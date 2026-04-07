Δήμητρης Κόκοτας: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του μετά από 2 χρόνια νοσηλείας
Ο Δήμητρης Κόκοτας δίνει τον αγώνα του μετά τη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του και στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς η οικογένεια του.
Ο Δημήτρης Κόκοτας, από τον Μάρτιο του 2024, βρίσκεται στο νοσοκομείο, δίνοντας τη δική του μάχη μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις πρόβες του J2US.
Η Έλλη Κόκκοτα, η αδερφή του γνωστού τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας του αδερφού της.
Δημήτρης Κόκοτας: «Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί»
«Κάνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι, και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Τώρα είναι η ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί.
Πάω στο νοσοκομείο, τον βλέπω, του μιλάω πάντα. Του λέω “Εύχομαι να γίνεις γρήγορα καλά”. Δεν μπορώ να σας πω (αν αντιδράει), συγγνώμη.
Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν.»
Στο πλευρό του η σύζυγος του Κατερίνα
«Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί, και εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον. Η Κατερίνα είναι βράχος δίπλα του. Εννοείται.
Εύχομαι Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλό Πάσχα, υγεία, σε όλους».
