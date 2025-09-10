Δημήτρης Κόκοτας: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ενάμιση χρόνο μετά το έμφραγμα

Ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα στις 28 Μαρτίου 2024, την ώρα που βρισκόταν σε πρόβα για το «J2US». Από τότε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και του παρέχουν καθημερινά θεραπείες και φροντίδα.

Στο πλευρό του τραγουδιστή βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι δικοί του άνθρωποι. Μεταξύ αυτών είναι και η στενή φίλη και κουμπάρα του Σάντρα Βουτσά, η οποία μίλησε στο περιοδικό Λοιπόν για την τωρινή κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

Δημήτρης Κόκοτας: Θα πάει σε κέντρο αποκατάστασης;

«Οι γιατροί λένε στην Κατερίνα (σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα) πως είναι καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο που τον παρακολουθούν διαρκώς. Του κάνουν κάθε μέρα φυσικοθεραπείες. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους γιατρούς εκεί, τον έχουν βασιλιά.»

Όλα αυτά που γράφτηκαν περί μεταμοσχεύσεων για εκείνον πώς τα διαχειρίζεται η οικογένεια;

«Είναι τρομερά πράγματα και απορώ πώς ένας άνθρωπος που τολμά να λέγεται δημοσιογράφος γράφει κάτι τέτοιο.

Είναι ντροπή να γράφει τέτοια πράγματα. Το παιδί είναι 13 ετών και έχει πλήρη επαφή. Το χειρότερο που διάβασα είναι ότι το λάδι του Αγίου Εφραίμ σήκωσε τον νεκρό Κοκότα.

Είναι για ξύλο αυτός που τα έγραψε αυτά. Περνάει το παιδί από το περίπτερο και βλέπει τέτοιο πράγμα.»

Πώς αντιμετωπίζει η οικογένεια του τραγουδιστή τη δύσκολη φάση

«Στα καλύτερα τους δεν είναι, αλλά δεν χάνουν την αισιοδοξία τους.

Η Κατερίνα μου είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί ο Δημήτρης να μην συνέλθει. Και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης θα συνέλθει.

Όπως είπε ο θεράπων ιατρός του που είναι φειδωλός στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του.»