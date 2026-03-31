Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες

Δικογραφία για την παράνομη στάνη στον 16ο όροφο πολυκατοικίας σχηματίστηκε από την Αστυνομία και διαβιβάστηκε στην αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συγκεκραμένα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, καθώς και σε βάρος εταιρείας διαχείρισης ακινήτου, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021), μετά από διερεύνηση υπόθεσης παράνομης εκτροφής ζώων σε ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους.

Η παράνομη στάνη

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας, αστυνομικοί του Α.Τ. Αμπελοκήπων προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο κτιρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε κατασκευαστεί πρόχειρη εγκατάσταση, εντός της οποίας διατηρούνταν ζώα φάρμας, σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Σημάδια πλημμελούς φροντίδας

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν αίγες, όρνιθες, πάπιες και άλλα πτηνά, τα οποία διαβιούσαν σε διαμορφωμένους χώρους με εμφανή σημάδια ακαθαρσίας και πλημμελούς φροντίδας.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων, ενώ, υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, κινητοποιήθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων, την υγειονομική τους εξέταση και την καταγραφή τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, όπου θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνεται η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται με απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα προστασίας των ζώων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παράνομης εκμετάλλευσης ζώων.