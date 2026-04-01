Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε γνωστό τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ότι δυο ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί νωρίτερα σκότωσαν συνολικά επτά ανθρώπους, πέντε στη Βηρυτό και άλλους δυο σε νότιο προάστιό της.

Σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 21

⚡️🇱🇧🇨🇳🇮🇱 Damage from blast reported inside the Chinese Embassy In Jnah, Beirut. (The district is home to multiple embassies) At least 6 people have been killed so far in the airstrikes on Jnah https://t.co/wGKj6qD2t8 — War Flash (@WarFlash_2630) March 31, 2026

Η επιδρομή «που διεξήχθη από τον ισραηλινό εχθρό στη συνοικία Τζνα στη Βηρυτό είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν (άλλοι) 21», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ολοι «πολίτες»

Πρόσθεσε ότι άλλο ισραηλινό πλήγμα εναντίον «οχήματος» στη Χάλντα, νότιο προάστιο της Βηρυτού, είχε απολογισμό «δυο νεκρούς και τρεις τραυματίες» που ήταν όλοι «πολίτες» (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stringer), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εκατοντάδες νεκροί

Ο βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Xάλεντ Κιάρι, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση στον Λίβανο, ανέφερε ότι 1.247 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 3.680 τραυματιστεί και περίπου 1,16 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ πάνω από 200.000 έχουν περάσει στη Συρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις 87 επιθέσεις κατά δομών υγείας, στους 52 νεκρούς εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και στην καταστροφή γεφυρών στον ποταμό Λιτάνι (περισσότερα εδώ).