Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει σε νοσοκομείο τους τελευταίους 21 μήνες. Στις 28 Μαρτίου 2024, ενώ βρισκόταν σε πρόβα για το τηλεοπτικό σόου «Just the Two of Us, υπέστη οξύ έμφραγμα.

Ο γνωστός τραγουδιστής όλο αυτό το χρονικό διάστημα νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό «Γεώργιος Γεννηματάς», έχοντας συνέχεια δίπλα του τη σύζυγό του, Κατερίνα, και την κόρη τους, καθώς και άλλα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή

Η σύζυγος του μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό μου» του ΑΝΤ1 για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του τραγουδιστή:

«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μια σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει…», ανέφερε αρχικά η σύζυγος του τραγουδιστή, που δεν έκρυψε ότι το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η επιστροφή του στο σπίτι.

Κατερίνα Κόκοτα: «Να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό»

Με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου, εξέφρασε δημόσια την πιο βαθιά της ευχή, τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα. «Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό!

Το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου», είπε συγκινημένη η Κατερίνα Κόκοτα.

Στις 24 Μαρτίου 2026 θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από την ημέρα που ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια πρόβας του «Just the 2 of us» και έκτοτε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει όλο αυτό το διάστημα τη μεγαλύτερη προσωπική του μάχη για να μπορέσει να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων.