετόχων που υποστηρίζουν ότι η εταιρεία παραπλάνησε το επενδυτικό κοινό ως προς την έκταση των επαφών της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Την ίδια ώρα, δύο συνδικάτα εκπαιδευτικών — με συνολικές επενδύσεις τουλάχιστον 27,5 δισ. δολαρίων στην Apollo Global Management — απευθύνθηκαν σε ομοσπονδιακές αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί αυτό που χαρακτηρίζουν ως «έλλειψη ειλικρίνειας» από την πλευρά της εταιρείας.

Σε ξεχωριστή παρέμβασή της, η AFL-CIO εξέφρασε επιφυλάξεις για την πληρότητα της έρευνας που είχε πραγματοποιήσει το 2021 η νομική εταιρεία Dechert, καλώντας το διοικητικό συμβούλιο να επανεξετάσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης.

Η ευρύτερη εικόνα

Τα έγγραφα αποτυπώνουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ο Έπσταϊν επιχειρούσε να κινηθεί στα ανώτερα επίπεδα της οικονομικής εξουσίας, καλλιεργώντας επαφές, προτείνοντας συνεργασίες και λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ ισχυρών παραγόντων.

Παρότι η Apollo επιμένει ότι δεν υπήρξε ουσιαστική συνεργασία, το νέο υλικό συνθέτει μια πιο περίπλοκη εικόνα — η οποία πλέον εξετάζεται όχι μόνο υπό το πρίσμα της φήμης της εταιρείας, αλλά και σε επίπεδο νομικών ευθυνών.

*Με πληροφορίες από: Bloomberg