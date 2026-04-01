Λίβανος: 7 νεκροί σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό
uncategorized 01 Απριλίου 2026, 05:10

Λίβανος: 7 νεκροί σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

Αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Βηρυτό, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, πέντε στην πρωτεύουσα του Λιβάνου και άλλους δυο σε νότιο προάστιό της.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε γνωστό τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ότι δυο ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί νωρίτερα σκότωσαν συνολικά επτά ανθρώπους, πέντε στη Βηρυτό και άλλους δυο σε νότιο προάστιό της.

Σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 21

Η επιδρομή «που διεξήχθη από τον ισραηλινό εχθρό στη συνοικία Τζνα στη Βηρυτό είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν (άλλοι) 21», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ολοι «πολίτες»

Πρόσθεσε ότι άλλο ισραηλινό πλήγμα εναντίον «οχήματος» στη Χάλντα, νότιο προάστιο της Βηρυτού, είχε απολογισμό «δυο νεκρούς και τρεις τραυματίες» που ήταν όλοι «πολίτες» (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stringer), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εκατοντάδες νεκροί

Ο βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Xάλεντ Κιάρι, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση στον Λίβανο, ανέφερε ότι 1.247 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 3.680 τραυματιστεί και περίπου 1,16 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ πάνω από 200.000 έχουν περάσει στη Συρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις 87 επιθέσεις κατά δομών υγείας, στους 52 νεκρούς εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και στην καταστροφή γεφυρών στον ποταμό Λιτάνι (περισσότερα εδώ).

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Αναβαθμίζει ο MSCI το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον… Μάιο του 2027

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αν το χρειαστούν
Νέες απειλές Τραμπ κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ

Το NATO «απλώς δεν ήταν εκεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την άρνηση συμμαχικών χωρών να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, απειλώντας να μην τους βοηθήσει η χώρα του στο μέλλον.

Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!
Χωρίς έλεος οι Βαυαροί συνέτριψαν με εξάρα την Αταλάντα στην Ιταλία και έκλεισαν με απίστευτο τροπο τη θέση τους στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ

Ιράν: Διάγγελμα για τον πόλεμο θα απευθύνει ο Τραμπ στους Αμερικανούς
Διάγγελμα για τον πόλεμο απευθύνει ο Τραμπ

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει διάγγελμα του αμερικανού προέδρου για τον πόλεμο.

Τραμπ: Δικαστής απορρίπτει διάταγμα για τη διακοπή χρηματοδότησης της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης
Δικαστικό ράπισμα στον Τραμπ με όπλο την «ελευθερία της έκφρασης»

Δικαστής απορρίπτει διάταγμα του Τραμπ για τη διακοπή χρηματοδότησης της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, διότι παραβιάζει το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης.

Λίβανος: Κλιμάκωση χωρίς όρια, βλέπει ο ΟΗΕ, και ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας
Κλιμάκωση χωρίς όρια, βλέπει ο ΟΗΕ, στον Λίβανο

Για κλιμάκωση χωρίς όρια στον Λίβανο κάνει λόγο ο ΟΗΕ, και τονίζει ότι έχει επεκταθεί η «κλίμακα και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων», προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας.

Ιράν: Για πρώτη φορά ο Αραγτσί αναφέρεται σε απευθείας επικοινωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ
Ο Αραγτσί αναφέρει για πρώτη φορά ότι «λαμβάνει μηνύματα από τον Γουίτκοφ»

Ο Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε, για πρώτη φορά, σε απευθείας επικοινωνία με την αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν σημαίνει πως βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις».

Ιράν: Οι 2 στους 3 Αμερικανούς θέλουν να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος
Δημοσκόπηση-κόλαφος για τον πόλεμο

Περίπου το 66% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ θεωρεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να επιδιώξει το ταχύτερο τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν.

Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει σε «δύο ή τρεις εβδομάδες», δηλώνει ο Τραμπ
Ο Τραμπ δηλώνει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας».

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο

Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)
Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)

Στην τελική φάση του Μουντιάλ του προσεχούς καλοκαιριού πέρασαν Τουρκία, Σουηδία , Βοσνία και Τσεχία. Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα: Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

