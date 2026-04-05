Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από το αστικό λεωφορείο χθες στις 19:30 το απόγευμα στον Πειραιά. Το λεωφορείο της γραμμής 130 (Πειραιάς – Νέα Σμύρνη) τη στιγμή του τροχαίου ήταν γεμάτο επιβάτες και σύμφωνα με μάρτυρες ο ανήλικος περπατούσε όταν ξαφνικά πετάχτηκε στον δρόμο.

Ο 17χρονος ενδέχεται να έχασε την ισορροπία του και να κατέληξε μπροστά στο διερχόμενο όχημα

Ο ανήλικος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Τζάνειου Νοσοκομείου, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι από νευροχειρουργό, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται εξαιρετικά κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βασ. Γεωργίου, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του σοκαριστικού ατυχήματος, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες.

Παραμένει ασαφές εάν ο 17χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο ή αν γλίστρησε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, πάνω στη λεωφορειολωρίδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να έχασε την ισορροπία του και να κατέληξε μπροστά στο διερχόμενο όχημα, που όπως σημειώνουν εκπρόσωποι του ΟΑΣΑ είχε μικρή ταχύτητα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα διασώστης του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ο ανήλικος μεταφέρθηκε χωρίς στις αισθήσεις του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Την ίδια ώρα, ο οδηγός του λεωφορείου προσήχθη στην Τροχαία Πειραιά και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

«Το παιδί πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά στο λεωφορείο»

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΑΣΑ, Λεωνίδας Σκουλός, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» μετέφερε όσα του περιέγραψε ο οδηγός του λεωφορείου: «Μίλησα χθες το βράδυ με τον οδηγό. Το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο λεωφορείο, στη δεξιά πλευρά, και χτυπήθηκε στην πλάτη. Δεν υπήρχε χρόνος αντίδρασης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το λεωφορείο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, περίπου 22 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που – όπως εξήγησε – δεν αναιρεί τη σοβαρότητα του τραυματισμού: «Μπορεί να φαίνεται μικρή ταχύτητα, αλλά όταν μιλάμε για ένα τόσο βαρύ όχημα, ακόμα και με 10 ή 15 χιλιόμετρα, αν δεν προλάβει να φρενάρει, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Πιθανότατα το παιδί τραυματίστηκε από την πτώση».

Ο κ. Σκουλός σημείωσε επίσης ότι, βάσει των ενδείξεων, ο 17χρονος μπορεί να μην αντιλήφθηκε τη φορά κίνησης των λεωφορείων στη λεωφορειολωρίδα: «Ο οδηγός μάς είπε ότι το παιδί κοιτούσε προς την αντίθετη πλευρά, από εκεί που κινούνται τα Ι.Χ. Πιθανόν δεν κατάλαβε από πού ερχόταν το λεωφορείο ή ίσως γλίστρησε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μαρτυρίες από το σημείο, σύμφωνα με τις οποίες ο ανήλικος βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα: «Υπάρχουν προστατευτικά κάγκελα στο σημείο, οπότε είναι δύσκολο να πέσει κάποιος από το πεζοδρόμιο. Πιθανότατα το παιδί κινούνταν ήδη στον δρόμο, στην αντίθετη ροή».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, ο οδηγός δεν είχε δυνατότητα να αποτρέψει το ατύχημα: «Δεν πρόλαβε καν να δει το παιδί. Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο παρμπρίζ. Δεν υπήρχε περιθώριο αντίδρασης».