newspaper
Τετάρτη 01 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λίβανος: Κλιμάκωση χωρίς όρια, βλέπει ο ΟΗΕ, και ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας
Κόσμος 01 Απριλίου 2026, 03:50

Λίβανος: Κλιμάκωση χωρίς όρια, βλέπει ο ΟΗΕ, και ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας

Για κλιμάκωση χωρίς όρια στον Λίβανο κάνει λόγο ο ΟΗΕ, και τονίζει ότι έχει επεκταθεί η «κλίμακα και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων», προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στον Λίβανο, τα Ηνωμένα Εθνη προειδοποίησαν ότι η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Iσραήλ έχει πλέον λάβει χαρακτηριστικά γενικευμένης στρατιωτικής κλιμάκωσης, επηρεάζοντας άμεσα αμάχους, κρίσιμες υποδομές και την ίδια τη UNIFΙL (στη φωτογραφία του Reuters/Mohammad Yassine, επάνω, ισραηλινός βομβαρδισμός κτιρίου στη Βηρυτό).

Ο βοηθός Γενικός Γραμματέας Xάλεντ Κιάρι σημείωσε ότι, από την τελευταία έκτακτη συνεδρίαση στις 11 Μαρτίου, οι δύο πλευρές «επέκτειναν ουσιαστικά την κλίμακα και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων», με βαριές ανταλλαγές πυρών κατά μήκος της Μπλε Γραμμής, επιδρομές σε ολόκληρο τον Λίβανο και βαθύτερη ανάπτυξη ισραηλινών δυνάμεων στο λιβανικό έδαφος.

1.247 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 3.680 τραυματιστεί και περίπου 1,16 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Υπογράμμισε ότι 1.247 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 3.680 τραυματιστεί και περίπου 1,16 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ πάνω από 200.000 έχουν περάσει στη Συρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις 87 επιθέσεις κατά δομών υγείας, στους 52 νεκρούς εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και στην καταστροφή γεφυρών στον ποταμό Λιτάνι.

Ο αναπ. ΓΓ ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν Πιερ Λακρουά σημείωσε ότι η αποστολή έχει πλέον νεκρούς. Δύο Ινδονήσιοι κυανόκρανοι σκοτώθηκαν κοντά στο Μπάνι Χαγιάν από έκρηξη που κατέστρεψε το όχημά τους, και άλλος ένας έχασε τη ζωή του εντός βάσης στην Ετ Ταΐμπε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αυξάνονται τα περιστατικά περιορισμού ελευθερίας κινήσεων και επιθετικής συμπεριφοράς, καταγράφοντας ακόμη και προειδοποιητικά πυρά από ισραηλινές δυνάμεις κατά περιπόλου της UNIFIL κοντά στη Νακούρα.

Τόνισε ότι «οι κυανόκρανοι δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο» και ότι η προστασία τους είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτη.

Κρίση μεγάλης κλίμακας

Από τη Bηρυτό, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων Toμ Φλέτσερ μίλησε για «άγχος και εντάσεις σε επίπεδα που δεν έχει δει εδώ και πολλά χρόνια».

Περιέγραψε μια ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας, με περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια εκτοπισμένους, εκ των οποίων 370.000 παιδιά, κλειστά 51 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας και τέσσερα νοσοκομεία, ενώ σχολεία και πανεπιστήμια χρησιμοποιούνται ως καταφύγια.

Υπογράμμισε ότι έξι από τις οκτώ γέφυρες νότια του Λιτάνι έχουν καταστραφεί, δυσχεραίνοντας σοβαρά τόσο τη μετακίνηση αμάχων όσο και την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας. «Οι άνθρωποι εδώ ζητούν ασφάλεια, αξιοπρέπεια και να σταματήσει αυτό», ανέφερε.

Τα Ηνωμένα Εθνη υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση και ότι μόνο μέσω πολιτικής διαδικασίας μπορεί να αποφευχθεί περαιτέρω περιφερειακή αποσταθεροποίηση.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Για πρώτη φορά ο Αραγτσί αναφέρεται σε απευθείας επικοινωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ
«Απευθείας» 01.04.26

Ο Αραγτσί αναφέρει για πρώτη φορά ότι «λαμβάνει μηνύματα από τον Γουίτκοφ»

Ο Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε, για πρώτη φορά, σε απευθείας επικοινωνία με την αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν σημαίνει πως βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις».

Σύνταξη
Ιράν: Οι 2 στους 3 Αμερικανούς θέλουν να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος
ΗΠΑ 01.04.26

Δημοσκόπηση-κόλαφος για τον πόλεμο

Περίπου το 66% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ θεωρεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να επιδιώξει το ταχύτερο τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει σε «δύο ή τρεις εβδομάδες», δηλώνει ο Τραμπ
Ιράν 01.04.26

Ο Τραμπ δηλώνει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας».

Σύνταξη
Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
Κόσμος 01.04.26

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο

Σύνταξη
Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

Σύνταξη
Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 31.03.26

Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό

Την καταδίκη τους για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκφράζουν 11 χώρες και η ΕΕ. Καλούν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
Κόσμος 31.03.26

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σύνταξη
Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Κόσμος 31.03.26

Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης ενάντια στην ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
«Τόλμησέ το» 31.03.26

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Βαγγέλης Γεωργίου
Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο