Ποιες οι επαφές του Έπσταϊν με τους δισεκατομμυριούχους της Apollo;
The Good Life 31 Μαρτίου 2026, 06:02

Νέα στοιχεία από τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως emails και επαφές του Τζέφρι Έπσταϊν με κορυφαία στελέχη της Apollo

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Spotlight

Πέντε χρόνια μετά την αναταραχή που οδήγησε σε αλλαγή ηγεσίας στην Apollo Global Management, το όνομα του καταδικασμένου παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει για να δοκιμάσει ξανά τα αντανακλαστικά της εταιρείας. Αυτή τη φορά, το βάρος πέφτει σε ένα τεράστιο σύνολο εγγράφων που ρίχνει νέο φως στις επαφές του με την κορυφή της διοίκησης — και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το πόσο κοντά έφτασε πραγματικά στον πυρήνα της Apollo.

Νέα στοιχεία από τα αρχεία Έπσταϊν

Το υλικό που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σκιαγραφεί με λεπτομέρειες τις προσπάθειες του Έπσταϊν να αποκτήσει πρόσβαση στους τρεις δισεκατομμυριούχους ιδρυτές της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, oι αποκαλύψεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα για τις σχέσεις του με την Apollo, παρά το γεγονός ότι πριν από περίπου πέντε χρόνια ο Λέον Μπλακ αποχώρησε από τη διοίκηση εν μέσω έντονου ελέγχου για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

Τότε, η εταιρεία είχε επιχειρήσει να καθησυχάσει τους επενδυτές, δημοσιεύοντας έκθεση ανεξάρτητης νομικής εταιρείας, η οποία — εξετάζοντας 60.000 έγγραφα και λαμβάνοντας καταθέσεις από στελέχη — κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε «καμία ένδειξη» σχέσης του Έπσταϊν με την ίδια την Apollo.

Emails, συναντήσεις και οικονομικές προτάσεις

Στο νέο υλικό, που εκτείνεται σε εκατομμύρια σελίδες, εντοπίζονται τουλάχιστον 17 email chains (αλυσιδωτές ηλεκτρονικές επιστολές) με τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Ρόουαν, καθώς και αναφορές σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και απόπειρες κανονισμού πέντε συναντήσεων.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι τόσο ο Ρόουαν όσο και ο συνιδρυτής Τζος Χάρις είχαν επαφή με τον Έπσταϊν, ο οποίος προσπαθούσε να εισχωρήσει στα οικονομικά ζητήματα της ηγεσίας της Apollo και να επεκτείνει τον ρόλο του πέρα από τη σχέση του με τον Μπλακ.

Ο τελευταίος έχει αναγνωρίσει ότι κατέβαλε στον Έπσταϊν 158 εκατομμύρια δολάρια για συμβουλές σε θέματα φορολογίας και διαχείρισης περιουσίας.

Το 2016, ο Έπσταϊν απευθύνθηκε στον Ρόουαν ζητώντας αμοιβή για υπηρεσίες που ισχυριζόταν ότι παρείχε. Σε μεταγενέστερο μήνυμα προς το γραφείο του Μπλακ, ανέφερε ότι απέρριψε πρόταση 25 εκατομμυρίων δολαρίων — στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, το μεγαλύτερο μέρος θα κατέβαλε ο Μπλακ, ενώ οι Ρόουαν και Χάρις θα συνεισέφεραν από κοινού 10 εκατομμύρια.

Παράλληλα, επιχείρησε να εμπλακεί και σε στρατηγικά ζητήματα της εταιρείας, προτείνοντας ακόμη και συνεργασίες με επενδυτικό οίκο της οικογένειας Ρότσιλντ, που διαχειρίζεται περιουσίες από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ευρώπης.

Πώς κινούνταν μέσα στην Apollo

Η αλληλογραφία δείχνει ότι ο Έπσταϊν επικοινωνούσε απευθείας με κορυφαία στελέχη, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για αδικήματα που περιλάμβαναν την προώθηση ανήλικης στην πορνεία.

Σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρούσε να παρουσιαστεί ως έμπιστος συνεργάτης, «λύτης προβλημάτων», οικοδεσπότης και διαμεσολαβητής για σημαντικές γνωριμίες. Ταυτόχρονα, από τα ίδια έγγραφα προκύπτει ότι συχνά γινόταν πιεστικός ή και ενοχλητικός.

Σε μία χαρακτηριστική ανταλλαγή, κάλεσε τον Ρόουαν στο σπίτι του για συνάντηση με στελέχη της Rothschild, ενώ αλλού ζητούσε λεπτομερή οικονομικά στοιχεία, όπως οργανωτικά διαγράμματα και συμφωνίες.

Παράλληλα, κατείχε περισσότερες από 250.000 μετοχές της Apollo — συμμετοχή που σήμερα θα ξεπερνούσε τα 27 εκατομμύρια δολάρια — γεγονός που εξηγεί το έντονο ενδιαφέρον του για την πορεία της εταιρείας.

Η θέση της εταιρείας και οι δηλώσεις

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Apollo, Τζιμ Ζέλτερ, ανέφερε σε πελάτες και συνεργάτες ότι σε «ορισμένες περιπτώσεις» ο Μαρκ Ρόουαν και άλλα στελέχη παρείχαν πληροφορίες στον Έπσταϊν στο πλαίσιο της φορολογικής του εργασίας για τον Λέον Μπλακ, επιμένοντας ωστόσο ότι κάθε άλλη προσπάθεια συνεργασίας «απορρίφθηκε σε κάθε στάδιο»

Εκπρόσωπος της Apollo υποστηρίζει ότι τα νέα στοιχεία δεν αλλάζουν την ουσία της υπόθεσης:

  • Ο Ρόουαν δεν είχε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Έπσταϊν
  • Δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές προς αυτόν
  • Οι όποιες επαφές περιορίζονταν σε ζητήματα που σχετίζονταν με φορολογικές υποθέσεις του Μπλακ

Ο ίδιος ο Ρόουαν σχολίασε δημόσια: «Αν μια σχέση σημαίνει μία συνάντηση σε 20 χρόνια και μερικά emails χωρίς απάντηση, τότε ναι — αυτό είναι σχέση. Δεν μου άρεσε ποτέ. Μου έτρωγε τον χρόνο. Και ακόμη και τώρα, το ίδιο κάνει.»

Νομικές πιέσεις και αντιδράσεις

Παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας, οι αποκαλύψεις έχουν ήδη πυροδοτήσει νομικές εξελίξεις. Μέσα στον μήνα κατατέθηκε αγωγή με αίτημα να λάβει χαρακτήρα συλλογικής προσφυγής, εκ μέρους μετόχων που υποστηρίζουν ότι η εταιρεία παραπλάνησε το επενδυτικό κοινό ως προς την έκταση των επαφών της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Την ίδια ώρα, δύο συνδικάτα εκπαιδευτικών — με συνολικές επενδύσεις τουλάχιστον 27,5 δισ. δολαρίων στην Apollo Global Management — απευθύνθηκαν σε ομοσπονδιακές αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί αυτό που χαρακτηρίζουν ως «έλλειψη ειλικρίνειας» από την πλευρά της εταιρείας.

Σε ξεχωριστή παρέμβασή της, η AFL-CIO εξέφρασε επιφυλάξεις για την πληρότητα της έρευνας που είχε πραγματοποιήσει το 2021 η νομική εταιρεία Dechert, καλώντας το διοικητικό συμβούλιο να επανεξετάσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης.

Η ευρύτερη εικόνα

Τα έγγραφα αποτυπώνουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ο Έπσταϊν επιχειρούσε να κινηθεί στα ανώτερα επίπεδα της οικονομικής εξουσίας, καλλιεργώντας επαφές, προτείνοντας συνεργασίες και λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ ισχυρών παραγόντων.

Παρότι η Apollo επιμένει ότι δεν υπήρξε ουσιαστική συνεργασία, το νέο υλικό συνθέτει μια πιο περίπλοκη εικόνα — η οποία πλέον εξετάζεται όχι μόνο υπό το πρίσμα της φήμης της εταιρείας, αλλά και σε επίπεδο νομικών ευθυνών.

*Με πληροφορίες από: Bloomberg 

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
«Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος»

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

