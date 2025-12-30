magazin
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας
Fizz 30 Δεκεμβρίου 2025 | 11:21

Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον προσωπικό του αγώνα περίπου 2 χρόνια. Η ευχή της συζύγου του για τη νέα χρονιά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Spotlight

Ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει σε νοσοκομείο τους τελευταίους 21 μήνες. Στις 28 Μαρτίου 2024, ενώ βρισκόταν σε πρόβα για το τηλεοπτικό σόου «Just the Two of Us, υπέστη οξύ έμφραγμα.

Ο γνωστός τραγουδιστής όλο αυτό το χρονικό διάστημα νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό «Γεώργιος Γεννηματάς», έχοντας συνέχεια δίπλα του τη σύζυγό του, Κατερίνα, και την κόρη τους, καθώς και άλλα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή

Η σύζυγος του μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό μου» του ΑΝΤ1 για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του τραγουδιστή:

«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μια σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει…», ανέφερε αρχικά η σύζυγος του τραγουδιστή, που δεν έκρυψε ότι το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η επιστροφή του στο σπίτι.

Κατερίνα Κόκοτα: «Να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό»

Με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου, εξέφρασε δημόσια την πιο βαθιά της ευχή, τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα. «Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό!

Το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου», είπε συγκινημένη η Κατερίνα Κόκοτα.

Στις 24 Μαρτίου 2026 θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από την ημέρα που ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια πρόβας του «Just the 2 of us» και έκτοτε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει όλο αυτό το διάστημα τη μεγαλύτερη προσωπική του μάχη για να μπορέσει να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
Stream magazin
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
90s 30.12.25

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
Χύμα 30.12.25

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
«Παραλίγο να σκοτωθώ» 29.12.25

«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας

«Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
Fizz 29.12.25

Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της
Αληθινή 29.12.25

«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της

Η σταρ του Χόλιγουντ Κέιτ Γουίνσλετ, αποκάλυψε για πρώτη φορά, ότι ως έφηβη πειραματίστηκε τόσο με κορίτσια όσο και με αγόρια. «Σε εκείνη την ηλικία ήμουν αρκετά περίεργη».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
Cult φιγούρα 29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
«Αγάπη και υποστήριξη» 29.12.25

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της
«'Εχω τον μπαμπά μου» 28.12.25

Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου

Σύνταξη
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
Φωτογραφία 28.12.25

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media

Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο
Ελλάδα 30.12.25

Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο

«Με την έγκριση δύο λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, το υπουργείο προχωρά σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud
English edition 30.12.25

Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud

The Independent Authority for Public Revenue (AADE) in Greece will intensify VAT refund checks, increasing targeted audits, cross-checking POS data, and reviewing suspicious claims to combat tax evasion and prevent illegal refunds.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
Υποδομές 30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
90s 30.12.25

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
«Πολύ μπροστά» 30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο